Apple Watch Series 7 - poznaj nowości w tegorocznym smartwatchu Apple!

Apple Watch Series 7 nie trafiło jeszcze do sprzedaży. Mimo tego już teraz możemy zobaczyć, co nowego pojawi się w tegorocznej edycji smartwatchy Apple.

Powoli zaczynają opadać emocje związane z wtorkowym wydarzeniem California Streaming. Podczas ponad godzinnej prezentacji Apple zaprezentowało nam nową linię smartfonów iPhone 13, iPada dziewiątej generacji, iPada mini szóstej generacji oraz zegarki Apple Watch Series 7.

O ile chętni mogą już ustawiać się w wirtualnej kolejce po zamówienia przedpremierowe nowych smartfonów i tabletów giganta z Cupertino, to chętni na zakup Apple Watch Series 7 muszą niestety uzbroić się w cierpliwość. Producent niestety nie podał nam konkretnego daty debiutu zegarków na rynku. Zamiast tego musimy jedynie zadowolić się informacją, że nastąpi to jesienią tego roku.

Zobacz również:

To daje nam więc czas na dokładne przyjrzenie się nowym smartwatchom. W trakcie California Streaming dowiedzieliśmy się już jakie warianty kolorystyczne poszczególnych wersji zegarka będą dostępne. Teraz przyszedł czas na to, żeby zobaczyć co nowego Apple przygotowało dla nas w kwestii oprogramowania oraz funkcji fitness i zdrowotnych.

Porównanie wyświetlaczy Apple Watch Series 6 i Series 7. Fot. Apple

Producent z pewnością chce wykorzystać nowy wyświetlacz Retina, który znajdzie się w tegorocznych zegarkach. Stosunkowo niewielki wzrost ogólnego rozmiaru pozwolił na umieszczenie dużo większego wyświetlacza. W porównaniu do Apple Watch Series 6 jest to wzrost o 20 procent. Jest to możliwe dzięki znacznemu zmniejszeniu ramek wokół niego: teraz mierzą zaledwie 1,7 mm (40 procent mniejsze niż w Series 6). To pozwoliło nie tylko na wyświetlenie większej liczby informacji, ale także na - po raz pierwszy w historii Apple Watch - umożliwienie korzystania z klawiatury QWERTY na jego ekranie. Powiększono także przyciski, aby łatwiej było nam sterować zegarkiem.

Apple Watch Series 7 wyświetli dużo więcej informacji. Fot. Apple

Apple, w momencie rynkowej premiery nowych zegarków, odda swoim klientom do dyspozycji wiele nowych opcji w zakresie fitness. Z nowych Apple Watch Series 7 będą z pewnością zadowoleni rowerzyści. Od teraz zegarek będzie w stanie rozpoznać, czy jedziemy zwykłym rowerem, czy korzystamy z takiego z napędem elektrycznym i będzie w stanie wyłączyć monitorowanie treningu, kiedy wykryje, że. Nowy system wykryje także, że rozpoczęliśmy jazdę i przypomni nam o rozpoczęciu treningu. Zegarek wstrzyma śledzenie treningu, jeżeli wykryje, że się zatrzymaliśmy. Będzie też w stanie rozpoznać, kiedy przewróciliśmy się w trakcie jazdy i upewni się, że nie potrzebujemy pomocy.

Kolejnymi nowością, o której słyszeliśmy już w przeciekach jest aplikacja Mindfulness, która pomoże nam w medytacji.

Nie możemy zapomnieć także o nowych tarczach, które są przystosowane do większego ekranu oraz usprawnieniom w aplikacji Zdjęcia.

Producent zadbał także o to, żeby "nowa" obudowa zegarka była jeszcze bardziej wytrzymała i odporna niż dotychczas. Apple Watch Series 7 posiada certyfikat odporności na kurz IPX6, odporności na wodę WR50. Grubsze niż dotychczas szkło chroniące wyświetlacz powinno zapewnić odpowiednią ochronę.

Nowy zegarek będziemy mogli naładować o 33 procent szybciej niż modele z 2020 roku. Producent zapewnia, że naładowanie baterii od 0 do 80 procent zajmie 45 minut.

Nowości znajdziemy także w aplikacji Fitness+. Aplikacja zostanie udostępniona jesienią tego roku w większej liczbie państw, jednak w tym gronie wciąż zabraknie Polski.