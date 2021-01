Apple Watch Series 7 specjalnie dla diabetyków. Na pokładzie glukometr!

Apple w dalszym ciagu rozwija funkcje zdrowotne swoich zegarków Apple Watch. Najnowsza generacja powinna przypaść do gustu wszystkim konsumentom chorującym na cukrzycę.

Smartwatche od kilku lat nie są już jedynie inteligentnymi zegarkami z dodatkowymi funkcjami pozwalającymi na odbieranie połączeń/SMSów oraz przekazywanie połączeń. Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi oraz inne firmy produkujące tego typu urządzenia stale dodają do nich nowe funkcje zdrowotne. Pulsometr, czujnik SpO2 oraz EKG nikogo już nie dziwią.

Apple Watch Series 6 podczas pomiaru SpO2

Najnowszy raport sugeruje, że Apple oraz Samsung pracują nad implementacją nowej funkcji zdrowotnej w swoich zegarkach Apple Watch Series 7 oraz Samsung Galaxy Watch 3. Mowa o obecności wbudowanego glukometru, który pozwoli stale monitorować poziom cukru i umożliwi uniknięcie nieprzyjemnego korzystania z klasycznego glukometru, który wymaga użycia igły.

Medycyna od wielu lat pracuje nad nieinwazyjnym sposobem monitorowania poziomu cukru we krwi. Obecnie nadal stosowane są zestawy wymagające nakłuwania palca w celu pobrania próbki krwi.

Spółka Alphabet Verily Life wpadła na pomysł wykorzystania inteligentnych soczewek kontaktowych w celu monitorowania poziomu cukru we krwi, ale metoda ta również nie jest idealna.

Portal ETNews donosi, że problemy finalnie rozwiązać mogą giganci technologiczni z Apple oraz Samsungiem na czele.

Nadchodzący Galaxy Watch 3 ma otrzymać możliwość pomiaru poziomu glukozy we krwi za pomocą czujnika optycznego. Będzie to sensor podobny do tego, który służy za monitorowanie poziomu tlenu we krwi.

Również Apple pracuje nad nowym sensorem optycznym, który pozwoli zbadać poziom glukozy we krwi bez konieczności pobierania krwi.

W chwili obecnej obecność glukometru w nowej generacji smartwatchy pozostaje pod znakiem zapytania. Musimy również pamiętać, że funkcja ta musi przejść stosowne testy i otrzymać odpowiednie certyfikaty od podmiotów medycznych, które potwierdzą, że glukometry w nowych zegarkach są odpowiednio dokładne i niezawodne.

