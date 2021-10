Apple Watch Series 7 - wszystko co wiemy o zegarkach Apple [14.10.2021]

Apple przyzwyczaiło nas do tego, że co rok odświeża swoje produkty. Nie inaczej wygląda sytuacja ze smartwatchami. W tym miejscu będziemy zbierali i analizowali wszystkie dostępne informacje dotyczące Apple Watch Series 7. Premiera tuż po wakacjach?

W tym artykule postaramy się na bieżąco przekazywać wszystkie informacje dotyczące Apple Watch 7: od zmian w wyglądzie, po informacje o oprogramowaniu, do ceny i daty premiery.

Apple Watch Series 7 – data premiery

Po niewątpliwym sukcesie Apple Watch Series 6 oraz Apple Watch SE pod koniec 2020 roku, nieuniknionym jest, że w podobnym okresie 2021 ujrzymy ich kolejną wersję.

Kiedy możemy spodziewać się pojawienia najnowszych od Apple? Każda z ostatnich czterech generacji inteligentnych zegarków miała swoje premiery we wrześniu:

Apple Watch Series 3: 22 września 2017

Apple Watch Series 4: 21 września 2018

Apple Watch Series 5: 20 września 2019

Apple Watch Series 6: 18 września 2020

Kierując się dotychczasowymi terminami premier zegarków giganta z Cupertino możemy śmiało obstawiać, że oficjalne ogłoszenie i debiut na rynku Apple Watch Series 7 nastąpi w ostatnich dwóch tygodniach września tego roku. Możemy spodziewać się kolejnego wirtualnego eventu, podobnego do zorganizowanego w czerwcu WWDC 2021, który okazał się dla firmy wielkim sukcesem.

Możliwym jest także wariant, w którym Apple zorganizuje jedno wydarzenie, na którym zaprezentuje Apple Watch Series 7 oraz iPhone'a 13, którego premiera ma odbyć się w tym samym czasie.

Apple Watch Series 7 – cena

Nie wiemy jeszcze ile będą kosztować najnowsze zegarki od Apple, natomiast prześledzenie cen poprzednich smartwatchy w dniach ich premier może dać nam pewne wskazówki dotyczące kwoty, jaką przyjdzie nam zapłacić za tegoroczny model:

Apple Watch Series 6: od 1899 zł

Apple Watch Series 5: od 1999 zł

Apple Watch Series 4: od 1899 zł

Apple Watch Series 3: od 1749 zł

Warto też zwrócić uwagę na to, że w ofercie dostępne były różne warianty każdego z modeli, różniące się kolorem oraz materiałami, z których wykonane były koperta oraz pasek. Z tego powodu niektóre wersje były droższe. Możemy jednak zakładać, że cena tegorocznego smartwatcha będzie oscylować wokół dwóch tysięcy złotych.

Zauważmy też, że ceny zegarków z aluminiową kopertą są dużo niższe od tych z kopertą tytanową, więc decydując się na wytrzymalszy materiał, musimy liczyć się z dużo wyższą ceną urządzenia.

Koncept Apple Watch Series 7. Źródło: renderbyian.com

Apple Watch Series 7 – watchOS 8

W trakcie wydarzenia WWDC 2021, które odbyło się 7 czerwca Apple ogłosiło powstanie najnowszego systemu operacyjnego napędzającego smartwatche: watchOS 8. Tego samego dnia udostępniona została deweloperska wersja beta najnowszej odsłony systemu. To właśnie on będzie odpowiedzialny za pracę Apple Watch Series 7.

watchOS 8

Jakich nowości możemy oczekiwać? Apple zdecydowało się na udoskonalenie opcji zdrowotnych. Aplikacja Oddech otrzyma zupełnie nowy wygląd i zmodyfikowane animacje. Podczas snu zegarek będzie w stanie śledzić częstość oddechów. Aplikacja treningowa otrzyma dodatkową możliwość śledzenie treningu tai-chi, a Fitness+ kompletnie nową serię treningów. Jakby tego było mało, całość zostanie zintegrowana z wszystkimi urządzeniami Apple. Będziemy mogli korzystać z nowej wersji aplikacji Zdjęcia, która pozwoli nam na tworzenie nowych unikalnych tarcz.

Zgodnie z czerwcowymi zapowiedziami, Apple uruchomiło wczoraj otwarte beta testy systemu watchOS 8. Jeżeli jesteście ciekawi działania systemu, na którym pracować będzie Apple Watch Series 7, to z tego artykułu dowiecie się jak wziąć udział w testach.

Apple Watch Series 7 – odświeżony design?

Fani urządzeń Apple mogli poczuć się nieco rozczarowani, kiedy dowiedzieli się, że szósta generacja zegarków ich ulubionego producenta nie przyniesie żadnych znaczących zmian w kwestii wyglądu. Jednak jeszcze przed ich zeszłoroczną premierą niektórzy analitycy rynku zapowiadali, że zmiany nadejdą wraz z kolejna wersją smartwatchy, która pojawi się w 2021 roku.

Koncept Apple Watch Series 7. Źródło: renderbyian.com

Znany z wiarygodnych przecieków Jon Prosser twierdził w maju tego roku, że nowa seria smartwatchy będzie różniła się od dostępnych na rynku modeli. Apple po raz pierwszy od 2018 roku ma zaoferować zupełnie nowy design. Nadchodzące zegarki otrzymają płaskie krawędzie oraz grubszą obudowę. Kształt koperty także ma ulec zmianie i ma być ona nieco bardziej kwadratowa, niż w poprzednich modelach. Na lewej krawędzi widać nowe głośniki. Rozciągają się one na całej długości koperty. Po przeciwnej stronie znajdziemy koronkę, mikrofon oraz całkowicie płaski przycisk Home. Apple ma zrezygnować z wypukłego szkła ochronnego i zastąpić go płaską wersją.

Wygląda też ma to, że paski z poprzednich modeli Apple Watch będą kompatybilne z nadchodzącym zegarkiem. Kolejną z nowości zapowiedzianych przez Jona Prossera jest nowy wariant kolorystyczny. Ma to być zielony odcień znany już ze słuchawek AirPods Max.

Koncept Apple Watch Series 7. Źródło: renderbyian.com

Takie przecieki są także zaprzeczeniem innych plotek, wedle których Apple przygotowywało zegarek z okrągłą kopertą. Jest to mało prawdopodobny wariant, biorąc pod uwagę doniesienia Prossera oraz wygląd watchOS 8, który Apple pokazało w trakcie konferencji WWDC.

Innym z ciekawych patentów zgłoszonych przez producenta był zegarek ze zginającym się ekranem oplatającym nasz nadgarstek i zachodzącym na opaskę. Pomimo, iż grafiki, które wyciekły prezentują się obiecująco, to taki projekt wygląda bardziej na melodię przyszłości, niż realny pomysł, który w najbliższym czasie będzie można wcielić w życie.

Koncept Apple Watch Series 7. Źródło: renderbyian.com

Apple Watch Series 7 – nowe funkcje

Część z nowych funkcji dostępnych w smartwatchu opisaliśmy już mówiąc o nowych systemie watchOS 8. Czego jeszcze możemy spodziewać się od Apple Watch Series 7? Wedle pojawiających się w ostatnich tygodniach plotek zegarek ma być wyposażony w monitor poziomu glukozy we krwi dla diabetyków. Do tej funkcji używałby podczerwieni świecącej przez skórę użytkownika, zamiast drogich pasków testowych.

Inne z plotek mówiły o pojawieniu się czytnika linii papilarnych. Nie wiemy jednak gdzie miałby się znaleźć: byłby wbudowany w wyświetlacz, czy może umieszczony z boku koperty? Oczywiście Apple byłoby w stanie umieścić czytnik w ekranie, jednak poszłaby za tym zapewne znaczna podwyżka ceny urządzenia. Pamiętajmy też, że większość użytkowników odblokowuje swój smartwatch tylko raz, zakładając go rano na rękę. Wciąż dysponujemy innymi możliwościami odblokowania go, więc wprowadzenie kosztownej technologii, z której korzystałoby niewielu użytkowników, może być ryzykowne.

Apple coraz więcej uwagi poświęca dbaniu o zdrowie użytkowników i z każdą kolejną generacją smartwatchy dodaje nowe funkcje, które monitorują stan naszego zdrowia.

Patenty, które w ostatnim czasie zgłaszało Apple sugerują, że firma pracuje nad usprawnieniem systemów monitorowania ciśnienia krwi oraz pulsu użytkownika. Możemy zakładać, że w tym roku otrzymamy dokładniejsze wyniki z czytnika natlenienia krwi, który w Apple Watch Series 6 został umieszczony w kategorii funkcji fitness, a nie zdrowotnej.

W koronce znajdziemy sensor do pomiaru EKG. Nową funkcją zdrowotną ma być możliwość monitorowania poziomu glukozy we krwi.

Apple Watch Series 7 – jakiej specyfikacji możemy się spodziewać?

Podobnie jak w przypadku każdej kolejnej serii smartwatchy, także i teraz możemy spodziewać się poprawy parametrów technicznych zegarka. Liczymy więc na szybszy procesor, ulepszoną łączność bezprzewodową oraz nowy wyświetlacz. W zeszłym roku Apple dodało do zegarka Apple Watch Wi-Fi 5 GHz oraz chip UWB. Możliwe, że tegoroczne wydanie otrzyma kompatybilność z sieciami Wi-Fi 6. Ze względu na wysokie zapotrzebowanie energetyczne oraz niewielkie praktyczne wykorzystanie, istnieje małe prawdopodobieństwo, że w Apple Watch Series 7 pojawi się łączność 5G.

Wedle raportów Bloomberga Apple zamontuje w zegarku wyświetlacz z nowym sposobem laminowania, dzięki czemu ekran znajdzie się bliżej szybki ochronnej. Bloomberg donosi także, że na pokładzie znajdzie się nowy ultra-szerokopasmowy chip UWB drugiej generacji, wydajniejszy procesor, a także zmieniony wyświetlacz.

AKTUALIZACJA 12.07.2021

Apple Watch Series 7 bez czytnika linii papilarnych?

Wygląda na to, że osoby, które liczyły na implementację czytnika linii papilarnych pod ekranem Apple Watch Series 7 będą musiały obejść się smakiem. Jak podaje Mark Gurman w swoim newsletterze na portalu Bloomberg, Apple nie planuje wprowadzenia Touch ID w tegorocznej serii inteligentnych zegarków.

Takie rozwiązanie byłoby z pewnością bardzo wygodne dla użytkowników dokonujących płatności zbliżeniowych za pośrednictwem zegarka. Oferowałoby dodatkową formę ochrony transakcji oraz naszych danych. Wygląda jednak na to, że nadchodzący smartwatch nie będzie przełomem w ofercie Apple i na powrót tej funkcji przyjdzie nam jeszcze poczekać.

AKTUALIZACJA 02.08.2021

Problemy z dostępnością Apple Watch Edition

Jeżeli myślicie o tym, aby tuż przed premierą najnowszej linii zegarków Apple Watch Series 7 kupić któryś model z poprzedniej generacji, możecie się rozczarować. Mark Gurman, w swoim najnowszym newsletterze donosi, że na wielu światowych rynkach, w tym także w Stanach Zjednoczonych, zaczyna brakować modeli Apple Watch Edition z tytanową obudową.

Wątpimy, żeby zwiastowało to rychłą obniżkę cen zegarków, które obecnie kosztują blisko 800 dolarów. Gurman twierdzi, że Apple zwyczajnie skończył się zapas, a ich produkcja skończyła się miesiące temu. Gigant z Cupertino po prostu wyprzedawał to, co zostało jeszcze w magazynach w oczekiwaniu na premierę Apple Watch Series 7. Wysoka cena tej wersji smartwatcha sprawiła także, że Apple wyprodukowało stosunkowo niewielką ilość modelu Apple Watch Edition.

Czy możemy zakładać, że producent ponownie stworzy zegarki z aluminiową obudową? Biorąc pod uwagę wysoką cenę zegarka oraz wykorzystanego do budowy materiału prawdopodobny jest scenariusz, w którym Apple zaprzestanie jego produkcji. Podobnie wyglądała sytuacja przy okazji poprzednich wersji Apple Watch Edition, które posiadały ceramiczne i złote obudowy.

AKTUALIZACJA 03.08.2021

Apple Watch Series 7 w sześciu wariantach?

Ciekawe wiadomości pochodzą tym razem z Europy, konkretnie od dziennikarzy francuskiego portalu consomac.fr. Dotarli oni bowiem do zapisów Euroazjatyckiej Rady Ekonomicznej (ang. EEC). Do tego właśnie podmiotu Apple złożyło wniosek o rejestrację sześciu nowych urządzeń! W bazie widnieją one z numerami modeli A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 oraz A2478. Możemy być niemal pewni, że są to różne warianty zegarków Apple Watch Series 7.

Z dokumentacji w EEC dowiadujemy się, że za pracę urządzeń odpowiedzialny będzie system watchOS 8. Nie udostępniono jednak żadnych informacji dotyczących specyfikacji technicznej zegarków. Apple z reguły zgłasza swoje produkty do EEC na kilka tygodni przed ich premierą. Możemy więc śmiało zakładać, że premiera nowej linii smartwatchy będzie miała miejsce we wrześniu, podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich generacji. Czy Apple planuje organizację jednego wydarzenia, na którym zobaczymy nowe zegarki, iPhone 13 oraz słuchawki AirPods? Pozostaje jedynie czekać na odpowiedź.

AKTUALIZACJA 17.08.2021

Nowe funkcje zdrowotne w Apple Watch Series 7?

Czy opaski nowych Apple Watchy będą w stanie zmierzyć poziom nawodnienia organizmu użytkownika? Najnowsze badania pokazują, że jest to bardzo prawdopodobne.

Grafika dołączona do wniosku patentowego.

Nawodnienie organizmu jest jednym z kluczowych czynników w ocenie stanu zdrowia każdej osoby. Wszystko wskazuje na to, że smartwatche Apple już niedługo będą w stanie zmierzyć także i ten czynnik. Apple uzyskało właśnie patent na wykorzystanie technologii służącej do prowadzenia takich pomiarów w swoich zegarkach. Oczywiście przyznanie patentu nie oznacza od razu, że ta technologia pojawi się w najnowszych Apple Watch Series 7, albo że w ogóle pojawi się w jakichkolwiek zegarkach Apple w przyszłości. W końcu taka już natura patentów i firm, które częściej zgłaszają je, żeby ubiec konkurencję, niż żeby faktycznie je wykorzystać.

Będziemy bardzo zaskoczeni, jeżeli takie rozwiązanie pojawi się w Apple Watch Series 7, jako, że patent został dopiero opublikowany. Złożono go jednak jeszcze w marcu 2018 roku. Widzimy więc, że Apple już od dłuższego czasu chciało opatentować możliwość monitorowania poziomu nawodnienia w ciele użytkowników swoich zegarków. Z treścią pełnego wniosku patentowego możecie zapoznać się tutaj.

AKTUALIZACJA 18.08.2021

Apple Watch Series 7 - czy właśnie tak będą wyglądać?

Wygląda na to, że doniesienia Jona Prossera dotyczące wyglądu zegarków Apple Watch Series 7 sprzed kilku tygodni były prawdziwe. Portal 91mobiles opublikował kolejne rendery zegarków Apple, które powstały w oparciu o pliki CAD. Możemy więc zakładać, że to właśnie tak będą wyglądać smartwatche, które pojawią się na rynku już w przyszłym miesiącu.

Potwierdza to wcześniejsze domysły dotyczące projektu zegarków. Będą one posiadać płaski ekran oraz płaską kopertę z zaokrąglonymi brzegami. Dzięki takim zmianom w wyglądzie, przybliżą się one do designu iPada Pro oraz iPhone 12.

AKTUALIZACJA 19.08.2021

Apple Watch Series 7 - Nowości dla biegaczy

Im bliżej premiery Apple Watch Series 7 oraz iPhone'a 13 jesteśmy, tym więcej informacji o ich funkcjonalności otrzymujemy. Apple przyzwyczaiło nas już do tworzenia aplikacji i funkcji, które łączą ze sobą różne urządzenia z logo nadgryzionego jabłka. Tym razem producent przygotował opcję Czas na bieganie (ang. Time to run) dla użytkowników nadchodzących smartwatchy. Jest ona bardzo podobna do istniejącej obecnie w ramach subskrypcji Fitness+ Time to walk, którą producent wprowadził na początku tego roku.

Program Fitness+ jest niestety niedostępny w Polsce. Time to walk w określonych porach przypomina nam o konieczności spaceru i umila nam czas audycją, której możemy wysłuchać w trakcie spaceru poprzez słuchawki Bluetooth. Możemy więc zakładać, że nowa funkcja będzie działała w podobny sposób.

Takie wiadomości przekazał niedawno Mark Gurman, dziennikarz Bloomberga specjalizujący się w produktach Apple. W tym samym raporcie mogliśmy przeczytać o innej nowości, czyli o medytacjach (ang. Auto Meditation). Nie jest to oczywiście nowość; wielu producentów posiada już podobne funkcje w swoich smartfonach i zegarkach. Samo Apple także oferuje podobne rozwiązanie, czyli aplikację Oddech. Nowe oprogramowanie ma trafić na Apple Watch Series 7, ale niewykluczone, że będzie dostępne także na iPhone'ach.

AKTUALIZACJA 20.08.2021

Apple Watch Series 7 - kiedy premiera?

Większość poprzednich doniesień sugerowała nam, że Apple planuje zaprezentować najnowsze smartwatche razem z innymi swoimi urządzeniami, takimi jak iPhone 13 i dziewiąta generacja iPada we wrześniu. Najbardziej prawdopodobną datą był 14 września, czyli piątek. Jeżeli prześledzimy daty premier poprzednich generacji Apple Watchy, zobaczymy, że w ubiegłych latach każda z premier miała miejsce właśnie tego dnia tygodnia.

Najnowsze informacje portalu DigiTimes sugerują jednak, że Apple planuje zorganizować przynajmniej dwa eventy, które poświęcone będą poszczególnym urządzeniom debiutującym na rynku. Oba miałby odbyć się we wrześniu, więc Apple miałoby bardzo napięty grafik, żeby pomieścić organizację każdego z nich oraz zadbać o terminowe dostawy produktów do sklepów. Nieco bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz zaprezentowany przez Marka Gurmana z Bloomberga. Dziennikarz sugeruje, że, wzorem ubiegłego roku, Apple rozłoży premiery swoich nowości na kilka miesięcy.

Wydaje się, że o datę premiery zegarków Apple Watch Series 7 powinniśmy być jednak spokojni. Wciąż zakładamy, że będzie 14 lub 21 września, choć oczywiście musimy czekać na oficjalne informacje giganta z Cupertino w tej sprawie. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że o ile DigiTimes z reguły nie myli się w tematyce dostaw i produkcji urządzeń Apple, to trafność ich przewidywań w innych kwestiach nie jest już tak wysoka.

AKTUALIZACJA 25.08.2021

Apple Watch Series 7 z większą kopertą?

Ilość informacji, które pojawiają się w sieci pozwala nam przypuszczać, że do premiery zegarków Apple Watch Series 7 pozostało już naprawdę niewiele czasu.

Najnowszy przeciek sugeruje, że nowy design nie jest jedyną zmianą czekającą nowe zegarki. Wedle przecieku na chińskim portalu społecznościowym Weibo, cytowanym przez frontpagetech.com, Apple planuje wypuścić na rynek zegarki w dwóch rozmiarach: 41 mm oraz 45 mm. Jeżeli ten przeciek okaże się prawdą, będzie to oznaczać, że Apple kolejny rok z rzędu nieznacznie powiększa rozmiar swoich smartwatchy. Ubiegłoroczne modele cechują się rozmiarami 40 mm oraz 44 mm.

Z tego samego przecieku dowiadujemy się także, że gigant z Cupertino chce nieco ułatwić przejście na nowe zegarki posiadaczom Apple Watch Series 6. Jeżeli posiadacie specjalne opaski, to mamy dla was dobrą wiadomość. Apple zagwarantuje, że opaski z poprzedniej generacji będą kompatybilne z nadchodącymi zegarkami.

AKTUALIZACJA 26.08.2021

Odblokuj Apple Watch dmuchnięciem!

Czy już niedługo będziemy mogli odblokować i kontrolować nasz zegarek dmuchając na niego?

W tym momencie Apple umożliwia nam uruchomienie smartwatcha poprzez dotyk, gest, lub komendę głosową. Jednak co zrobić w sytuacji, kiedy nasze obie ręce są zajęte i musimy pozostać cicho? Wygląda na to, że Apple planuje przygotować nam opcję przystosowaną także i do takiej sytuacji.

W patencie, który został udzielony firmie, Apple zawarło możliwość odblokowania zegarka przez dmuchnięcie w jego stronę. Amerykańskie biuro patentowe przyjęło wniosek o tytule "Wykrycie dmuchnięcia i zmiana trybu w urządzeniu elektrycznym" (ang. Blow event detection and mode switching with an electronic device). Dmuchnięcie w zegarek mogłoby go odblokować oraz służyć jako potwierdzenie konkretnych akcji, jak choćby odebranie przychodzącego połączenia.

Patent opisuje w jaki sposób byłoby to możliwe. Zakłada on instalację małego czujnika, częściowo ukrytego pod obudową, który byłby w stanie zarejestrować zmianę ciśnienia powstałą w wyniku ruchu powietrza. System byłby też w stanie rozróżnić dmuchnięcie od normalnego ruchu powietrza, wynikającego z ruchu ręki. W patencie zawarto też informację, że użytkownik mógłby odblokować zegarek poprzez serię dmuchnięć w określonym czasie, żeby wykluczyć jego przypadkowe odblokowanie.

Czy takie rozwiązanie znajdzie się w Apple Watch Series 7, których premiera ma odbyć się już w przyszłym miesiącu? Wydaje się to mało prawdopodobne. Warto jednak śledzić rozwój tej technologii pod kątem przyszłym urządzeń Apple.

AKTUALIZACJA 27.08.2021

Nowy rozmiar Apple Watch Series 7 potwierdzony?

W sieci pojawiły się kolejne zdjęcia, które zdają się potwierdzać poprzednie przecieki dotyczące rozmiaru Apple Watch Series 7. Możecie zobaczyć je poniżej:

According to my source, Apple has started mass production of the new Apple Watch Series 7 bands. The size mentioned are 41 and 45mm which should be identical in size to the previous models #Apple #AppleInternal pic.twitter.com/cadcaCK324 — Majin Bu ???? (@MajinBuOfficial) August 26, 2021

Zdaniem użytkownika Twittera, który nie tak dawno publikował także zdjęcia iPhone 13 w kolorze Rose Gold, Apple rozpoczęło masową produkcję opasek do nadchodzących zegarków. Wygląda więc na to, że producent zwiększy rozmiar tegorocznej serii smartwatchy. Nie jest to duża niespodzianka, ponieważ gigant z Cupertino regularnie nieznacznie powiększa swoje zegarki. Przypomnijmy, że Apple Watch Series 6 były dostępne w rozmiarach 40 mm oraz 44 mm. W tym roku ma to być 41 mm i 45 mm. Kolejne ze zdjęć, które opublikowane zostało na chińskim portalu społecznościowym Weibo, rzekomo pokazuje nam pasek większego z zegarków, na którym umieszczono stosowną informację o jego rozmiarze:

Jakość zdjęcia pozostawia wiele do życzenia, jednak przekazana informacja pokrywa się z wcześniejszymi przeciekami dotyczącymi zmian rozmiaru, konstrukcji oraz wyświetlacza w Apple Watch Series 7. Zdjęcie pojawiło się na profilu użytkownika Uncle Pan.

AKTUALIZACJA 28.08.2021

Apple Watch Series 7 już dostępne! Prawie...

Czyżby najnowsze zegarki Apple Watch Series 7 jakimś cudem były już dostępne?

Takie rewelacje przekazał wczoraj jeden z użytkowników Twittera, Majin Bu. Na jego profilu pojawiły się fotografie smartwatchy, które wyglądają identycznie jak produkty Apple, których rendery i grafiki obserwujemy już od miesięcy. Możecie zobaczyć je wchodząc w ten link.

Uzupełnieniem tej wiadomości jest także film, nagrany podczas rozpakowywania tych zegarków. Bardzo szybko możemy wywnioskować, że są to jedynie repliki, które pojawiły się na chińskim rynku w kwocie 350-400 yuanów, czyli około 210-240 złotych. Ich podobieństwo do Apple Watch Series 7 jest jednak uderzające. Film, na którym prezentowane są zegarki możecie zobaczyć poniżej:

Apple Watch Series 7

Copycat products pic.twitter.com/bXN375XUcI — DuanRui (@duanrui1205) August 27, 2021

Takie materiały mogą oznaczać dwie rzeczy: albo twórcy tych replik smartwatchy Apple posiadali swoje źródła, które potwierdzają wygląd zegarków, albo stworzyli je w oparciu o istniejące już rendery i one także mogą okazać się niezgodne z tym, co Apple planuje nam przedstawić. Odpowiedż na to pytanie poznamy zapewne już 14 września.

AKTUALIZACJA 30.08.2021

Apple Watch Series 7 na nowych grafikach

Kolejne grafiki, prezentujące coraz bardziej wyczekiwany przez fanów Apple zegarek pojawiły się w sieci.

Tym razem grafiki koncepcyjne zostały stworzone przez portal phonearena.com. Dziennikarze portalu stworzyli je w oparciu o dostępne do tej pory informacje, pliki CAD oraz inne rendery, które prezentowały spodziewany wygląd Apple Watch Series 7. Pozostałe koncepty możecie zobaczyć poniżej:

Twórcy zaznaczają, że są to jedynie grafiki koncepcyjne, które mogą odbiegać od tego, jak najnowsze smartwatche Apple będą prezentować się w rzeczywistości. Zwrócili oni jednak uwagę na planowane zmiany w wyglądzie zegarków w porównaniu do ich poprzednich edycji, czyli m.in płaski wyświetlacz oraz zbliżenie ich wyglądu do innych produktów giganta z Cupertino.

O tym, czy mieli oni rację, dowiemy się zapewne już niedługo. Premiera Apple Watch Series 7 ma odbyć się 17 września, więc od tego momentu dzielą nas już niespełna trzy tygodnie. Dopiero wtedy okaże się, czy trwające od miesięcy spekulacje okażą się prawdą, czy Apple zaszokuje nas czymś innym.

AKTUALIZACJA 02.09.2021

Premiera Apple Watch Series 7 zagrożona?

Od dłuższego już czasu mówi się, że Apple planuje zaprezentować światu nowy zegarek już za nieco ponad dwa tygodnie, czyli 17 września. Wedle tych założeń realizacja przedpremierowych zamówień ma zacząć się już pod koniec tego miesiąca.

Najnowsze wiadomości sugerują nam jednak coś innego. Przedstawione przez Nikkei Asia oraz Bloomberg dane mówią, że terminy dostaw nowych smartwatchy mogą ulec przesunięciu. Dlaczego?

Z pewnego punktu widzenia możemy powiedzieć, że winne jest temu samo Apple. Ewentualne opóźnienia w realizacji przedpremierowych zamówień mogą wyniknąć z pewnych problemów, które pracownicy fabryk napotkali tuż po rozpoczęciu produkcji nowych zegarków. Okazuje się, że w związku ze zmianami konstrukcji i projektu Apple Watch Series 7 pracownicy napotkali krytyczne problemy, które uniemożliwiają osiągnięcie zadowalającego tempa produkcji.

O ile data premiery wydaje się być niezagrożona, to zmianie mogą ulec terminy dostawy zamówień. Być może Apple uda się pokryć pierwsze przedpremierowe zakupy, jednak jeżeli produkcja szybko nie osiągnie zadowalającego tempa, to kolejni kupujący mogą musieć uzbroić się w cierpliwość i czekać na swoje nowe smartwatche nieco dłużej.

AKTUALIZACJA 03.09.2021

Apple Watch zmierzy ciśnienie krwi dopiero w przyszłym roku?

Informowaliśmy już was o tym, że tegoroczna odsłona zegarków Apple Watch Series 7 jednak nie będzie posiadała możliwości zmierzenia ciśnienia krwi użytkowników. Takie informacje, które pojawiały się w sieci zdementował Mark Gurman z Bloomberga. W podobnym tonie wypowiadają się także dziennikarze Wall Street Journal.

Z ich ostatniego artykułu poświęconego nowościom w zegarkach Apple Watch dowiadujemy się, że owszem, Apple planuje implementację takiego rozwiązania w swoich smartwatchach, jednak będziemy musieli na to poczekać co najmniej do przyszłego roku. Kolejne edycje Apple Watch otrzymają także ulepszenia w trackerach snu oraz czujnikach monitorujących nieregularne bicie serca. Gigant z Cupertino chce także, aby w przyszłości były one w stanie wykryć niski poziom tlenu we krwi oraz nawet zdiagnozować cukrzycę i jej objawy.

Możemy więc spodziewać się, że w kolejnych latach Apple udostępni użytkownikom Apple Watch jeszcze większą ilość funkcji dbających o nasze zdrowie. Dużą uwagę przykłada do tego sam prezes Apple, Tim Cook, który twierdzi, że będzie to "największa zasługa dla ludzkości" ze strony firmy.

AKTUALIZACJA 04.09.2021

Większy rozmiar, większy ekran i więcej informacji?

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny Apple Watch Series 7 przekaże użytkownikowi jeszcze więcej informacji niż dotychczas.

Porównanie rozmiarów ekranu Apple Watch Series 6 oraz Series 7. Fot. @ParkerOrtolani

Z najnowszego raportu Marka Gurmana dowiadujemy się, że nowe zegarki Apple Watch będą charakteryzować się o wiele większą rozdzielczością, niż miało to miejsce do tej pory. Dziennikarz Bloomerga pokazał nam tę różnicę na przykładzie większego wariantu smartwatcha. Wiemy już, że urośnie: długość koperty zwiększy się z 44 do 45 mm. Dzięki temu zabiegowi przekątna wyświetlacza zwiększy się 1,78 cala do 1,9 cala, a to z kolei umożliwi uzyskanie jeszcze większej rozdzielczości: 396 x 484 pikseli. W porównaniu do Apple Watch Series 6 (368 x 448 px) jest to wzrost aż o 16 procent!

Taki zabieg pozwoli na wyświetlenie większej liczby informacji oraz zastosowanie nowych tarcz i ekranów, które zawierać będą większą ilość informacji, niż miało to miejsce w poprzednich edycjach zegarków Apple.

AKTUALIZACJA 06.09.2021

Apple Watch Series 7 - ograniczona dostępność w dniu premiery?

W swoim najnowszym newsletterze Mark Gurman snuje przypuszczenia dotyczące potencjalnego rozwiązania problemów z produkcją Apple Watch Series 7.

Zdaniem dziennikarza Bloomberga najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten, w którym Apple zaprezentuje najnowsze smartwatche zgodnie z planem, czyli podczas tego samego wydarzenia, na którym świat ujrzy iPhone'a 13. Spodziewa się jednak, że dostępność niektórych wersji zegarków będzie mocno ograniczona tuż po premierze i w okresie przedsprzedaży.

Jakie są inne opcje? Jedna z nich jest taka, że Apple wstrzyma się z ogłoszeniami dotyczącymi Apple Watch Series 7 do momentu, w którym problemy z produkcją zostaną rozwiązane. Druga z możliwości zakłada, że gigant z Cupertino przedstawi zegarki zgodnie z planem, jednak przesunięty zostanie termin rozpoczęcia ich sprzedaży.

Niezależnie od rozwiązania, na które zdecyduje się Apple musimy liczyć się z tym, że z trudem przyjdzie nam zakup najnowszych smartwatchy we wrześniu. Jeżeli liczycie na ich zakup, musicie uzbroić się w dużą dozę cierpliwości i czekać na to, aż sytuacja się ustabilizuje, albo liczyć na łut szczęścia tuż po otwarciu sprzedaży.

AKTUALIZACJA 08.09.2021

Premiera Apple Watch Series 7 14 września?

Apple wczoraj odsłoniło pierwsze karty dotyczące planów firmy na jesień tego roku.

Na oficjalnej stronie producenta możemy zobaczyć informację dotyczącą California Streaming. Będzie to kolejne wirtualne wydarzenie Apple, podobne do WWDC, które odbyło się w czerwcu tego roku.

Fot. Apple

Jeżeli wszystkie dotychczasowe przewidywania okażą się prawdą, to spodziewamy się, że w trakcie California Streaming Apple oficjalnie zaprezentuje najnowszą linię iPhone 13 oraz właśnie Apple Watch Series 7. Jeżeli prześledzimy daty premier poprzednich generacji zegarków, wydaje się to więcej niż prawdopodobne:

Apple Watch Series 3: 22 września 2017

Apple Watch Series 4: 21 września 2018

Apple Watch Series 5: 20 września 2019

Apple Watch Series 6: 18 września 2020

Ogłoszenie nowego smartwatcha 14 września wydaje się więc możliwe. Możemy mieć nadzieję, że w ciągu kilku dni pojawi się potwierdzenie tych informacji. Niewykluczonym jest także przedstawienie fanom bazowej wersji dziewiątej generacji iPada oraz słuchawek AirPods 3. Jest też więcej niż pewne, że Apple planuje przynajmniej jeszcze jedno wydarzenie tej jesieni, więc możliwe, że premiera tych produktów może odbyć się w innym terminie.

California Streaming odbędzie się 14 września o godz. 19 polskiego czasu. Będziemy mogli śledzić ją bezpośrednio na stronie internetowej producenta oraz w aplikacji Apple TV.

AKTUALIZACJA 10.09.2021

Problemy z produkcją Apple Watch Series 7 rozwiązane. Co z premierą?

Napływają nowe wiadomości dotyczące nadchodzących smartwatchy Apple.

Zgodnie ze swoimi wcześniejszymi spekulacjami Mark Gurman sugeruje, że premiera zegarków nie jest zagrożona. Powinniśmy więc oczekiwać ich prezentacji podczas California Streaming 14 września. Problemy mogą pojawić się dopiero później.

Zdaniem dziennikarza Bloomberga Apple spodziewa się braków w zasobach tuż po premierze. Dlatego też zdecyduje się na ograniczenie dostępności niektórych wariantów zegarków. Z kolei inne mają zostać wprowadzone na rynek nieco później. Dziennikarz póki co nie precyzuje o jakie modele konkretnie może chodzić.

Z kolei dobre wiadomości przekazuje inny z uznanych analityków działalności Apple, czyli Kuo Ming-Chi. Wedle jego ostatnich doniesień Apple uporało się z problemami w produkcji nowych smartwatchy. Od teraz powinna ona przebiegać w optymalnym tempie. Wydaje się jednak mało prawdopodobnym, aby miało to wpłynąć na zmianę planów, o których wspominał Mark Gurman.

AKTUALIZACJA 11.09.2021

Apple Watch zmierzy naszą temperaturę?

Takie wiadomości przekazuje nam Kuo Ming-Chi, znany analityk działań gigant z Cupertino.

Jego zdaniem kolejne odsłony smartwatchy Apple będą w stanie zmierzyć temperaturę naszego ciała. Nie precyzuje on jednak w jaki sposób miałby odbywać się cały proces. Zła wiadomość jest jednak taka, że to rozwiązanie z pewnością nie pojawi się w Apple Watch Series 7, od premiery którego dzielą nas już dni. Musimy więc poczekać co najmniej do 2022 roku.

Wszystko wskazuje więc na to, że w tym roku Apple skupiło się na zmianie designu swojego produktu, dostarczając nam niewielką ilość nowych funkcji. To ma jednak zmienić się w przyszłym roku i możemy spodziewać się, że Apple Watch Series 8 wprowadzi wiele, niewidzianych dotąd w smartwatchach, nowych rozwiązań zdrowotnych.

AKTUALIZACJA 13.09.2021

Premiera Apple Watch 7 niezagrożona?

Do grona dziennikarzy uspokajających osoby czekające na premierę najnowszych smartwatchy Apple dołącza Kuo Ming-Chi. Zdaniem analityka poczynań Apple na rynku premiera Apple Watch Series 7 jest niezagrożona. Wszystko wskazuje więc na to, że już jutro nowy model zegarka zostanie zaprezentowany obok iPhone 13 oraz słuchawek AirPods 3.

Koncept Apple Watch Series 7. Fot: Jon Prosser, rendersbyian.com

Wszystko wskazuje też na to, że rozwiązanie problemów z produkcją, o czym także niedawno informował Kuo, odbyło się w idealnym momencie. Jeżeli informacje przekazane przez niego potwierdzą się, że klienci, którzy zamówią zegarki w przedsprzedaży mogą spodziewać się terminowej dostawy swojego zakupu, bądź liczyć na jedynie niewielkie opóźnienia.

AKTUALIZACJA 14.09.2021

Premiera Apple Watch Series 7 już dziś! Jak oglądać?

Wszystkie dotychczasowe informacje pozwalają przypuszczać, że premiera nowych smartwatchy Apple odbędzie się już dzisiaj. Ma ona mieć miejsce podczas wirtualnej konferencji California Streaming, która transmitowana będzie prosto z Apple Park w Cupertino.

Jak śledzić wydarzenie? Możemy tego dokonać na kilka różnych sposobów. Przede wszystkim możemy dokonać tego na stronie producenta, czyli apple.com. Na kilka godzin przed rozpoczęciem wydarzenia zostanie udostępniony specjalny link, kierujący nas do transmisji. Kolejną z możliwości jest oglądanie California Streaming na oficjalnym kanale Apple w serwisie Youtube w przeglądarce, lub w dedykowanych aplikacjach w systemach iOS 14 oraz iPadOS 14. Osoby korzystające z AirPlay oraz Apple TV także będą mogły obejrzeć wydarzenie w tych aplikacjach.

Spodziewamy się, że Apple zaprezentuje dzisiaj nowego iPhone'a 13, zegarki Apple Watch Series 7, słuchawki #AirPods 3# oraz bazową wersję dziesiątej generacji iPada. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19 lokalnego czasu polskiego.

AKTUALIZACJA 15.09.2021

Miała być rewolucja, skończyło się jedynie ewolucją.

Tak w skrócie możemy opisać całe wczorajsze wydarzenie, podczas którego gigant z Cupertino zaprezentował swoje nowości na najbliższe miesiące. Producent przedstawił nam nową linię smartfonów iPhone 13, nowy model bazowego iPada oraz zegarki Apple Watch Series 7.

Apple Watch Series 7. Fot. Apple

Od miesięcy spekulowaliśmy na temat ich wyglądu, który miał być wielką rewolucją, której Apple nie przeprowadziło od lat. I po wczorajszej prezentacji widzimy, że ponownie nie zdecydowało się na drastyczne zmiany w wyglądzie, a zamiast tego otrzymaliśmy jedynie kosmetyczne poprawki.

Koperta nowych zegarków jest cieńsza, otrzymały one nowe rozmiary: 41 mm oraz 45 mm, jednak wciąż zachowany został charakterystyczny kształt z obłymi ramkami. Pojawiające się od miesięcy przecieki, które potwierdzane były przez znaczną ilość obserwatorów rynku, okazały się więc nieprawdziwe. Potwierdzona została także informacja dotycząca rozmiarów ekranu: jest on o blisko 20 procent większy niż ten w Apple Watch Series 6.

Informacje na temat dostępności i cen nowych urządzeń przekażemy wkrótce.

AKTUALIZACJA 16.09.2021

Kiedy Apple Watch Series 7 trafi do sprzedaży?

Wszystko wskazuje na to, że na kolejną generację smartwatchy Apple przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

O ile podczas California Streaming usłyszeliśmy wiele informacji na temat nowych możliwości oraz nieco zmienionego wyglądu zegarków, to zabrakło nam jednak tej jednej kluczowej informacji. Pracownicy Apple nie powiedzieli nam, kiedy będziemy mogli kupić Apple Watch Series 7.

Apple Watch Series 7. Fot. Apple

Otrzymaliśmy jedynie mgliście brzmiącą informację, że zegarki pojawią się na rynku tej jesieni. Nie usłyszeliśmy jednak kiedy konkretnie to nastąpi, ani jakie będą dokładne ceny poszczególnych modeli i wariantów. Wiemy jedynie, że najtańsze z nich będą kosztować 399 dolarów. Możemy więc zakładać, że ceny w Polsce będą startować z pułapu około 2000 złotych. Będą one więc porównywalne do Apple Watch Series 6.

Spodziewamy się, że w najbliższych tygodniach usłyszymy o nich więcej.

AKTUALIZACJA 17.09.2021

Oto nowości Apple Watch Series 7

W trakcie California Streaming pracownicy Apple poświęcili wiele uwagi nowym funkcjom i wariantom Apple Watch Series 7, które pojawią się na rynku jesienią tego roku.

Fot. Apple

Tegoroczne zegarki zostaną wykonane z trzech różnych materiałów. Modele aluminiowe dostępne będą w pięciu kolorach: midnight, starlight, zielony, niebieski oraz (PRODUCT) Red. Te wykonane ze stali nierdzewnej otrzymają trzy warianty: srebrny, grafitowy oraz złoty. Producent przygotował też dwa modele z tytanową obudową w dwóch kolorach: naturalnego tytanu oraz space black. Ofertę uzupełniają także dwa zegarki wyprodukowane razem z Nike oraz trzy warianty bardziej luksusowych zegarków, które powstały we współpracy z Hermes Paris. Dla tych ostatnich dostępne będą trzy wykonane ręcznie opaski w kolorach czerwonym, złotym i niebieskim.

Wyświetlacz Apple Watch Series 7 urósł względem poprzednika o blisko 20 procent. O blisko 40 procent zmniejszyły się natomiast ramki wokół niego: teraz mierzą zaledwie 1,7 mm. To umożliwiło umieszczenie na nim klawiatury QWERTY i zwiększenie ilości wyświetlanych informacji o połowę. Nowy Apple Watch pomoże także śledzić trening rowerzystom i wykryje, kiedy użytkownik upadnie, bądź zatrzyma się.

Fot. Apple

Nowe możliwości czekają w aplikacji Zdjęcia. Apple doda nam także możliwość pomocy w medytacji w ramach programu Mindfulness. Wiele nowych ćwiczeń znajdzie się także w aplikacji Fitness+, która niestety nie jest jeszcze dostępna w Polsce.

Apple Watch Series 7 ma być bardziej wytrzymały. Posiada certyfikat wodoodporności WR50 i odporności na kurz IPX6. Wyświetlacz chroniony jest przez grubszą warstwę szkła. Ładowanie zajmie natomiast o 33 procent mniej czasu.

AKTUALIZACJA 20.09.2021

Dlaczego wciąż wiemy tak mało o Apple Watch Series 7?

Mimo, iż od California Streaming minął już blisko tydzień, to w żaden sposób nie powiększył się nasz zasób wiedzy poświęconej nowym smartwatchom Apple.

Producent wciąż nie upublicznił specyfikacji technicznej na swojej oficjalnej stronie internetowej, ani nie podał nam konkretnej daty rynkowego debiutu tych urządzeń.

Zdaniem Marka Gurmana ma to bezpośredni związek z problemami w produkcji zegarków, o których głośno było na krótko przed premierą. Pomimo tego, że późniejsze doniesienia sugerowały, że zostały one rozwiązane, to w znaczący sposób wpłynęły one na to, że w chwili obecnej, czyli już po oficjalnej premierze zegarków, nie wiemy o nich nic więcej ponad to, co zostało powiedziane w trakcie California Streaming.

Dziennikarz Bloomberga jest przekonany, że nowy projekt zegarków z płaskimi ramkami cały czas jest brany pod uwagę przez Apple i spodziewa się, że pojawi się on w kolejnej generacji Apple Watch. Jego zdaniem Apple chce ujednolicić wygląd swoich produktów, dlatego zbliżenie wyglądu Apple Watch do iPhone'a i iPada wydaje się nieuniknione.

AKTUALIZACJA 24.09.2021

Co ukrywa przed nami Apple Watch Series 7?

Dziennikarze portalu MacRumors dotarli do ciekawych zapisków w dokumentacji certyfikacyjnej najnowszego smartwatcha Apple.

Zegarek pojawił się w bazach danych FCC, czyli Federalnej Komisji Łączności (ang. Federal Communications Commission). Okazuje się, że Apple Watch Series 7 umożliwi bezprzewodową transmisję danych 60,5 GHz. Jest w tym jednak pewien haczyk. Ta funkcjonalność nie zostanie udostępniona użytkownikom. A przynajmniej nie od razu. Póki co będzie zapewne wykorzystywana jedynie na wewnętrzne potrzeby Apple.

Dokumentacja sugeruje, że takie połączenie będzie możliwe jedynie w przypadku, kiedy zegarek będzie umieszczony w doku zdolnym przesyłać dane o takiej samej częstotliwości. Możliwe więc, że będzie to wykorzystywane przez pracowników Apple do prowadzenia czynności serwisowych i naprawy zegarków.

Przypomnijmy, że gigant z Cupertino wciąż nie podał nam konkretnej daty debiutu rynkowego Apple Watch Series 7, ani dokładnej specyfikacji technicznej urządzenia.

AKTUALIZACJA 27.09.2021

Apple Watch Series 7 naładuje się szybciej?

Apple wykorzystuje ładowarkę MagSafe do ładowania swoich smartwatchy od momentu debiutu Apple Watch Series 1 w 2015 roku.

Pomimo ostatnich doniesień o postanowieniach Komisji Europejskiej, która chce ujednolicić porty ładowania i technologię szybkiego ładowania urządzeń sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej, nic nie wskazuje na to, aby Apple planowało w najbliższym czasie dostosować się do tej dyrektywy. Dodatkowo wygląda na to, że producent w dalszym ciągu będzie mógł korzystać z ładowarki MagSafe dla swojego zegarka, ponieważ smartwatche nie zostały objęte tą dyrektywą.

Możemy więc spodziewać się, że Apple nie zmieni metody ładowania Apple Watch Series 7, na którego premierę wciąż czekamy. Dodatkowo Mark Gurman informuje, że dzięki usprawnionej technologii, będziemy w stanie naładować go szybciej niż dotychczasowe modele.

AKTUALIZACJA 30.09.2021

Apple Watch Series 7 będą droższe od poprzedników

Osoby wyczekujące najnowszych smartwatchy Apple muszą uzbroić się jeszcze w dużą dawkę cierpliwości

Gigant z Cupertino wciąż nie uraczył nas żadnymi konkretami dotyczącymi specyfikacji technicznej, daty premiery, ani nawet ceny tegorocznych zegarków.

O tym ostatnim dowiadujemy się jednak z przecieków, tym razem pochodzących z Japonii. Tak jak się spodziewaliśmy, Apple Watch Series 7 będą kosztować więcej od zegarków z poprzedniej generacji, jednak ta różnica będzie niewielka.

Fot. Apple

Podstawowy Apple Watch Series 7 Cellular w rozmiarze 41 mm ma kosztować 60800 jenów, czyli około 2170 złotych. Za większy model mieszkańcy Japonii zapłacą 64800 jenów, czyli nieco ponad 2300 złotych. Tyle samo mają kosztować modele Nike. Droższe mają być zegarki wykonane ze stali nierdzewnej. Zegarek w rozmiarze 41 mm kosztować będzie niecałe trzy tysiące złotych (82800 jenów), a 45 mm to już wydatek przekraczający trzy tysiące złotych (88800 jenów).

Oczywiście ceny mogą różnić się w zależności od regionu. Dodatkowo są to informacje pochodzące z przecieku, nie pochodzą z oficjalnego komunikatu Apple. Do momentu premiery mogą więc ulec zmianom.

AKTUALIZACJA 01.10.2021

Apple Watch Series 7 kupisz już w październiku?

Najnowsze przecieki sugerują, że moment pojawienia się nowych Apple Watch Series 7 na półkach sklepowych jest bliżej, niż sądziliśmy.

Po tym, jak Apple nie uraczyło nas prawie żadnymi konkretami w trakcie prezentacji tegorocznych smartwatchy, która odbyła się podczas California Streaming, zakładaliśmy, że przyjdzie nam poczekać jeszcze długi czas na moment ich zakupu. Gigant z Cupertino poinformował nas, że Apple Watch Series 7 będą dostępne "jesienią tego roku". Takie postawienie sprawy we wrześniu pozwalało przypuszczać, że okres oczekiwania będzie dość długi.

Okazuje się jednak, że może to nastąpić dużo szybciej. Dziennikarze portalu frontpagetech.com dotarli do korespondencji firmy modowej Hermes Paris, czyli partnera Apple. W kilku wiadomościach pojawiła się data 8 października. Tego dnia ma rozpocząć się przedsprzedaż nowych urządzeń. Zdaniem Jona Prossera otwarta sprzedaż rozpocznie się 15 października.

AKTUALIZACJA 04.10.2021

Pierwsze Apple Watch Series 7 pojawiają się przed premierą?

Zdjęcia urządzeń, które do złudzenia przypominają produkt przedstawiony kilka tygodni temu przez Apple pojawiły się w sieci.

Zostały one opublikowane w grupie w portalu Facebook, która zrzesza miłośników zegarków marki Apple. Autor postu twierdził, że jest pracownikiem firmy, która otrzymała jeden z zegarków do testu jeszcze przed ich oficjalnym debiutem. Post został jednak bardzo szybko usunięty.

Nie jesteśmy w stanie zweryfikować prawdziwości tych zdjęć, jednak widoczne na nich urządzenie posiada wąskie ramki wokół ekranu, które mają być charakterystycznym elementem Apple Watch Series 7. Widzimy także zapowiadaną przez Apple klawiaturę QWERTY.

Jeżeli wierzyć przeciekom, które pojawiły się w ubiegłym tygodniu, to przedsprzedaż nowych smartwatchy Apple ma rozpocząć się w ten piątek, czyli 8 października.

AKTUALIZACJA 05.10.2021

Przedsprzedaż Apple Watch Series 7 już w tym tygodniu!

Wczoraj Apple pozytywnie zaskoczyło osoby czekające na Apple Watch Series 7.

Producent ogłosił, że przedsprzedaż tegorocznej linii smartwatchy rozpocznie się już w tym tygodniu, a konkretnie w piątek 8 października! Tydzień później, czyli 15 października mają one trafić do otwartej sprzedaży. Tego dnia zostaną także wysłane zamówienia przedpremierowe.

Oczywiście nie możemy przekazać jedynie dobrych wiadomości. Złe są takie, że producent może dysponować bardzo ograniczoną ilością nowych urządzeń. Wedle przecieków, ich produkcja rozpoczęła się dopiero w zeszłym miesiącu. Oznacza to, że kupienie jednego z Apple Watch Series 7 w ciągu dni (tygodni?) po premierze może być problematyczne. Możemy spodziewać się, że bardzo szybko znikną one ze sklepowych półek, jak ma to miejsce obecnie w przypadku iPhone'a 13.

W osobnych materiałach będziemy was także informować o cenach i dostępności poszczególnych modeli Apple Watch Series 7 w polskich sklepach.

AKTUALIZACJA 07.10.2021

Apple Watch Series 7 już w dostępny?

Oficjalna przedsprzedaż nowych smartwatch Apple ma rozpocząć się dopiero jutro. Na szczęście w wielu polskich sklepach z elektroniką już teraz możemy znaleźć listę dostępnych urządzeń.

Producent zdecydował, że dzień przed terminem uruchomienia zamówień da chętnym na zakup Apple Watch Series 7 okazję do dokładnego zapoznania się z ich możliwościami oraz dostępnymi wariantami. W chwili obecnej nie możemy jeszcze dokonać zakupu, ani przekonać się o cenie poszczególnych wariantów. To będzie możliwe dopiero jutro.

Jeżeli chcecie kupić Apple Watch Series 7, to musicie przygotować się na problemy w otrzymaniu jednego z nich w ciągu kilku pierwszych tygodni od otwarcia sprzedaży. Ilość dostępnych modeli ma być bowiem mocno ograniczona.

AKTUALIZACJA 08.10.2021

Przedsprzedaż Apple Watch Series 7 rusza już dziś!

Już dzisiaj o godzinie 14 lokalnego czasu polskiego uruchomiona zostanie przedsprzedaż nowych smartwatchy Apple.

To jest ta dobra wiadomość dla osób czekających na zakup nowego zegarka. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że, jeżeli potwierdzone zostaną informacje z przecieków, to za tegoroczne modele zapłacimy dokładnie tyle samo, co za Apple Watch Series 6. Już teraz możemy też zapoznać się z ofertą niektórych polskich sklepów z elektroniką.

Złe wiadomości są jednak takie, że zapewne już w kilka chwil po otwarciu przedsprzedaży zniknie większość dostępnych modeli. Jeżeli tak się nie stanie, to spodziewamy się, że czas oczekiwania na ich dostawę może być znacząco wydłużony.

AKTUALIZACJA 09.10.2021

Apple Watch Series 7 oficjalnie! Skąd zamówić?

Od wczoraj możemy już zamówić jeden z najnowszych smartwatchy Apple.

Ósmego października oficjalnie rozpoczęła się przedsprzedaż Apple Watch Series 7. Producent w końcu ujawnił oficjalne ceny za poszczególne modele. Niestety, ale obecnie nie kupimy zegarka z tytanową kopertą. Nie wiemy, czy jest to spowodowane opóźnieniami w produkcji, czy producent nie wypuści tego wariantu na polski rynek. Wiemy też w jakich sklepach możecie złożyć zamówienie. Niestety, ale w przypadku większości zamówień czas oczekiwania na dostawę wynosi od czterech do pięciu tygodni.

AKTUALIZACJA 11.10.2021

Apple rozpoczyna wysyłkę smartwatchy?

Już od piątku możemy składać zamówienia na Apple Watch Series 7 w ramach przedsprzedaży. W zdecydowanej większości przypadków czas oczekiwania na nowy zegarek wynosił jednak od czterech do pięciu tygodni.

Nie zabrakło oczywiście szczęśliwców, którym udało się dokonać rezerwacji najwcześniej. Ci powinni otrzymać swoje nowe urządzenia już w dniu rozpoczęcia otwartej sprzedaży, czyli w piątek 15 października.

Część z nich otrzymała już także powiadomienia, że producent rozpoczął proces dostarczenia Apple Watch Series 7. W chwili obecnej są one przekazywane firmom spedycyjnym, które otrzymały instrukcje, aby nie doręczać przesyłek przed 15 października. Daje to im jednak czas, na odpowiednie przygotowanie się i dostarczenie pierwszych zamówień 15 października.

AKTUALIZACJA 14.10.2021

Apple Watch Series 7 bez portu diagnostycznego!

Jakiś czas temu informowaliśmy was o tym, że tegoroczne modele Apple Watch będą posiadać moduł łączności bezprzewodowej, zdolny do transmisji nawet 60,5 GHz. Informowaliśmy was także, że będzie on wykorzystywany jedynie przez pracowników Apple w punktach serwisowych.

Najnowsze informacje, przekazane przez portal MacRumors, pokazują, że będzie to jedyna forma łączności, do jakiej dostęp będą mieli pracownicy Apple. Gigant z Cupertino zdecydował się usunąć w tym roku port diagnostyczny, który do tej pory umieszczany był pod miejscem na mocowanie opaski.

Port diagnostyczny w Apple Watch Series 3. Fot. macrumors.com

Wygląda więc na to, że Apple coraz poważniej myśli o przejściu na bezprzewodową łączność w swoich urządzeniach. Być może niedawna decyzja Komisji Europejskiej sprawi, że producent porzuci kable Lightning w iPhone'ach na rzecz ładowania bezprzewodowego.

Przypomnijmy, że Apple Watch Series 7 już jutro trafi do otwartej sprzedaży. Niestety spodziewamy się, że ich dostępność będzie mocno ograniczona.

Grafiki: rendersbyian.com