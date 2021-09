Apple Watch Series 7 wykorzysta stary procesor z Apple Watch Series 6

Podczas wczorajszej konferencji Apple zaprezentowało szereg informacji o nowościach w tegorocznej linii swoich smartwatchy. Czy tego oczekiwali fani produktów Apple?

Wczoraj odbyło się wirtualne wydarzenie California Streaming, podczas której Apple zaprezentowało najnowsze produkty na końcówkę roku. Wśród premier znalazły się iPhone 13, Apple Watch Series 7 oraz nowy iPad i iPad mini.

Najmniej zadowoleni są z pewnością chętni, którzy czekali na premierę oraz początek przedsprzedaży najnowszych smartwatchy Apple Watch Series 7. Producent nie podał nam żadnej konkretnej daty premiery, ani początku okresu przedsprzedaży. Jedyna informacja, jaką na ten moment dysponujemy jest taka, że zegarki pojawią się na rynku jesienią tego roku. Równie dobrze może to więc nastąpić w październiku, lub w grudniu. Wiemy natomiast, że ich ceny będą zaczynać się od 399 dolarów.

Tym, co z pewnością nas zaskoczyło, była informacja na temat procesora, który będzie napędzał Apple Watch Series 7. Gigant z Cupertino zdecydował się na ponowne wykorzystanie jednostki, którą znajdziemy w obecnie dostępnych na rynku urządzeniach Series 6, czyli chip S6. Właśnie z tego powodu Apple nie poświęciło temu segmentowi wiele uwagi podczas wczorajszej prezentacji. Jeżeli połączymy to z jedynie kosmetycznymi zmianami w wyglądzie i niebyt wielką liczbą nowych funkcji zdrowotnych i fitness, to może okazać się, że trzeba będzie poważnie zastanowić się nad sensem zakupu tegorocznego smartwatcha Apple.

Oczywiście, będą one posiadać większy wyświetlacz Retina, który przekaże o wiele więcej treści, nowe tarcze, możliwość korzystania z klawiatury QWERTY i nowości, które pomogą nam w treningu. Nie możemy także zapomnieć o cieńszej aluminiowej kopercie wykonanej z materiałów uzyskanych z recyklingu. Została ona zmieniona, aby pomieścić nowy i większy wyświetlacz. Nowa konstrukcja Apple Watch Series 7 oferuje także zwiększoną odporność i wytrzymałość. Czy będzie to jednak rewolucja, której oczekiwali fani Apple? Póki co wygląda to jedynie na aktualizację obecnego już na rynku urządzenia.