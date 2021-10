Apple Watch Series 7 z pierwszymi problemami!

Dziś, czyli 15 października oficjalnie rozpoczęła się otwarta sprzedaż tegorocznych Apple Watch Series 7. Od momentu ogłoszenia tego urządzenia minął miesiąc, więc mogłoby się wydawać, że producent miał odpowiednio dużo czasu, aby zadbać o ich odpowiednie działanie.

Już pierwszego dnia sprzedaży niektórzy użytkownicy zaczynają zgłaszać pierwsze problemy w ich pracy. Wygląda jednak na to, że przedstawione usterki dotyczą współpracy systemu operacyjnego watchOS 8 z nowym zegarkiem. O co chodzi? Okazuje się, że system nie wyświetla poprawnie ikon aplikacji pobranych z App Store.

Did you add nice vector icons to your watch app alongside support for Series 7? Well, hope you like blank icons when your users install your apps today ????



Doesn’t reproduce on the Series 7 simulator, fine on all my other watches. I am not pleased.



See it with @CARROT_app too. pic.twitter.com/A3WVjGDZS5