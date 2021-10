Apple Watch Series 7 - zobacz, ile zapłacisz za nowe zegarki Apple!

Już za kilka godzin rozpocznie się przedsprzedaż Apple Watch Series 7. Zobaczcie jak prezentują się ceny poszczególnych modeli.

Przedsprzedaż smartwatchy Apple Watch Series 7 rozpocznie się już dzisiaj o godzinie 14 lokalnego czasu polskiego. Na nasze nieszczęście musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać dopiero do tego momentu, aby poznać oficjalne ceny zegarków w polskich sklepach.

Możemy jednak spojrzeć na informacje, przekazane przez portal frontpagtech.com. Źródła dziennikarzy przekazały spodziewane ceny poszczególnych modeli zegarków, które obowiązywać będą w sklepach w Stanach Zjednoczonych:

Series 7 – 41mm Aluminium (GPS): 399 dolarów

Series 7 – 45mm Aluminium (GPS): 429 dolarów

Series 7 – 41mm Aluminium 41mm (GPS + Cellular): 499 dolarów

Series 7 – 45mm Aluminium (GPS + Cellular): 529 dolarów

Series 7 – 41mm Stal nierdzewna z opaską sportową (GPS + Cellular): 699 dolarów

Series 7 – 45mm Stal nierdzewna z opaską sportową (GPS + Cellular): 749 dolarów

Series 7 – 41mm Stal nierdzewna z opaską Milanese Loop (GPS + Cellular): 749 dolarów

Series 7 – 45mm Stal nierdzewna z opaską Milanese Loop (GPS + Cellular): 799 dolarów

Series 7 – 41mm Tytan (GPS + Cellular): 799 dolarów

Series 7 – 45mm Tytan (GPS + Cellular): 849 dolarów

Series 7 – 41mm Nike (GPS): 399 dolarów

Series 7 – 45mm Nike (GPS): 429 dolarów

Series 7 – 41mm Nike (GPS + Cellular): 499 dolarów

Series 7 – 45mm Nike (GPS + Cellular:) 529 dolarów

Z tej listy widzimy, że ich ceny kształtują się tak samo, jak ma to miejsce w przypadku Apple Watch Series 6. Jeżeli ten trend zostanie utrzymany także w Polsce, to możemy szacować, że za najtańsze zegarki przyjdzie nam zapłacić 1899 złotych. Na oficjalne potwierdzenie tej informacji musimy jednak poczekać do godziny 14. Wtedy też zaktualizujemy ceny urządzeń oraz listę miejsc, w których możecie je zamówić.

