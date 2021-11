Apple Watch Series 8 - data premiery, cena, ciekawostki, przecieki

Premiera Apple Watch Series 7 już za nami. Czas więc zacząć zastanawiać się, co Apple przygotuje w przyszłym roku.

Od oficjalnej premiery tegorocznych smartwatchy Apple Watch Series 7 minęły już ponad dwa miesiące. Mimo tego, że producent nie zaskoczył konstrukcją i możliwościami zegarka, to zaskoczył obserwatorów i analityków, którzy przez długie tygodnie poprzedzające premierę zapowiadali nadejście kompletnie innego urządzenia. Niezależnie od tego, zegarki Apple Watch Series 7 sprzedają się świetnie i wciąż cieszą się dobrą opinią wśród użytkowników. Czy ich następca powtórzy to osiągnięcie?

Artykuł ten będziemy na bieżąco aktualizować w oparciu o najnowsze dostępne informacje poświęcone zegarkom Apple Watch Series 8. Każdy nowy wpis opatrzony zostanie hasłem "Aktualizacja" oraz stosowną datą.

Apple Watch Series 8 - spodziewana data premiery

Zanim zaczniemy spekulować na temat premiery przyszłorocznego urządzenia, spójrzmy na to, kiedy Apple prezentowało poprzednie generacje swoich inteligentnych zegarków:

W ciągu ostatnich trzech lat, producent zawsze przedstawiał nową generacje w drugim pełnym tygodniu września. Możemy więc zakładać, że w przyszłym roku sytuacja się powtórzy, a zegarek zostanie zaprezentowany pomiędzy 12 a 18 września. Możliwe, że podobnie jak w tym roku, będzie temu towarzyszyła premiera kolejnej generacji smartfonów iPhone 14 oraz kilku dodatkowych urządzeń.

Odnotujmy także, że w tym roku sprzedaż Apple Watch Series 7 rozpoczęła się zaskakująco późno. Mimo premiery we wrześniu, pierwsze oferty mogliśmy złożyć dopiero miesiąc później: przedsprzedaż ruszyła bowiem

Apple Watch Series 8 - ile będzie kosztować?

Ceny podstawowych zegarków Apple Watch w najmniejszym rozmiarze i bez łączności LTE nie przekraczały do tej pory kwoty dwóch tysięcy złotych. Możemy więc dosyć śmiało zakładać, że także w przyszłym roku taka cena zostanie utrzymana. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w tym roku producent dość szybko podniósł cenę swoich zegarków. Obecnie najtańsze warianty Apple Watch Series 7 kosztują już 2149 złotych.

Spodziewamy się ponownie pojawienia zegarków z kopertą wykonaną z aluminium, stali nierdzewnej oraz tytanu w kilku rozmiarach. Ten ostatni wariant niestety nie jest dostępny w Polsce. Będą one oczywiście różnić się od siebie ceną.

Jak będzie wyglądał Apple Watch Series 8?

Apple w tym roku nie zaskoczyło nas wyglądem zegarków Serii 7. Producent zaprezentował dobrze znaną konstrukcję o obłym kształcie. Warstwa szkła chroniącego wyświetlacz okazała się nieco grubsza niż u poprzednika, znacząco zmalały ramki wokół wyświetlacza, a zegarki nieznacznie urosły: z 40 do 41 mm oraz z 44 do 45 mm. Kupujący otrzymali dobrze znaną konstrukcję z jeszcze bardziej zaokrąglonymi brzegami koperty. Nie możemy więc wykluczyć, że Apple w przyszłym roku ponownie zwiększy rozmiar smartwatcha.

Zaskoczeni natomiast z pewnością byli analitycy i autorzy przecieków przed premierą. Jon Prosser na łamach portalu frontpagetech.com jeszcze w maju prezentował to, jak, jego zdaniem będą wyglądać zegarki Apple Watch Series 7.

Po raz pierwszy w historii miały one posiadać płaskie krawędzie. Zarówno boki koperty, jak i sam wyświetlacz miały być kompletnie płaskie. W kolejnych tygodniach, aż do momentu premiery Mark Gurman i Kuo Ming-Chi wtórowali mu i twierdzili, że otrzymamy pierwszy płaski Apple Watch.

Koncept Apple Watch Series 7. Fot. frontpagetech.com

Tak się jednak nie stało, Apple zdecydowało się na jedynie kosmetyczne zmiany w konstrukcji. Jak będzie w przyszłym roku? Jon Prosser twierdzi, że zegarek z płaskimi bokami i wyświetlaczem, który prezentował istnieje, a on widział go na własne oczy. Czy może oznaczać to, że Apple wciąż planuje rewolucję w wyglądzie swoich smartwatchy?

Dziennikarze portalu idropnews.com twierdzą, że nie. W oparciu o pliki CAD jednego z prototypów twierdzą, że jedyną zmianą w konstrukcji będzie stworzenie dwóch otworów dla głośnika, zamiast jednego. Mamy więc ponownie otrzymać konstrukcję, której wygląd będzie zbliżony do poprzedników.

Z innego z dotychczasowych przecieków dowiedzieliśmy się także, że Apple planuje wypuszczenie w przyszłym roku trzech zegarków, które będą różnić się rozmiarem. W ostatnich latach otrzymywaliśmy dwa warianty do wyboru. Jeden z raportów Bloomberga przedstawia nam także wzmocnione zegarki, których odbiorcami mają być sportowcy i osoby korzystające ze smartwatchy w ekstremalnych warunkach. To urządzenie ma także pojawić się w 2022 roku.

Don't be surprised if there are 3 sizes next year... — Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

Apple Watch Series 8 - nowy system operacyjny?

Spodziewamy się, że zegarki Apple Watch Series 8 będą pracowały pod kontrolą nowego systemu operacyjnego. Tegoroczne modele posiadają zainstalowany system watchOS 8, który został zaprezentowany przez producenta podczas czerwcowej konferencji WWDC 2021. Możemy więc oczekiwać dokładniejszych informacji o systemie nowych zegarków na przełomie maja i czerwca 2022 roku. Zakładamy, że będzie on nosił nazwę watchOS 9.

Apple Watch Series 8 - nowe funkcje

W ciągu ostatnich miesięcy światło dzienne ujrzało wiele ciekawych pomysłów i patentów, które zostały przyznane gigantowi z Cupertino. O ile nie spodziewamy się, aby wszystkie z nich znalazły się w zegarkach Apple Watch Series 8, to warto zwrócić na nie uwagę już teraz, ponieważ część z nich może zostać zaimplementowana już w przyszłym roku.

Zegarki Apple z pewnością wyróżniają się spośród konkurencji mnogością rozwiązań zdrowotnych, które mają dbać o odpowiedni stan zdrowia użytkownika. W kolejnych latach lista dostępnych funkcji może urosnąć jeszcze bardziej.

Zdaniem analityka działań Apple na rynku - Kuo Ming-Chi, już w przyszłym roku Apple Watch Series 8 będzie w stanie zmierzyć temperaturę naszego ciała. Z opublikowanego wniosku patentowego dowiadujemy się, że Apple pracuje nad takim rozwiązaniem już od 2019 roku. Innym z przyznanych w tym samym czasie patentów jest taki, w ramach którego Apple Watch mógłby zmierzyć poziom nawodnienia organizmu. Apple planuje także wykorzystanie obecnego już w zegarkach czujnika natlenienia krwi do wykrywania bezdechu sennego, jednak póki co nie udało się w pełni zoptymalizować takiego rozwiązania.

Przyszłe smartwatche byłyby także w stanie zmierzyć ciśnienie krwi użytkownika. Urządzenie może w przyszłości być wyposażone w specjalny pasek, który będzie w stanie się rozciągnąć i wypełnić powietrzem, jak odbywa się to w przypadku wykorzystania klasycznego ciśnieniomierza. Jeżeli tak się, to urządzenie stanie otrzyma wtedy odpowiednio przygotowaną do tego zadania aplikację.

Producent pracuje także nad jeszcze dokładniejszym wykrywaniem zderzeń i upadków. Niedługo zarówno iPhone'y, jak i zegarki Apple Watch będą mogły wykryć, czy użytkownik brał udział w wypadku samochodowym i wysłać sygnał alarmowy do odpowiednich służb.

Warto też pamiętać, że nie tak dawno Apple uzyskało patenty na kolejne urządzenia, które mają być jeszcze mniejsze od zegarków. Możliwe jest więc to, że przejmą one niektóre z funkcji monitorujących nasze zdrowie od Apple Watch.