Apple Watch Series 8 - data premiery, cena, ciekawostki, przecieki [14.06.2022]

Premiera Apple Watch Series 7 już za nami. Czas więc zacząć zastanawiać się, co Apple przygotuje w przyszłym roku. Czy Apple Watch Series 8 okaże się rewolucją, jakiej spodziewaliśmy się w tym roku?

Od oficjalnej premiery tegorocznych smartwatchy Apple Watch Series 7 minęły już ponad dwa miesiące. Mimo tego, że producent nie zaskoczył konstrukcją i możliwościami zegarka, to zaskoczył obserwatorów i analityków, którzy przez długie tygodnie poprzedzające premierę zapowiadali nadejście kompletnie innego urządzenia. Niezależnie od tego, zegarki Apple Watch Series 7 sprzedają się świetnie i wciąż cieszą się dobrą opinią wśród użytkowników. Czy ich następca powtórzy to osiągnięcie?

Artykuł ten będziemy na bieżąco aktualizować w oparciu o najnowsze dostępne informacje poświęcone zegarkom Apple Watch Series 8. Każdy nowy wpis opatrzony zostanie hasłem "Aktualizacja" oraz stosowną datą.

Apple Watch Series 8 - spodziewana data premiery

Zanim zaczniemy spekulować na temat premiery przyszłorocznego urządzenia, spójrzmy na to, kiedy Apple prezentowało poprzednie generacje swoich inteligentnych zegarków:

Apple Watch Series 3 : 22 września 2017

: 22 września 2017 Apple Watch Series 4 : 21 września 2018

: 21 września 2018 Apple Watch Series 5 : 20 września 2019

: 20 września 2019 Apple Watch Series 6 : 18 września 2020

: 18 września 2020 Apple Watch Series 7: 14 września 2021

W ciągu ostatnich trzech lat, producent zawsze przedstawiał nową generacje w drugim pełnym tygodniu września. Możemy więc zakładać, że w przyszłym roku sytuacja się powtórzy, a zegarek zostanie zaprezentowany pomiędzy 12 a 18 września. Możliwe, że podobnie jak w tym roku, będzie temu towarzyszyła premiera kolejnej generacji smartfonów iPhone 14 oraz kilku dodatkowych urządzeń.

Odnotujmy także, że w tym roku sprzedaż Apple Watch Series 7 rozpoczęła się zaskakująco późno. Mimo premiery we wrześniu, pierwsze oferty mogliśmy złożyć dopiero miesiąc później: przedsprzedaż ruszyła bowiem

Apple Watch Series 8 - ile będzie kosztować?

Apple Watch Series 3 : od 1749 zł

: od 1749 zł Apple Watch Series 4 : od 1899 zł

: od 1899 zł Apple Watch Series 5 : od 1999 zł

: od 1999 zł Apple Watch Series 6 : od 1899 zł

: od 1899 zł Apple Watch Series 7: od 1999 zł

Ceny podstawowych zegarków Apple Watch w najmniejszym rozmiarze i bez łączności LTE nie przekraczały do tej pory kwoty dwóch tysięcy złotych. Możemy więc dosyć śmiało zakładać, że także w przyszłym roku taka cena zostanie utrzymana. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w tym roku producent dość szybko podniósł cenę swoich zegarków. Obecnie najtańsze warianty Apple Watch Series 7 kosztują już 2149 złotych.

Spodziewamy się ponownie pojawienia zegarków z kopertą wykonaną z aluminium, stali nierdzewnej oraz tytanu w kilku rozmiarach. Ten ostatni wariant niestety nie jest dostępny w Polsce. Będą one oczywiście różnić się od siebie ceną.

Jak będzie wyglądał Apple Watch Series 8?

Apple w tym roku nie zaskoczyło nas wyglądem zegarków Serii 7. Producent zaprezentował dobrze znaną konstrukcję o obłym kształcie. Warstwa szkła chroniącego wyświetlacz okazała się nieco grubsza niż u poprzednika, znacząco zmalały ramki wokół wyświetlacza, a zegarki nieznacznie urosły: z 40 do 41 mm oraz z 44 do 45 mm. Kupujący otrzymali dobrze znaną konstrukcję z jeszcze bardziej zaokrąglonymi brzegami koperty. Nie możemy więc wykluczyć, że Apple w przyszłym roku ponownie zwiększy rozmiar smartwatcha.

Zaskoczeni natomiast z pewnością byli analitycy i autorzy przecieków przed premierą. Jon Prosser na łamach portalu frontpagetech.com jeszcze w maju prezentował to, jak, jego zdaniem będą wyglądać zegarki Apple Watch Series 7.

Po raz pierwszy w historii miały one posiadać płaskie krawędzie. Zarówno boki koperty, jak i sam wyświetlacz miały być kompletnie płaskie. W kolejnych tygodniach, aż do momentu premiery Mark Gurman i Kuo Ming-Chi wtórowali mu i twierdzili, że otrzymamy pierwszy płaski Apple Watch.

Koncept Apple Watch Series 7. Fot. frontpagetech.com

Tak się jednak nie stało, Apple zdecydowało się na jedynie kosmetyczne zmiany w konstrukcji. Jak będzie w przyszłym roku? Jon Prosser twierdzi, że zegarek z płaskimi bokami i wyświetlaczem, który prezentował istnieje, a on widział go na własne oczy. Czy może oznaczać to, że Apple wciąż planuje rewolucję w wyglądzie swoich smartwatchy?

Dziennikarze portalu idropnews.com twierdzą, że nie. W oparciu o pliki CAD jednego z prototypów twierdzą, że jedyną zmianą w konstrukcji będzie stworzenie dwóch otworów dla głośnika, zamiast jednego. Mamy więc ponownie otrzymać konstrukcję, której wygląd będzie zbliżony do poprzedników.

Z innego z dotychczasowych przecieków dowiedzieliśmy się także, że Apple planuje wypuszczenie w przyszłym roku trzech zegarków, które będą różnić się rozmiarem. W ostatnich latach otrzymywaliśmy dwa warianty do wyboru. Jeden z raportów Bloomberga przedstawia nam także wzmocnione zegarki, których odbiorcami mają być sportowcy i osoby korzystające ze smartwatchy w ekstremalnych warunkach. To urządzenie ma także pojawić się w 2022 roku.

Don't be surprised if there are 3 sizes next year... — Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

Apple Watch Series 8 - nowy system operacyjny?

Spodziewamy się, że zegarki Apple Watch Series 8 będą pracowały pod kontrolą nowego systemu operacyjnego. Tegoroczne modele posiadają zainstalowany system watchOS 8, który został zaprezentowany przez producenta podczas czerwcowej konferencji WWDC 2021. Możemy więc oczekiwać dokładniejszych informacji o systemie nowych zegarków na przełomie maja i czerwca 2022 roku. Zakładamy, że będzie on nosił nazwę watchOS 9.

Apple Watch Series 8 - nowe funkcje

W ciągu ostatnich miesięcy światło dzienne ujrzało wiele ciekawych pomysłów i patentów, które zostały przyznane gigantowi z Cupertino. O ile nie spodziewamy się, aby wszystkie z nich znalazły się w zegarkach Apple Watch Series 8, to warto zwrócić na nie uwagę już teraz, ponieważ część z nich może zostać zaimplementowana już w przyszłym roku.

Zegarki Apple z pewnością wyróżniają się spośród konkurencji mnogością rozwiązań zdrowotnych, które mają dbać o odpowiedni stan zdrowia użytkownika. W kolejnych latach lista dostępnych funkcji może urosnąć jeszcze bardziej.

Zdaniem analityka działań Apple na rynku - Kuo Ming-Chi, już w przyszłym roku Apple Watch Series 8 będzie w stanie zmierzyć temperaturę naszego ciała. Z opublikowanego wniosku patentowego dowiadujemy się, że Apple pracuje nad takim rozwiązaniem już od 2019 roku. Innym z przyznanych w tym samym czasie patentów jest taki, w ramach którego Apple Watch mógłby zmierzyć poziom nawodnienia organizmu. Apple planuje także wykorzystanie obecnego już w zegarkach czujnika natlenienia krwi do wykrywania bezdechu sennego, jednak póki co nie udało się w pełni zoptymalizować takiego rozwiązania.

Przyszłe smartwatche byłyby także w stanie zmierzyć ciśnienie krwi użytkownika. Urządzenie może w przyszłości być wyposażone w specjalny pasek, który będzie w stanie się rozciągnąć i wypełnić powietrzem, jak odbywa się to w przypadku wykorzystania klasycznego ciśnieniomierza. Jeżeli tak się, to urządzenie stanie otrzyma wtedy odpowiednio przygotowaną do tego zadania aplikację.

Producent pracuje także nad jeszcze dokładniejszym wykrywaniem zderzeń i upadków. Niedługo zarówno iPhone'y, jak i zegarki Apple Watch będą mogły wykryć, czy użytkownik brał udział w wypadku samochodowym i wysłać sygnał alarmowy do odpowiednich służb.

Warto też pamiętać, że nie tak dawno Apple uzyskało patenty na kolejne urządzenia, które mają być jeszcze mniejsze od zegarków. Możliwe jest więc to, że przejmą one niektóre z funkcji monitorujących nasze zdrowie od Apple Watch.

AKTUALIZACJA 14.06.2022

Apple Watch 8 zadebiutuje w dwóch wersjach

Kolejne informacje na temat Apple Watch 8 ujrzały światło dzienne! Analityk Jeff Pu przedstawił nowe informacje dotyczące nadchodzącego zegarka firmy Apple. Jednakże są one dość sprzeczne z poprzednimi przeciekami, które same w sobie często się ze sobą nie zgadzają. Mamy jednak pomysł jak pogodzić ze sobą wykluczające się przecieki!

Według wspomnianego Jeffa Pu, w 2022 roku mają zostać zaprezentowane dwa zegarki od Apple - zwykła ósemka i wersja premium tego modelu. Jednak według wcześniejszych zapowiedzi, szczególnie tych od Ming-Chi Kuo, firma z Cupertino miała wprowadzić na rynek trzy wersje zegarka. Który z tych przecieków jest w takim razie bliższy prawdy?

Fot. Twitter.com / Jon Prosser

Skomplikujmy sytuację jeszcze bardziej. Już od tamtego roku słyszymy wiele informacji na temat nadchodzącej zmiany designu zegarka od Apple. Niestety, Apple Watch 7 nie przyniósł zapowiadanych zmian, które mają polegać na dopasowaniu wygładu zegarka do nowego, kanciastego designu iPhone'a i iPada. Według kolejny raportów ta zmiana designu ma pojawić się w ósmej generacji zegarka. Z drugiej strony, słyszymy także o innej możliwości - według niektórych zapowiedzi mają pojawić się dwie wersje zegarka, jedna z nich mająca nowy wygląd, a druga - utrzymująca aktualny język designu.

Co w takim razie znaczą te przecieki i jak je ze sobą pogodzić? Wygląda na to, że możemy się spodziewać dwóch głównych wersji nowego Apple Watch'a - nazwijmy je Apple Watch 8 oraz Apple Watch SE. Apple Watch 8, dodatkowo, zostanie zapewne zaproponowany w dwóch wersjach rozmiarowych - tak jak ma to miejsce teraz, w 7. generacji. Widzimy więc, że poniekąd zarówno Pu, jak i Kuo mogą mieć rację - jeden z nich po prostu bierze pod uwagę dwa rozmiary zegarka jako inny model, a drugi mówi tylko o modelach, bez różnic w ich rozmiarach.

Jeśli chodzi o nowy design, rozwiązanie tej zagwozdki wydaje się być proste. Jak wiemy, Apple lubi używać starego (lub raczej, według nazewnictwa firmy, "klasycznego") designu w modelach SE. Ze względu na to jesteśmy przekonani, że Apple Watch 8 zadebiutuje z nowym wyglądem, podczas gdy nowa wersja Watch SE będzie nadal wyglądać tak samo, jak aktualnie dostępne zegarki. Dlatego też następna generacja zaoferuje coś dla każdego - albo nowości dostępne w ósemce, albo klasykę w postaci SE.

AKTUALIZACJA 18.05.2022

Apple Watch Series 8 jednak z nową konstrukcją

Jak informuje ShrimpApplePro, Apple Watch Series 8 zadebiutuje z unowocześnionym wyglądem. Przynajmniej jeden z modeli ma mieć płaski ekran oraz kopertę z wyraźniej zarysowanymi krawędziami.

Takie zmiany mają upodobnić nowy zegarek do reszty urządzeń sprzedawanych przez Apple. Zmiana wyglądu była zapowiadana już przed premierą Apple Watch Series 7 w zeszłym roku, jednak nie doszła ona w końcu do skutku.

Heard from source today that there is a flat front glass display for apple watch display. High chance that this is the front glass for the Apple Watch Series 8.

Haven’t heard any on how’s the redesign housing nor which model yet.

illustration image only not real. https://t.co/uC6i22Q0aZ pic.twitter.com/DmWh8FOZGE — ShrimpApplePro ???? (@VNchocoTaco) May 16, 2022

AKTUALIZACJA 05.05.2022

Apple Watch Series 8 prawdopodobnie z funkcją monitorowania temperatury ciała

Firma Apple zrezygnowała z planów dodania czujnika temperatury ciała do Apple Watch Series 7, ale funkcja ta może pojawić się w Apple Watch Series 8, według renomowanego analityka Ming-Chi Kuo.

W serii tweetów Kuo wyjaśnił, że Apple pierwotnie zamierzało zaoferować funkcję pomiaru temperatury ciała w modelach Apple Watch Series 7, ale firma odłożyła plany na półkę, gdy opracowany przez nią algorytm pomiaru temperatury ciała nie spełnił wymagań przed wejściem urządzenia w fazę inżynieryjnych testów walidacyjnych (EVT) w zeszłym roku.

(1/3)

Apple canceled body temperature measurement for Apple Watch 7 because the algorithm failed to qualify before entering EVT stage last year. I believe Apple Watch 8 in 2H22 could take body temperature if the algorithm can meet Apple's high requirements before mass production. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 1, 2022

Kuo uważa, że nadchodzący Apple Watch Series 8 może być wyposażony w funkcję monitorowania temperatury ciała, pod warunkiem, że "algorytm może spełnić wysokie wymagania firmy Apple przed rozpoczęciem masowej produkcji".

Problemy, z jakimi boryka się Apple w związku z pomiarem temperatury ciała, mają rzekomo wynikać z faktu, że temperatura skóry szybko zmienia się w zależności od otoczenia, a ponieważ smartwatch nie może monitorować temperatury ciała za pomocą sprzętu, funkcja ta jest silnie uzależniona od algorytmu, który daje dokładne wyniki.

Kuo dodał, że Samsung doświadcza podobnych problemów z pomiarem temperatury ciała, zauważając, że Samsung Galaxy Watch 5 może nie posiadać funkcji monitorowania temperatury ciała z powodu ograniczeń algorytmicznych.

Zarówno Kuo, jak i Mark Gurman z Bloomberga już wcześniej dyskutowali o tym, że modele Apple Watch'a z 2022 roku prawdopodobnie będą oferować funkcje monitorowania temperatury ciała, ale plotki związane z tą funkcją ostatnio ucichły. Dzisiejsze komentarze Kuo wydają się podnosić dalsze wątpliwości co do tego, czy funkcja ta rzeczywiście zadebiutuje w Apple Watch Series 8 jeszcze w tym roku.

(3/3)

Samsung is facing this challenge as well. Unlike previous media reports, I think Samsung Galaxy Watch 5 in 2H22 might not support the body temperature measurement due to algorithm limitations. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 1, 2022

AKTUALIZACJA 25.04.2022

Apple Watch Series 8/9 może być wyposażony w łączność satelitarną

W zeszłym roku zaczęły krążyć plotki o tym, że iPhone 13 będzie miał łączność satelitarną. Chociaż ten iPhone nie dostać funkcję, to podobno nadchodzący iPhone 14 może mieć go dla nagłych wypadków lub do wysyłania krótkich tekstów do kontaktów awaryjnych, gdy poza zasięgiem usług komórkowych.

Teraz, zgodnie z nowym raportem Marka Gurmana z Bloomberga, następny Apple Watch może również być wyposażony w tę dodatkową technologię. W swoim biuletynie Power On, dziennikarz twierdzi, że "Apple Watch jest również przeznaczony do uzyskania tej funkcji," choć Gurman uważa, że Apple termin może być w tym roku lub 2023.

Technologia ta, niezależnie od tego, czy znajdzie się w iPhonie, czy w Apple Watch, stanowiłaby alternatywę dla Garmin inReach Explorer i SPOT - podręcznych komunikatorów satelitarnych o podobnych funkcjach. Ostatnio pojawiły się sygnały, że firma Apple i jej partner satelitarny Globalstar Inc. mogą być coraz bliżej wprowadzenia takiej funkcji. W lutym firma Globalstar poinformowała, że osiągnęła porozumienie w sprawie zakupu 17 nowych satelitów, które mają pomóc w świadczeniu "ciągłych usług satelitarnych" dla "potencjalnego" - i nienazwanego - klienta, który zapłacił jej setki milionów dolarów.

Ponieważ plotki wskazują, że Apple może dążyć do trzech nowych Apple Watch w tym roku - regularny model, nowy SE, i zupełnie nowy zegarek przeznaczony do sportów ekstremalnych - byłoby sensowne, jeśli przynajmniej regularny model i wytrzymały Apple Watch dostać tę funkcję.

Już w zeszłym roku Gurman miał wątpliwości co do uruchomienia łączności satelitarnej z iPhone'em 13, twierdząc, że sprzęt nie jest jeszcze gotowy na nowe telefony. Teraz, nawet jeśli funkcja ta zostanie uruchomiona w tym roku, prawdopodobnie będzie ograniczona do kluczowych rynków. Oto, co napisał w sierpniu 2021 roku:

Funkcje awaryjne będą działać tylko na obszarach bez zasięgu sieci komórkowej i tylko na wybranych rynkach. Apple planuje rozmieszczenie własnej sieci satelitów, które będą przesyłać dane do urządzeń, ale do realizacji tego planu brakuje jeszcze wielu lat.

AKTUALIZACJA 14.04.2022

Apple Watch Series 8 bez czujników ciśnienia krwi i cukru we krwi

Apple nadal planuje dodać monitorowanie temperatury ciała i nowe funkcje zdrowotne do zegarka Apple Watch w tym roku, pomimo problemów rozwojowych z monitorowaniem ciśnienia krwi i glukozy we krwi, oprócz wielu nowych funkcji w aplikacji Zdrowie iPhone'a, według Marka Gurmana z Bloomberga.

Apple podobno pracuje nad zaktualizowanym czujnikiem dla Apple Watch, który jest w stanie określić, czy użytkownik ma wysokie ciśnienie krwi, ale dokładność była problemem podczas testowania technologii na pracownikach. Funkcja jest rzekomo w stanie powiedzieć użytkownikom, czy mogą mieć nadciśnienie, zamiast podawać konkretne odczyty ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Mówi się, że Apple pracuje nad funkcją od co najmniej czterech lat, ale jest mało prawdopodobne, aby była gotowa do 2024 najwcześniej i może poślizgnąć się do 2025.

Apple pracuje również nad nieinwazyjnym monitorowaniem stężenia glukozy we krwi, ale uważa się, że funkcja ta pojawi się dopiero za kilka lat i firma nie jest jeszcze ukierunkowana na rok wydania. W międzyczasie Apple omówiło poprawę wsparcia dla glukometrów innych firm w zegarku Apple Watch oraz w aplikacji Zdrowie iPhone'a, aby pomóc użytkownikom chorym na cukrzycę.

W najbliższym czasie Apple popracuje nad wprowadzeniem do Apple Watch i iPhone'a nowych funkcji dotyczących zdrowia kobiet, a także nad nowymi funkcjami dotyczącymi snu, kondycji fizycznej i zarządzania lekami w aplikacji Zdrowie iPhone'a. Firma planuje jeszcze w tym roku dodać do Apple Watch czujnik temperatury ciała, który początkowo miałby wspomagać planowanie płodności. Przyszłe modele zegarków Apple Watch mogłyby określać, czy użytkownik ma wyższą niż normalna temperaturę ciała, ale jest mało prawdopodobne, aby pokazywały dokładny pomiar.

W ramach systemu watchOS 9, Apple planuje udoskonalić istniejącą funkcję wykrywania migotania przedsionków, dodając nową możliwość mierzenia, jak długo dana osoba pozostaje w stanie migotania przedsionków w określonym czasie. W aplikacji Trening zegarka Apple Watch może pojawić się więcej rodzajów treningów i dodatkowe wskaźniki dotyczące treningów biegowych.

W iOS 16 mogą pojawić się ulepszenia aplikacji Zdrowie, które rozszerzą funkcjonalność śledzenia snu, a także dodadzą nowe funkcje zarządzania lekami i zdrowia kobiet. Mówi się, że Apple pracuje nad narzędziem do zarządzania lekami, które umożliwi użytkownikom skanowanie tabletek do aplikacji Zdrowie i przypominanie o ich zażyciu, ale wstępna wersja, która ma zostać uruchomiona w tym roku, prawdopodobnie nie będzie zawierać wszystkich funkcji zaplanowanych przez Apple.

W związku z pracami Apple nad nowymi funkcjami zdrowotnymi i licznymi odejściami z firmowego zespołu ds. zdrowia, Gurman dodał, że niektórzy pracownicy byli niezadowoleni z postępów Apple, argumentując, że ulepszenia trwają zbyt długo, nie podejmuje się wystarczającego ryzyka i że zespół ds. zdrowia nie powiększył się od co najmniej dwóch lat.

AKTUALIZACJA 30.03.2022

Apple Watch Series 8 może otrzymać przycisk boczny wrażliwy na nacisk

Ostatnimi czasy w sieci mało było nowych informacji o zegarkach Apple Watch Series 8.

Po kilku tygodniach przerwy do internetu trafił nowy raport poruszający tematykę smartwatchy firmy Apple. Ostatnimi czasy gigant z Cupertino złożył wnioski sugerujące prace nad technologią Force Touch kolejnej generacji. Może ona trafić do zegarków Apple Watch.

W Biurze Patentów i Znaków Towarowych USA zostały złożone patenty dla kilku rodzajów urządzeń. Zostały one zauważone przez PatentlyApple. Dokumenty odnoszą się do czujników siły nacisku w urządzeniach Apple oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce.

Jeden z patentów opisuje możliwość wykorzystania czujników siły nacisku w małej obudowie. Prawdopodobnie odnosi się on do zegarków Apple Watch. Patent pokazuje zegarek Apple Watch z bocznym przyciskiem wrażliwym na siłę nacisku. Rozwiązanie to ma pozwolić na wykorzystanie większej ilości funkcji z wykorzystaniem jednego przycisku.

Przycisk boczny w Apple Watch Series 7 Źródło: apple.com

Apple opatentowało również czujniki ciśnienia, które mają pozwolić na pomiar ciśnienia krwi oraz prędkości fali tętna. Od dłuższego czasu mówi się, że kolejna generacja Apple Watch otrzyma nowe funkcje zdrowotne.

Zgłoszenia patentowe nie gwarantują wykorzystania wyżej wymienionych funkcji w finalnych produktach firmy Apple, ale pokazują, w jakim kierunku zmierza gigant z Cupertino. W przeszłości zgłoszenia patentowe wielokrotnie zdradzały informacje o nowych produktach Apple.

AKTUALIZACJA 01.03.2022

Trzy nowe modele zegarków Apple Watch we wrześniu 2022 roku

Mark Gurman w najnowszym odcinku newslettera PowerON wypowiedział się na temat nachodzących smartwatchy od Apple. Według dziennikarza Bloomberga na rynku pojawią się aż trzy nowe modele. Będzie to miało związek z wycofaniem z rynku Apple Watch Series 3. To aktualnie najstarszy zegarek, który pozostaje w ciągłej sprzedaży od września 2017 roku.

Najnowszy raport zakłada, że Apple Watch Series 8 ma być największą aktualizacją w historii zegarków Apple Watch.

Na rynku obok klasycznego Apple Watch Series 8 ma pojawić się model zaprojektowany specjalnie dla konsumentów uprawiających sporty ekstremalne. Będzie to kolejna obok Nike+ edycja zegarka Apple Watch. Całość zostanie wyposażona w bardziej wytrzymałą obudowę oraz inny design.

Gurman zakłada również debiutu nowej generacji Apple Watch SE.

W tym roku nie powinniśmy spodziewać się nowych czujników zdrowotnych. Zamiast nich Apple popracuje nad designem. Możliwe, że pojawi się czujnik pomiaru temperatury ciała.

AKTUALIZACJA 28.02.2022

Apple Watch Series 8 z mocniejszym chipem i wsparciem dla aktywnych!

Apple Watch Series 7 okazał się sporym rozczarowaniem, oferując ten sam procesor, w który wyposażony był jego poprzednik. Mimo tego zegarek Apple wciąż okazał się hitem i sprzedaje się świetnie. Wiele wskazuje na to, że gigant z Cupertino w przyszłym roku znacząco poprawi ten mankament.

Mark Gurman, uważany z jednego z najlepiej poinformowanych w sprawach Apple dziennikarzy, uważa, że firma w tym roku w końcu umieści w zegarkach nowe chipy. Jego zdaniem tegoroczne zegarki okażą się "większe od pierwszego modelu Apple Watch". Spodziewa się, że zobaczymy trzy nowe zegarki: Apple Watch Series 8, Apple Watch SE oraz Apple Watch rugged. Ostatni z nich ma posiadać wzmocnioną konstrukcję.

O ile dziennikarz nie spodziewa się, aby Apple w tym roku dodało do urządzenia nowe czujniki, poza ewentualnym czujnikiem temperatury ciała, to usprawnień powinniśmy oczekiwać gdzie indziej. Twierdzi, że możemy spodziewać się nowych, szybszych procesorów oraz znaczących usprawnień w zakresie monitorowania aktywności fizycznej.

Apple planuje także ostatecznie zakończyć wsparcie dla Apple Watch Series 3 i usunąć go ze sprzedaży.

AKTUALIZACJA 31.01.2022

Więcej funkcji fitness w nowych Apple Watch?

Nie tak dawno temu świat obiegła informacja dotycząca kolejnego dużego zakupu, planowanego przez Apple. Gigant z Cupertino tym razem może wykupić firmę Peloton, zajmującą się tworzeniem sprzętu do ćwiczeń oraz programów treningowych. Tylko czy tego typu inwestycja ma sens?

Aplikacja Apple Fitness+. Źródło: Apple

Nie spodziewamy się, że, jeżeli faktycznie dojdzie ona do skutku, Apple nagle zacznie produkować bieżnie i rowery stacjonarne. Sensu takiej inwestycji można jednak doszukiwać się w nowych możliwościach oprogramowania i funkcjonalności istniejących już produktów. Mowa tutaj przede wszystkim o ewentualnym rozwoju programu Fitness+, który dostępny jest dla posiadaczy zegarków Apple Watch w Stanach Zjednoczonych. Apple mogłoby wykorzystać niektóre z elementów, nad którymi od dłuższego czasu pracuje Peloton, lub patenty, które zostały przyznane firmie.

Czy Apple ostatecznie zdecyduje się na tak dużą inwestycję? Zdaniem Marka Gurmana z Bloomerga jest to mało prawdopodobne. Taka operacja nie byłaby bowiem zbyt opłacalna dla giganta z Cupertino, a większość rozwiązań technologicznych producent mógłby opracować samemu przy dużo mniejszych kosztach.

AKTUALIZACJA 24.01.2022

Spodziewana premiera Apple Watch 8 jesienią?

Jeżeli najnowsze informacje potwierdzą się, to premiery kolejnej generacji zegarków Apple Watch Series 8 możemy spodziewać się jesienią.

Na łamach swojego bloga "Power On" Mark Gurman - dziennikarz Bloomberg, specjalizujący się w działaniach Apple - opublikował planowany kalendarz premier nowych produktów giganta z Cupertino na 2022 rok.

Zdaniem źródeł dziennikarza Apple planuje największą ofensywę na rynku jesienią tego roku. W tym okresie mają pojawić takie produkty, jak cztery nowe modele iPhone, tańsza wersja MacBooka Pro, nowy Mac Pro, odświeżone iMac, MacBook Air oraz iPad i iPad Pro w nieco bardziej przystępnej cenowo wersji. Po raz pierwszy od dwóch lat mamy otrzymać także nową wersję słuchawek AirPods Pro oraz trzy nowe modele smartwatchy Apple Watch Series 8.

Na te trzy modele najprawdopodobniej składać będą się - podobnie jak w ubiegłym roku - zegarki wykonane z aluminium, stali nierdzewnej oraz tytanu. Warto jednak pamiętać, że już jakiś czas temu mówiło się, że Apple planuje wypuścić na rynek smartwatche w stylu rugged ze wzmocnioną konstrukcją, więc być może zastąpią one tytanowe urządzenia. Przypomnijmy, że te nie są dostępne w Polsce.

Możemy zakładać, że premiera Apple Watch Series 8 odbędzie się w podobnym terminie, co ich poprzednika w ubiegłym roku i liczyć na możliwość zakupu od razu po prezentacji.

AKTUALIZACJA 19.01.2022

Czy tak będzie wyglądał Apple Watch Series 8?

O rewolucji w wyglądzie zegarków Apple Watch mówiło się już na długo przed premierą ubiegłorocznych urządzeń z Serii 7. Przez wiele tygodni czołowi analitycy i leaksterzy sugerowali kompletnie zmienioną konstrukcję, którą miał pokazać nam gigant z Cupertino. Przez długi czas mówiło się o zegarku z płaskim wyświetlaczem oraz kopertą o płaskich bokach.

Koncept Apple Watch Series 7. Fot. Jon Prosser, Ian Zelbo

Tak rewolucyjnych zmian jednak nie zobaczyliśmy, a zaprezentowane we wrześniu zegarki zaoferowały dobrze znaną od lat konstrukcję z wypukłym wyświetlaczem i zaokrągloną kopertą.

Czy Apple Watch Series 8 pójdzie tym tropem, czy Apple w końcu zdecyduje się na duże zmiany? Dziennikarze portalu appleinsider.com spodziewają się, że producent po raz pierwszy od lat wprowadzi zmiany w konstrukcji.

Zdaniem dziennikarzy w końcu otrzymamy zegarek z kopertą o płaskich bokach i nieco zaokrąglonych rogach. Także wyświetlacz ma zostać znacznie spłaszczony, jednak wciąż posiadał będzie charakterystyczne wypukłości. Dziennikarze twierdzą że, taka zmiana miałaby pomóc wyróżnić ten model od innych smartwatchy producenta oraz przybliżyć jego wygląd do pozostałych produktów Apple.

AKTUALIZACJA 11.01.2022

Apple Watch Series 8 z lepszym śledzeniem snu?

Apple po cichu i bez większego rozgłosu przestało sprzedawać na terenie Stanów Zjednoczonych sprzęt do śledzenia snu Beddit Sleep Monitor. Firma pięć lat temu wykupiła firmę Beddit, a w 2018 wypuściła Beddit Sleep Minotor 3.5. Gigant z Cupertino nie poświęcał jednak temu produktowi wiele uwagi i ostatecznie zdecydował się na wycofanie go ze sprzedaży.

Co to może oznaczać dla kolejnej generacji zegarków Apple Watch Series 8? Nie możemy wykluczyć, że Apple zdecyduje się na duże usprawnienia w systemie śledzenia snu, który obecny jest w dostępnych na rynku Apple Watch Series 7. Warto też pamiętać, że do momentu premiery oprogramowania watchOS 7 producent polegał na zewnętrznych aplikacjach monitorujących sen. Ma tutaj więc duże pole do poprawy, a usunięcie z oferty urządzenia dedykowanego temu zadaniu może oznaczać, że oprogramowanie Apple Watch Series 8 otrzyma spore usprawnienia w tym zakresie.

AKTUALIZACJA 10.01.2022

Apple Watch Series 8 bez nowych czujników?

W ostatnich tygodniach i miesiącach mogliśmy obserwować wysyp informacji o nowych patentach Apple na rewolucyjne czujniki i sposoby, w jakie Apple Watch będzie mógł jeszcze lepiej dbać o zdrowie użytkownika. Wygląda jednak na to, że nie możemy oczekiwać żadnych nowości w tegorocznym Apple Watch Series 8.

W najnowszym wydaniu swojego newslettera "Power On", dziennikarz Bloomberga Mark Gurman podaje, że o ile Apple intensywnie pracuje nad dodaniem nowych czujników, jak choćby do pomiaru temperatury ciała, do nowego zegarka, to nie powinniśmy oczekiwać ich w najnowszym modelu. Jego zdaniem rozmowy na ten temat znacząco przycichły. Nowego ciśnieniomierza nie zobaczymy przez co najmniej dwa, lub nawet trzy lata, a funkcji monitorowania poziomu glukozy przynajmniej do drugiej połowy obecnej dekady.

AKTUALIZACJA 10.12.2021

Aż trzy nowe modele Apple Watch w 2022 roku?

Uznany analityk Kuo Ming-Chi twierdzi, że Apple planuje znacząco rozszerzyć ilość dostępnych zegarków w przyszłym roku.

Przypomnijmy, że Apple Watch Series 7 dostępne są w dwóch rozmiarach oraz w trzech różnych wariantach: wykonane z aluminium (w tym modele z serii Nike), stali nierdzewnej oraz tytanu. Te ostatnie niestety nie są dostępne w Polsce. Zdaniem analityka Apple w przyszłym roku planuje poszerzenie swojej oferty.

W najnowszym raporcie informuje, że poza standardowymi modelami Apple Watch Series 8, gigant z Cupertino wypuści na rynek odświeżoną wersję Apple Watch SE oraz specjalny wzmocniony zegarek przeznaczony dla sportowców. W chwili obecnej nie podaje jednak większej ilości informacji dotyczących tego wariantu. Wiemy jednak, że Apple już od dłuższego czasu planowało wprowadzenie zegarka tego typu, więc możemy spodziewać się urzeczywistnienia tych planów w najbliższej przyszłości.