Apple Watch Series 8 może w końcu zyskać nowy wygląd

Według nowych przecieków od ShrimpApplePro, Apple powinno zaprezentować swój nowy zegarek z unowocześnionym wyglądem już w 2022 roku. Przynajmniej jeden model z serii Apple Watch Series 8 ma mieć płaski ekran oraz kopertę z wyraźniej zarysowanymi krawędziami. Takie zmiany mają upodobnić nowy zegarek do reszty urządzeń sprzedawanych przez Apple. Zmiana wyglądu była zapowiadana już przed premierą Apple Watch Series 7 w zeszłym roku, jednak nie doszła ona w końcu do skutku.

Heard from source today that there is a flat front glass display for apple watch display. High chance that this is the front glass for the Apple Watch Series 8.

Haven’t heard any on how’s the redesign housing nor which model yet.

