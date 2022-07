Apple Watch Series 8 na nowych przeciekach! Czym różni się od poprzednika?

Apple Watch Series 8 najprawdopodobniej trafi do sprzedaży jesienią tego roku.

Nowy zegarek amerykańskiej firmy wniesie kilka istotnych ulepszeń do popularnej serii, a jednym z nich będzie większy ekran.

Tegoroczne modele mają otrzymać wariant z 1.99 calowym wyświetlaczem, co oznacza powiększenie panelu o około 5% względem poprzednich wersji urządzenia. Na pierwszy rzut oka wydaje się to niewiele, ale w przypadku małych smartwatch'y zmiana ta może być wyraźnie odczuwalna.

Dla porównania - Apple Watch'e z serii 7 są dostępne w dwóch rozmiarach - mniejszy z ekranem 1.69 cala oraz większy z ekranem 1.9 cala.

Według informacji udostępnionych przez branżowego dziennikarza Marka Gurmana, nowe zegarki od Apple będą również w stanie dokonywać pomiaru temperatury ciała. Jest to zupełnie nowa funkcja, z której nie skorzystamy w poprzednich wersjach urządzenia.

According to Mark Gurman, the Apple Watch Series 8 will be able to detect if a user has a fever using the new built-in body temperature sensor. The watch won’t give users a direct reading, instead, it will alert a user if it believes they have a fever pic.twitter.com/9ZhlJ9bbfH