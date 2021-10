Apple Watch Series 8 - w przyszłym roku otrzymamy trzy rozmiary?

Apple doda kolejny produkt do listy przyszłorocznych Apple Watch Series 8?

Premiera tegorocznych Apple Watch Series 7 z pewnością odbiega od standardów, do których na przestrzeni lat przyzwyczaiło nas Apple. Ich prezentacja jest już jednak za nami, a w piątek 15 października powinny trafić one na sklepowe półki. Powinny, jednak spodziewamy się, że ilość zamówień w przedsprzedaży sprawi, że tak się nie stanie, a chętni na tegoroczne zegarki Apple będą musieli uzbroić się w dużą dozę cierpliwości.

Skoro jednak premiera już się odbyła, to czas zacząć zastanawiać się, co Apple przygotuje dla nas w przyszłym roku. Spodziewana zmiana wyglądu smartawtchy nie miała miejsca, jednak przedstawiany na przestrzeni ostatnich miesięcy projekt istnieje, więc prawdopodobnym jest, że ujrzymy go w przyszłym roku. Teraz otrzymujemy kolejne, być może nawet jeszcze ważniejsze wiadomości dotyczące Serii 8.

Ross Young, znany analityk specjalizujący się w tematyce wyświetlaczy w urządzeniach mobilnych pozostawił nam ciekawą zagadkę. Na swoim twitterowym profilu spytał obserwujących, czy chcieliby zobaczyć Apple Watch Series 8 w większym niż dotychczas rozmiarze. Ważniejsza jest jednak jego kontynuacja:

Don't be surprised if there are 3 sizes next year... — Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

Czy Apple planuje zaprezentować w przyszłym roku smartwatche w trzech różnych rozmiarach? Nie możemy tego wykluczyć, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że gigant z Cupertino lubi wypuszczać podobne urządzenia, różniące się rozmiarami. Ma to miejsce także w przypadku zegarków Apple Watch, które od lat debiutują na rynku w dwóch rozmiarach. Możemy też zakładać, że Seria 8 urośnie w porównaniu do poprzedników.