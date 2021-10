Apple Watch Series 8 z aparatem i notchem? To możliwe

Jesteśmy świeżo po premierze 7. generacji Apple Watch'a, a w sieci już pojawiają się plotki na temat konstrukcji przyszłorocznego modelu. Czy tak lubiane przez Apple wcięcie w ekranie trafi w końcu do inteligentnych zegarków firmy?

Wcięcie w ekranie przyszłorocznego Apple Watch'a 8. generacji może być nieuniknione. Dopiero co swoją premierę miały najnowsze MacBooki Pro, które również posiadły charakterystycznego notcha, który - jak się okazuje - został zaimplementowany głównie ze względu na estetykę urządzenia. Jesteśmy również świeżo po wyciekłych zdjęciach przedstawiających nadchodzący smartwatch od firmy Meta (dawniej Facebook), który również posiada wcięcie w ekranie. Bardzo możliwe, że Apple również pójdzie tą drogą.

Jeśli Apple miałoby umieścić wcięcie w swoich zegarkach, to na pewno będzie ono znacznie mniejsze niż na którymkolwiek innym urządzeniu firmy. Najprawdopodobniej będzie to jedynie mała przestrzec, w której znajdować się będzie obiektyw aparatu. Może to być świetne rozwiązanie, które w końcu przyniesie możliwość korzystania z FaceTime oraz robienia zdjęć z pozycji nadgarstka.

Zobacz również:

Notch jest czymś, co Apple raz ukrywało, a raz wręcz akcentowało podczas prezentowania swoich najnowszych urządzeń. W materiałach marketingowych, wcięcie w ekranie MacBooków Pro było wręcz transparentne. Natomiast w przypadku iPhone'a X, było ono widoczne na każdym zdjęciu, a wszystkie domyślne tapety je podkreślały.

Parker Ortolani, na łamach portalu 9to5mac, opublikował zdjęcia koncepcyjne przyszłorocznego Apple Watch Series 8, który mógłby posiadać wcięcie w ekranie.