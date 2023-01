Apple Watch Ultra będzie miał następcę! Watch Ultra 2 otrzyma większy i jaśniejszy ekran

W sieci pojawiły się pierwsze przecieki na temat nowego smartwatcha marki Apple.

Apple Watch Ultra zadebiutował w trzecim kwartale 2022 roku. Zegarek został zaprezentowany na tej samej konferencji co iPhone'y 14 i mam wrażenie, że przyciągnął znacznie więcej uwagi niż nowe flagowce Apple. Model Ultra jest zupełną nowością w portfolio marki, co z całą pewnością było istotnym elementem jego komercyjnego sukcesu.

Portal MacRumors - specjalizujący się w nowinkach dotyczących produktów Apple - dotarł do badań analityka Jeffa Pu, który podzielił się w nich kilkoma istotnymi informacjami na temat przyszłości smartwatchy popularnego producenta. Według niego, nowy model Apple Watcha Ultra pojawi się w 2024 roku. Oznacza to, że urządzenie będzie wydawane raz na dwa lata, podobnie jak zegarki z serii SE. Dodatkowo kolejna odsłona zegarka ma zostać wyposażona w znacznie większy ekran, którego przekątna wyniesie 2.1-cala. Wyświetlacz będzie tym razem panelem micro-LED, co pozwoli na uzyskanie znacznie wyższej jasności maksymalnej.

Analityk sugeruje również, że Apple pracuje nad budżetową wersją swoich słuchawek, które mają zostać oznaczone jako AirPods Lite. Warto jednak zaznaczyć, że te spekulacje pojawiają się bardzo wcześnie i należy do nich podchodzić z dystansem. Więcej pewnych informacji na temat kolejnej odsłony Apple Watcha Ultra z całą pewnością zobaczymy pod koniec tego roku.