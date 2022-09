Apple Watch Ultra kontra Galaxy Watch 5 Pro! Który smartwatch klasy premium jest lepszy?

Apple oraz Samsung zdecydowali się w tym roku wprowadzić na rynek zupełnie nowe modele smartwatchy. Koreański producent zaprezentował Galaxy Watcha 5 Pro, natomiast marka z Cupertino pochwaliła się Apple Watchem Ultra. Sprawdźmy, jak oba urządzenia wypadają w bezpośrednim porównaniu.

Spis treści

Źródło: Apple

Apple Watch Ultra vs Galaxy Watch 5 Pro - Dla kogo są te smartwatche?

Podczas wrześniowej konferencji Apple zaprezentowało nowy model swojego smartwatcha, jako urządzenie przeznaczone do pracy w ekstremalnych okolicznościach. Zarówno konstrukcja zegarka, jak i wbudowane funkcje, jasno wskazują na to, że Apple Watch Ultra pokaże pełnie swoich możliwości dopiero w trudnych warunkach pogodowych lub innych wymagających sytuacjach.

W podobny sposób Samsung zapowiedział Galaxy Watcha 5 Pro. Nowy model wyróżnia się przede wszystkim solidną konstrukcją oraz trwałą baterią. Dokonując wyboru smartwatcha większość użytkowników będzie kierowała się systemem, na jakim oparty jest ich smartfon. Apple Watch Ultra nie będzie kompatybilny z urządzeniami opartymi na Androidzie, a Galaxy Watch 5 Pro nie zadziała na sprzęcie z oprogramowaniem iOS.

Zobacz również:

Sprawdźmy w takim razie, co dokładnie tracą wierni użytkownicy każdego z systemów i czy w ogóle mają czego żałować.

Apple Watch Ultra vs Galaxy Watch 5 Pro - Konstrukcja

Wystarczy jedno spojrzenie by dostrzec całą masę różnic w budowie obu urządzeń. Apple Watch Ultra posiada kwadratową tarczę z ekranem o przekątnej 1.92 cala. Zegarek jest spory i sprawia wrażenie masywnej konstrukcji, jednak pierwsze wrażenia dziennikarzy, który mieli okazje założyć go na swój nadgarstek sugerują, że urządzenie jest bardzo lekkie. Jego dokładna waga to 61 gramów, co faktycznie wydaje się niezłym wynikiem przy tak dużym wyświetlaczu.

Galaxy Watch 5 Pro został wyposażony w okrągłą tarczę z ekranem o przekątnej 1.4 cala. Jest więc on wyraźnie mniejszy i o wiele bardziej przypomina klasyczne zegarki. Urządzenie waży około 46 gramów, a więc jest także lżejsze od produktu Apple.

Istotne są także materiały, z których wykonane zostały smartwatche - szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę ich zastosowanie. Zarówno model Pro, jak i Ultra, otrzymały tytanową ramkę, a tarcze obu zegarków chronione są przez szafirowe szkło. Największe różnice, w zakresie konstrukcji, dotyczą więc kształtu koperty oraz wielkości.

Apple Watch Ultra vs Galaxy Watch 5 Pro - Bateria

Galaxy Watch 4 był mocno krytykowany ze względu na swoją mocno przeciętną baterię. W tym roku Samsung postanowił poprawić ten aspekt w każdym z modeli Galaxy Watcha 5, a największej zmiany doczekał się wariant Pro. Urządzenie zostało wyposażone w baterię o pojemności 590 mAh i jest w stanie wytrzymać nawet do 80 godzin na jednym ładowaniu. Czytając opinie pierwszych użytkowników możemy łatwo dojść do wniosku, że jest to wynik, który osiągniemy po wyłączeniu kilku istotnych funkcji, jak Always on Display czy monitorowanie poziomu natlenienia organizmu. Mimo to, Galaxy Watch 5 Pro jest w stanie wytrzymać na jednym ładowaniu przynajmniej 3 dni przy włączeniu wszystkich, działających w tle, opcji.

Apple na swojej konferencji zaznaczyło, że ich nowy smartwatch może wytrzymać do 60 godzin na jednym cyklu pracy. Jest to wynik, który możemy osiągnąć przy ograniczeniu poboru energii, jednak producent zapewnia, że urządzenie jest w stanie pracować co najmniej przez 36 godzin na pojedynczym ładowaniu. To wyraźnie gorsze wyniki niż w przypadku Galaxy Watcha, jednak wciąż o wiele lepsze od pozostałych modeli zegarków Apple.

Źródło: Apple

Apple Watch Ultra vs Galaxy Watch 5 Pro - Cena

Ceny tegorocznych produktów Apple mogą zwalić z nóg. Dotyczy to wszystkich zaprezentowanych na wrześniowej konferencji urządzeń, wliczając w to Apple Watcha Ultra. Smartwatch zadebiutował w trzech wariantach kolorystycznych, a każdy z nich kosztuje 4799 zł.

Galaxy Watch 5 Pro nie należy do najtańszych, jednak daleko mu do kwoty jaką trzeba zapłacić za produkt Apple. Zegarek zadebiutował w dwóch wersjach, oferujących różny typ łączności (BT lub LTE), oraz dwóch wariantach kolorystycznych. Tańsza wersja smartwatcha kosztuje 2149 zł, natomiast za droższy (łączność LTE) będziemy musieli zapłacić 2349 zł.