Apple Watch Ultra oraz iPhone 14 Pro na promocji! Amazon zaskakuje wiosennymi ofertami

Z okazji rozpoczynającej się wiosny, popularny sklep internetowy uruchomił szereg atrakcyjnych przecen, które dotyczą topowych produktów od Apple.

Początek nowej pory roku może być idealnym momentem na pożegnanie się ze starym sprzętem i wymianę go na lepszy model. Amazon przygotował z tej okazji akcję, w której objął promocyjnymi cenami najnowsze smartfony oraz smartwatche od Apple. Zniżki dotyczą jednak znacznie większej ilości urządzeń mobilnych, a wśród przecenionych produktów znajdują się:

iPhone 14 Pro ,

, Apple Watch Ultra ,

, Apple Watch Series 7 ,

, iPhone 13 ,

, iPhone 13 mini.

Pozostałe modele amerykańskiej marki, które zostały objęte rabatem (w tym laptopy oraz komputery) znajdziecie na oficjalnej stronie sklepu.

Apple Watch Ultra

Źródło: Apple

Apple Watch Ultra jest najwyższym wariantem inteligentnych zegarków od Apple. Urządzenie zostało zaprezentowane podczas premiery iPhone'a 14 i jest zupełnie nowym produktem w portfolio firmy z Cupertino. Smartwatch został zaprojektowany w taki sposób, aby użytkownicy mogli wykorzystać jego możliwości w każdych okolicznościach. W tym celu zegarek posiada tytanową kopertę, która chroni go przed trudnymi warunkami.

Apple zaimplementowało w modelu Ultra wbudowany system GPS oraz szereg funkcji i trybów sportowych. Jest to również jedyny smartwatch amerykańskiej marki, który jest w stanie wytrzymać 3 dni pracy na pojedynczym ładowaniu. Jedną z największych zalet urządzenia jest spory ekran o przekątnej 1.92-cala, gwarantujący świetną widoczność wszystkich informacji wyświetlanych na zegarku.

Apple Watch Ultra z opaską w kolorze czarnym

Cena: 4508 zł 3990 zł / Link

Apple Watch Ultra z opaską w kolorze szarym/niebieskim

Cena: 4416.01 zł 3990 zł / Link

Apple Watch Ultra z opaską w kolorze czarnym/szarym

Cena: 4489 zł 3990 zł / Link

Apple Watch Series 7

Źródło: Apple

Apple Watch Series 7 to smartwatch, który nadal pozostaje jednym z topowych urządzeń od Apple. Produkt został zaprezentowany pod koniec 2021 roku i doczekał się już swojego następcy. Niewielka liczba różnic między tymi modelami skłania jednak do rozważenia zakupu tańszego wariantu.

Zegarek został wyposażony w kompaktowy ekran (1.9-cala), pokryty szkłem szafirowym w celu zagwarantowania wyższej odporności na upadki oraz trudne warunki pogodowe. Użytkownicy modelu Series 7 mogą skorzystać z wielu funkcji zdrowotnych oraz możliwości monitorowania parametrów sportowych. Wśród nich znajdują się, między innymi, pomiar saturacji krwi, EKG oraz śledzenie jakości snu.

Apple Watch Series 7 w kolorze kremowym

Cena: 2797 zł 2490 zł / Link

Apple Watch Series 7 w kolorze czarnym

Cena: 2349 zł 1990 zł / Link

iPhone 14 Pro

Źródło: Apple

iPhone 14 Pro to najnowszy flagowiec marki Apple, którego premiera odbyła we wrześniu poprzedniego roku. Urządzenie jest wyjątkowym modelem, ponieważ pierwszy raz od lat amerykańska marka wprowadziła tak dużą ilość zmian do swojej serii smartfonów. Największą z nich okazało się usunięcie charakterystycznego notcha i zastąpienie go wcięciem o kształcie pigułki. Marka zadbała również o rozszerzenie funkcjonalności tego rozwiązania, prezentując opcję Dynamic Island.

Kolejną istotną modyfikacją jest zastosowanie bardziej szczegółowego aparatu głównego (48 Mpix vs 12 Mpix) oraz dodanie długo wyczekiwanej funkcji Always On Display. iPhone 14 Pro jest flagowcem, który wyraźnie odróżnia się od pozostałych modeli producenta, ponieważ łączy w sobie sprawdzone rozwiązania (jak np. Face ID) oraz nowatorskie podejście do konstrukcji (w kontekście smartfonów Apple).

iPhone 14 Pro / 128 GB

Cena: 5698 zł 5550 zł / Link

iPhone 14 Pro / 256 GB

Cena: 6419 zł 6240 zł / Link

iPhone 14 Pro / 512 GB

Cena: 7739.37 zł 7490 zł / Link

iPhone 13/iPhone 13 mini

Źródło: Apple

iPhone 13 jest topowym flagowcem z 2021 roku, który do dzisiaj pozostaje świetną propozycją dla osób poszukujących nowego smartfona. Najważniejszą cechą urządzenia jest procesor Apple A15 Bionic, czyli ten sam chipset, który został wykorzystany przy konstrukcji podstawowych wariantów iPhone'a 14. Wydajność flagowca nadal prezentuje się nienagannie, o co dba najnowsza wersja systemu iOS 16 oraz 4 GB pamięci RAM.

Na przecenie znajduje się również iPhone 13 mini, czyli ostatni kompaktowy smartfon od Apple. Marka zrezygnowała z tego wariantu w zeszłym roku, a więc fani małych telefonów powinni zwrócić szczególną uwagę na to urządzenie. Flagowiec posiada ekran o przekątnej 5.4-cala, a jednocześnie oferuje topowe podzespoły oraz aparaty o tej samej rozdzielczości (12 Mpix), co droższe modele w tej samej serii.

iPhone 13 / 256 GB w kolorze czarnym

Cena: 4398 zł 4280 zł / Link

iPhone 13 / 512 GB w kolorze niebieskim

Cena: 5649.48 zł 4490 zł / Link

iPhone 13 mini / 128 GB w kolorze czerwonym

Cena: 3548 zł 3440 zł / Link

iPhone 13 mini / 256 GB w kolorze białym

Cena: 3899 zł 3790 zł / Link

iPhone 13 mini / 512 GB w kolorze czarnym