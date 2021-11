Apple Watch - jak wydłużyć czas pracy na baterii? [PORADNIK]

Zegarki Apple Watch to jedne z najlepszych smartwatchy na rynku, ale ich sporą wadą jest słaba bateria, która pozwala na zaledwie jeden dzień intensywnego użytkowania. Podpowiadamy co zrobić, aby wydłużyć czasy pracy na baterii zegarków Apple Watch.

Spis treści

Zegarki Apple Watch bezsprzecznie są od kilku lat najlepszymi smartwatchami na rynku, które stanowią wzór dla konkurencji. W niewielkiej, kwadratowej kopercie producent zmieścił wydajne podzespoły, ekran OLED, GPS, Wi-Fi, Bluetooth oraz mnóstwo dodatkowych czujników, których obecność zależy od posiadanego przez nas zegarka.

Apple Watch Series 6 (z lewej) i Series 7 (z prawej) Źródło: macworld.com

Niestety zegarki z rodziny Apple Watch niezależnie od posiadanej przez nas generacji posiadają sporą wadą. Jest nią bateria. Apple deklaruje, że wytrzyma ona do 18 godzin pracy. Oznacza to, że możemy liczyć na maksymalnie jeden intensywny dzień pracy. O dwóch dniach bez ładowania możemy zapomnieć. Sprawy nie ułatwia fakt, że ładowanie zegarków Apple Watch do najszybszych nie należy. Apple Watch Series 7 wspiera co prawda szybkie ładowanie, ale nadal potrzeba co najmniej kilkudziesięciu minut, aby naładować akumulator.

Zobacz również:

Zegarki Apple Watch wyposażone są w bardzo niewielkie akumulatory o pojemności od 205 mAh do nieco ponad 300 mAh. Ze względu na skromne baterie zmiana naszych zachowań może zauważalnie poprawić lub pogorszyć czasy pracy na baterii.

W dzisiejszym poradniku pokazujemy co zrobić, aby wydłużyć czasy pracy na baterii zegarków Apple Watch.

1. Wyłącz Always-on-Display

Zegarki Apple Watch Series 5 oraz nowsze (z wyłączeniem Apple Watch SE) posiadają niegasnący ekran Retina korzystający z technologii LTPO. W spoczynku częstotliwość odświeżania spada do 1 Hz, a ekran przygasa, ale cały czas pokazuje pogodę oraz najważniejsze informacje umieszczone na tarczy.

Funkcja ta zużywa znaczne ilości energii. Jeżeli Twój zegarek Apple Watch rozładuje się zbyt szybko powinieneś pomyśleć o wyłączeniu tej opcji. Pozwoli ona zaoszczędzić od 10 do nawet 20% energii w ciągu dnia. To najszybszy i najskuteczniejszy sposób na ograniczenie zużycia energii przez Apple Watch.

Aby wyłączyć Always-on-Display uruchom aplikację Watch na iPhone i przejdź do sekcji Ekran i jasność. Znajdziesz tam opcję Zawsze włączony.

Aplikacja Watch na iPhone Ustawienia Always-on-Display Ustawienia Always-on-Display

2. Skorzystaj z prostszej tarczy

Apple Watch oferuje mnóstwo tarczy - od najprostszych wyświetlających tylko godzinę po zaawansowane tarcze z możliwością wyświetlania danych z kilku aplikacji w tym samym czasie. Niestety zaawansowane tarcze zużywają sporo energii. Wybudzają one aplikacje w tle i stale odświeżają informacje wyświetlane na ekranie.

Tarcza z wieloma informacjami Prosta tarcza wyświetlająca godzinę

Wybór prostej tarczy, która wyświetla jedynie godzinę pozwoli zaoszczędzić sporą ilość energii.

Tarczę zmienisz w Galerii tarcz w aplikacji Watch na telefonie iPhone. Zdefiniowane i zapisane tarcze możemy zmieniać również bezpośrednio na zegarki poprzez przeciągnięcia palcami od jednej do drugiej krawędzi ekranu.

Galeria tarcz

3. Odinstaluj zbędne aplikacje

Instalując aplikacje na iPhone'a bardzo często pojawiają się one również na zegarki Apple Watch. Z większości z nich pewnie nie skorzystasz.

Przejdź do listy aplikacji klikając w koronkę i sprawdź czy nie masz zainstalowanych programów, z których nie korzystasz. Aby je usunąć wystarczy przytrzymać jej logo, wybrać Odinstaluj aplikacje i odinstalować wybrane programy klikając ikonę krzyżyka.

Menu z aplikacjami Zarządzanie aplikacjami w watchOS

4. Wyłącz wybudzanie ruchem nadgarstka

Zegarki Apple Watch potrafiącą rozpoznawać ruchu nadgarstek i wybudzać się bez dotknięcia ekranu. Funkcja ta nie działa idealnie i wielokrotnie wybudza zegarki Apple Watch w nieodpowiednim momencie. Prowadzi to do zwiększonego zużycia baterii.

Jeżeli często gestykulujesz, Twój zegarek Apple Watch może zużywać sporo prąd w celu zbędnego wybudzania się.

Funkcje budzenia po uniesieniu wyłączysz z poziomu aplikacji Watch i zakładki Ekran i jasność.

Aplikacja Watch na iPhone Wyłączanie funkcji budzenia po podniesieniu nadgarstka

5. Ogranicz liczbę powiadomień

Powiadomienia to kolejne elementy, które znacząco wpływają na zużycie energii zegarka Apple Watch. Duża ilość powiadomień z różnych aplikacji prowadzi do ciągłej pracy w tle i uruchamiania ekranu zegarka podczas nadejścia nowego powiadomienia.

Dobrym pomysłem jest wyłączenie powiadomień z wybranych aplikacji. Apple Watch pozwala filtrować powiadomienia według aplikacji. Dodatkowo możemy spersonalizować otrzymywane powiadomienia z wybranych aplikacji.

Programy firm trzecich najczęściej klonują powiadomienia wprost z telefonu iPhone.

Powiadomieniami możemy wygodnie zarządzać z aplikacji Watch na iPhonie. Znajdziemy tam specjalną zakładkę Powiadomienia

Ustawienia powiadomień

6. Zaktualizuj zegarek

Jeżeli Twój zegarek rozładowuje się szybciej niż zazwyczaj warto sprawdzić czy pracuje pod kontrolą najnowszej wersji systemu operacyjnego watchOS. Apple stale rozwija to oprogramowanie dodając nie tylko nowe funkcje. W kodzie źródłowym pojawia się również mnóstwo usprawnień, które pozytywnie wpływają na czas pracy na baterii.

W celu zaktualizowania zegarka Apple Watch otwórz aplikację Watch na iPhone, przejdź do sekcji Ogóle i wybierz Uaktualnienia. Telefon sprawdzi dostępność aktualizacji. Pamiętaj że zegarek Apple Watch aktualizuje się w nocy podczas ładowania i po podłączeniu do sieci Wi-Fi.

Ustawienia Apple Watch w aplikacji Watch na iPhonie Ustawienia w sekcji Ogólne Aktualizacja zegarka Apple Watch

7. Włącz tryb oszczędzania energii

Apple Watch posiada wbudowany tryb oszczędzania energii, który dezaktywuje większość funkcji i sprawia, że nasz smartwatch staje się klasycznym zegarkiem. Opcja ta pozwala przedłużyć czas działania o kilka godzin. Aby ją uruchomić należy przejść do panelu sterowania, kliknąć w procenty naładowania baterii i przeciągnąć palcem po opcji oszczędzania energii.

Ustawienia oszczędzania energii na Apple Watch Funkcja oszczędzania energii Funkcja oszczędzania energii

Pamiętaj, że zegarek Apple Watch w trybie oszczędzania energii nie monitoruje naszej aktywności oraz nie przekazuje powiadomień z telefonu.

8. Wyłącz modem sieci komórkowej

Wybrane konfiguracje Apple Watch posiadają wbudowany modem sieci komórkowej LTE z eSIM. Opcja ta pozwala pozostać w kontakcie, gdy w pobliżu nie ma telefonu. Niestety modem znacząco wpływa na użycie baterii. Apple Watch z LTE mają nieco większe akumulatory, ale nie są one w stanie wydłużyć czasu pracy na baterii.

Jeżeli posiadamy w pobliżu telefon iPhone dobrym pomysłem może być dezaktywacja modemu w zegarku Apple Watch.