Apple Watch już niedługo z funkcją wykrywania tlenu we krwi

Najnowsza funkcja została znaleziona w fragmencie kodu źródłowego iOS 14.

Apple od 2015 roku, kiedy to na rynku pojawił się pierwszy Apple Watch Series 0 zwraca coraz większą uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo swoich użytkowników. Stopniowo co jakiś czas otrzymujemy kolejne funkcje, które pomagają monitorować nasze zdrowie i kondycje fizyczną. Gigant z Cupertino w chwili obecnej opracowuje co najmniej dwie nowe funkcje zdrowotne, które w przyszłości pojawią się w zegarkach Apple Watch.

Źródło: macworld.com

Smartwatche od Apple mają zyskać możliwość wykrywania poziomu tlenu we krwi. Po raz pierwszy informacja ta została podana przez portal 9to5Mac, który dotarł do kawałka kodu źródłowego nadchodzącego systemu operacyjnego iOS 14.

Poziom tlenu we krwi powinien wahać się pomiędzy 95, a 100 procentami. Problem zaczyna się w przypadku, gdy poziom tlenu we krwi jest poniżej 80 procent. Wtedy aktywność mózgu oraz funkcjonalność serca spada. Przy niskim nasyceniu tlenem we krwi wzrasta ryzyko zatrzymania oddechu lub serca.

W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze w jaki sposób działać będzie funkcja mierzenia nasycenia tlenem we krwi w Apple Watch. Możliwe, że Apple zaimplementuje funkcje w starszych modelach, ale być może konieczne będzie dodanie kolejnego, specjalnego sensora, który pojawi się dopiero w Apple Watch Series 6.

Bardzo prawdopodobne jest, że jedynie nadchodzący zegarek od Apple w połączeniu z najnowszym systemem operacyjnym watchOS 7 będzie w stanie sprawdzać poziom tlenu we krwi. Po stronie oprogramowania funkcja z pewnością zostanie zaimplementowana w watchOS 7.

Z drugiej strony część osób związanych z technologią uważa, że oryginalny Apple Watch jest w stanie zmierzyć poziom tlenu we krwi przy wykorzystaniu wbudowanego czujnika tętna. Możliwe, że Apple już wcześniej zmodernizowało czujnik tętna tak, aby Apple Watch w przyszłości mógł zaoferować możliwość mierzenia tlenu we krwi.

Apple prawdopodobnie zdecyduje się na certyfikację swojej funkcji. Na podobny krok zdecydowano się wprowadzając elektrokardiogram do Apple Watch Series 4.

Źródło: 9to5mac.com