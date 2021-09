Apple Watch - koniec z kompatybilnością pasków!

Apple przez sześć lat utrzymywało kompatybilność akcesoriów. Niestety zmieni się to wraz z premierą Apple Watch Series 7!

O całkowitym redesignie zegarków Apple Watch mówi się nie od dziś. Firma Apple wprowadziła na rynek inteligentne zegarki w 2015 roku. Od tego czasu ich wygląd nie uległ radykalnym zmianom. Gigant z Cupertino w 2018 roku zdecydował się na lekką modyfikację obudowy - wprowadzono większe wyświetlacze i bardziej zaokrągloną kopertę.

Paski do zegarków Apple Watch Źródło: macworld.com

Tegoroczne zegarki z rodziny Apple Watch Series 7 otrzymają bardziej kwadratową kopertę. Pojawią się także większe wyświetlacze, co pociągnie ze sobą zmianę rozmiarów zewnętrznych obudowy.

Zgodnie z najnowszymi informacjami, które trafiły do sieci nadchodzące wydanie zegarków Apple Watch nie będzie kompatybilna z akcesoriami zaprojektowanymi z myślą o poprzednich generacjach. Mowa głównie o paskach, które dotychczas sprzedawane były w dwóch rozmiarach - 38/40 mm oraz 42/44 mm.

Apple Watch Series 7 pojawi się w wersji z 41 mm oraz 45 mm kopertą.

Max Weinbach z XDA-Developers przekazał, że nowe modele zegarków nie będą kompatybilne z paskami od starszych wersji. Wszystko ze względu na inny system mocowania, który zostanie zastosowany w Apple Watch Series 7.

Weinbach powiedział, że Apple zmniejsza wysyłki pasków do sklepów, co również może sugerować, że nowe modele otrzymają inne zapięcie, co wymusi wprowadzenie na rynek nowej generacji pasków.

Apple Watch Series 7 zadebiutuje razem z iPhone 13 jeszcze w tym miesiącu. Spodziewamy się, że konferencja prasowa odbędzie się we wtorek - 14 września 2021 roku.