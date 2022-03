Apple Watch może służyć do śledzenia osób!

Kreatywny użytkownik postanowił wykorzystać zegarek Apple Watch do śledzenia swojej dziewczyny.

Urządzenia firmy Apple posiadają funkcję Find My, która służy do lokalizowania zagubionych smartfonów, tabletów, komputerów, zegarków oraz akcesoriów z ekosystemu Apple.

Apple Watch Series 7 Źródło: apple.com

Od czasu wprowadzenia na rynek lokalizatorów AirTag wiosną 2021 roku odkryto, że rozwiązanie może być wykorzystywane do śledzenia osób trzecich bez ich wiedzy. Apple kilkukrotnie aktualizowało sposób działania Find My, ale cały system nadal można wykorzystać do stalkowania osób. OStatnimi czasy w sieci głośno było o zmodyfikowanych AirTagach, które nie wydają z siebie dźwięków informujących o swojej obecności.

Jeden z użytkowników ekosystemu firmy Apple z Nashville w Tenessee został aresztowany za bezprawne wykorzystywanie zegarka Apple Watch w celu śledzenia swojej dziewczyny, która starała się o prawny zakaz zbliżania się. Informacje o sprawie zostały podane przez portal WSMV4.

Mężczyzna postanowił przymocować zegarek Apple Watch do jednego z kół samochodu, którym poruszała się jego dziewczyna. Smartwatch przekazywał lokalizację do usługi Find My, co pozwalało na bieżąco śledzić lokalizację auta.