Apple Watch powiadomi Cię, gdy zapomnisz swojego iPhone'a

Jeśli zdarzy Ci się zapomnieć i przypadkowo gdzieś zostawić swojego iPhone'a, teraz już nie musisz się tym przejmować. Dzięki Phone Buddy, Apple Watch powiadomi Cię, jeśli taka sytuacja się wydarzy. Wystarczy przejść do menu sterowania i stuknąć w ikonkę iPhone'a, ten wyda wtedy sygnał dźwiękowy, komunikujący o położeniu smartfona. Kolejną opcją jest lampa błyskowa, którą można wywołać poprzez dłuższe przytrzymanie ikony.

Phone Buddy jest dostępna do kupienia w App Store w cene 5,49 Euro (ok. 25 zł). Opiera się na monitorowaniu połączenia Bluetooth pomiędzy smartfonem, a smartwatchem - iPhone'm i Apple Watch'em. Jeśli sygnał przestanie być odbierany, na zegarku rozlegnie się sygnał ostrzegawczy z informacją o tym, że telefon znalazł się poza zasięgiem. Czułość, z jaką aplikacja reaguje na utracone połączenie, można nieco regulować w ustawieniach iPhone'a. Oprócz tego, można jeszcze skrócić lub wydłużyć opóźnienie, po którym powinno rozlegać się ostrzeżenie o utracie sygnału.

Aplikację można pobrać również ze strony dewelopera, jest ona kompatybilna z inteligentnymi zegarkami Apple z watchOS 5 i Apple Watch Series 2. Kto chce zaoszczędzić na koszcie aplikacji, powinien poczekać do jesieni - we wrześniu Apple najwyraźniej chce zaimplementować porównywalną funkcję w iOS 15 i watchOS 8. Na Twitterze pojawiły się już pierwsze zdjęcia:

Thanks @Apple @tim_cook this iOS Feature saved my day! pic.twitter.com/FZpIS6eHSP