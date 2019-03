Apple Watch serii 5 data premiery, cena i specyfikacja techniczna. Podsumowanie plotek

Kiedy ukaże się seria 5 zegarków Apple Watch i jakich zmian konstrukcyjnych, specyfikacji i nowych funkcji powinniśmy się spodziewać? Sprawdzamy plotki i przecieki na temat najnowszego smartwatch'a Apple

Źródło: macworld

Apple Watch serii 4 był sporym krokiem naprzód w branży inteligentnych urządzeń ubieranych. Aktualna generacja jest szybsza, lżejsza, oraz posiada lepszy ekran od poprzednika. Ważną kwestią jest dodanie nowych funkcji zdrowotnych, jak wykrywanie upadków, ulepszone czujniki serca oraz EKG.

Jednak technika posuwa się naprzód szybko i już zastanawiamy się, czego możemy się spodziewać po serii 5. Kiedy zostanie wydana, jak będzie wyglądać oraz jakie nowe funkcje i specyfikacje zostaną uwzględnione? W tym artykule podsumowujemy wszelkie plotki i pogłoski na temat najnowszego modelu Apple Watch.

Data wydania

Spodziewamy się, że Apple Watch serii 5 zostanie ogłoszony we wrześniu 2019 roku razem z nowymi modelami iPhone'a.

Wygląda na to, że Apple regularnie wprowadza aktualizacje zegarków Apple Watch. Po prawie 18-miesięcznej przerwie pomiędzy modelem oryginalnymi i drugiej generacji, we wrześniu 2016, 2017 i 2018 roku miały miejsce trzy kolejne wydarzenia inauguracyjne:

Apple Watch (oryginalny) : kwiecień 2015 r.

: kwiecień 2015 r. Seria 1: wrzesień 2016

wrzesień 2016 Seria 2: wrzesień 2016

wrzesień 2016 Seria 3: wrzesień 2017

wrzesień 2017 Seria 4: wrzesień 2018

Cena

Obecne ceny zegarków z najnowszej serii 4 wynoszą (w najtańszej wersji aluminiowej, ze sportowym paskiem) od 1899 zł.

Cena wzrosła względem poprzednich modeli dostosowując się do ogólnego trendu Apple, który w ostatnim czasie znacząco podnosi ceny każdego oferowanego produktu, co najbardziej widoczne jest w przypadku iPhone'a i iPad'a. Mamy nadzieję, że era podnoszenia cen nie będzie trwać długo, i że firma zdecyduje się wprowadzić serię 5 w tej samej cenie co obecny model.

Źródło: macworld

Design

Większość ludzi poza dziennikarzami powiedziałaby, że seria 4 wygląda dokładnie tak samo jak poprzednie trzy zegarki Apple. Trudno się z tym spierać - ogólny język projektowania, krzywe i krawędzie, proporcje są zbliżone do lub takie same jak wcześniej. Jednak w świecie ledwo zauważalnych iteracyjnych aktualizacji (i po trzech modelach, które naprawdę wyglądały dokładnie tak samo), możemy uznać, że zmiany konstrukcyjne Series 4 były stosunkowo radykalne.

Ekran jest większy, ale bardziej płaski, a Ty otrzymujesz znacznie więcej miejsca na ekranie bez konieczności noszenia dodatkowej przestrzeni na nadgarstku. Niestety ekran nadal nie jest okrągły.

Historia design'u Apple Watch sprawia, że wszyscy są ostrożni, jeżeli chodzi o aktualizację wizualną zegarka w 2019 roku. Po wprowadzeniu praktycznie identycznego projektu dla czterech modeli, spodziewamy się, że tym razem Apple utrzyma rzeczy w zasadzie takie same - być może przywracając ceramiczną obudowę, jak przewiduje Ming-Chi Kuo Apple skoncentruje się na zmianach wewnętrznych dla serii 5. Spodziewamy się też pasków z wbudowanymi czujnikami lub innymi modułowymi akcesoriami, które zostały zauważone w działalności patentowej Apple. Ale najbardziej prawdopodobny rezultat pod względem wzornictwa jest najbardziej nudny - Apple Watch nadal będzie wyglądał tak samo, jak od czterech ostatnich lat.

Specyfikacja techniczna i nowe funkcje

Oczywiste rzeczy po pierwsze: Apple Watch Series 5 będzie wyposażony w szybszy procesor, który zaoferuje zwiększenie wydajności w porównaniu z poprzednią generacją, ale nie będzie to widoczne w rzeczywistym użyciu, ponieważ już seria 4 jest w stanie uruchomić wszystkie dostępne aplikacje i system operacyjny z łatwością i dużym zapasem mocy obliczeniowej.

Apple Watch serii 5 będzie jednak bardziej wydajny w przyszłości. W chwili obecnej zegarki z 2015 roku oraz serii 1 i 2 pokazują już swój wiek, a Serie 3 i 4 prawdopodobnie przestaną zapewniać najwyższą wydajność za odpowiednio jedno i dwa główne wydania systemu operacyjnego watchOS.

Wbudowana pamięć masowa została stosunkowo niedawno zmodernizowana (16 GB wprowadzono do serii 3, ale tylko dla modeli komórkowych, i dołączono do wszystkich modeli serii 4; wszystkie poprzednie modele zawierały 8 GB). Możliwe, że seria 5 będzie oferować 16 GB w każdej wersji.

Ekran posiada gęstość ekranu na poziomie 326 ppi, czyli tyle, co Retina. Mało prawdopodobne jest, aby Apple zechciało zwiekszyć rozdzielczość ekranu w Apple Watch, ponieważ obecny ekran zapewnia w pełni akceptowalną ostrość ekranu, a dalsze ulepszenia spowodowałyby większe zużycie energii. Możliwe, że Apple skupi się na zapewnieniu większej jasności i odporności na zarysowania / uszkodzenia.

Wszystkie modele od serii 2 do serii 4 oferują krótszy czas pracy na jednym ładowaniu. Jest to wynikiem zastosowania coraz wydajniejszych procesorów oraz brakiem miejsca na większe ogniwa baterii. Mamy nadzieję, że poprawi się to wraz z nadejściem kolejnego modelu zegarka.

Źródło: macworld

Zdrowie

Jeśli chodzi o nowe funkcje zdrowotne trudno jest to przewidzieć. Zdrowie i sprawność fizyczna zapewne pozostaną priorytetami Apple przy projektowaniu urządzeń ubieranych.

Może pojawić się długo oczekiwany czujnik stężenia glukozy, który byłby szczególnie przydatny dla diabetyków.

Monitorowanie snu

Mark Gurman z Bloomberg wierzy, że nadchodząca aktualizacja Apple Watch będzie kłaść większy nacisk na śledzenie snu. Po internecie krążą pogłoski, jakoby Apple testowało funkcje monitorowania snu od kilku miesięcy, jednak ta funkcja prawdopodobnie nie zostanie wprowadzona na rynek przed rokiem 2020. Monitorowanie snu pasuje do obecnego pozycjonowania Apple Watch, jako zegarek szczególnie zwracający uwagę na zdrowie oraz odpowiedni tryb życia.

Oprogramowanie

Zegarek Apple Watch serii 5 będzie dostarczany z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym watchOS 6.

Ta aktualizacja oprogramowania zostanie wcześniej ogłoszona i zademonstrowana podczas WWDC 2019 w czerwcu 2019 roku, a ostateczna publiczna wersja oprogramowania zostanie wydana w tym samym czasie, co premiera zegarka serii 5 i nowych modeli iPhone'a.

Nie wiadomo jeszcze, czego możemy się spodziewać po watchOS 6. Jednym z oczywistych ulepszeń byłoby jednak dopuszczenie do zawodów z udziałem wielu użytkowników. watchOS 5 pozwolił właścicielom zegarków na bezpośrednią rywalizację po raz pierwszy, ale ograniczył liczbę uczestników do dwóch, bez żadnego praktycznego powodu, który moglibyśmy zobaczyć.