Apple Watch - specjalna odznaka na Dzień Kobiet. Sprawdź, jak ją zdobyć

Apple przygotowało specjalną odznakę z okazji Dnia Kobiet. Posiadacze zegarków Apple Watch muszą ukończyć specjalne wyzwanie, aby ją otrzymać. Czas na wykonanie zadania - dziś do końca dnia. Sprawdź, co zrobić, aby do Twojej kolekcji trafiła kolejna, unikalna odznaka.

Apple przygotowuje dla posiadaczy zegarków Apple Watch specjalne odznaki, które mają motywować do działania i ruchu. Klasycznie możemy zdobyć odznaki za rywalizacje, spełnianie miesięcznych założeń treningowych, zamykanie pierścieni oraz bicie swoich rekordów. Wyróżnienie otrzymamy również za wykonywanie różnego rodzaju treningów. Apple Watch z uruchomioną aplikacją treningową Jeżeli to dla Ciebie za mało kilka razy w roku możesz otrzymać unikalną nagrodę za wykonanie zadania specjalnego. Zazwyczaj wyzwania specjalne połączone są z wyjątkowymi świętami. Mowa o Nowym Roku, Dniu Jogi czy Światowym Dniu Środowiska. Najbliższą okazją do zdobycia unikalnej nagrody za wykonanie wyzwania specjalnego będzie Dzień Kobiet. Aby zdobyć odznakę trzeba będzie spalić nieco kalorii. Na szczęście z pokonaniem wyzwania poradzi sobie większość użytkowników. Aby zdobyć unikalną odznakę należy udać się na 20 minutowy trening marszowy, biegowy lub na wózku. Pamiętaj! Trening musisz wykonać 8 marca 2021 roku. Jest to warunek niezbędny do zdobycia unikalnej odznaki. Odznaka za Międzynarodowy Dzień Kobiet 2020 Gdy uda Ci się spełnić wymagania otrzymać odznakę za ukończenie wyzwania specjalnego. Dodatkowo otrzymasz dostęp do pięciu animowanych naklejek do aplikacji Wiadomości oraz FaceTime. Nie masz jeszcze zegarka Apple Watch? Sprawdź, który model warto wybrać. Aktualne ceny w sklepach Apple Zegarek Watch Nike SE , 40mm Silver Aluminium Case with Pure... 1 399 zł Źródło: mactrast.com