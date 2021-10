Apple Watch zmierzy ciśnienie krwi? Wkrótce to będzie możliwe!

Pokaźna lista rozwiązań zdrowotnych w zegarkach Apple Watch może wkrótce powiększyć się jeszcze bardziej.

Od dłuższego już czasu wiemy, że Apple bardzo wiele uwagi przykłada dbaniu o zdrowie użytkowników swoich urządzeń. Zegarki Apple Watch co roku otrzymują wiele nowych rozwiązań w tym zakresie. Dodatkowo gigant z Cupertino coraz poważniej myśli o implementacji części z nich w słuchawkach AirPods oraz o uczynieniu z nich urządzeń odpowiednich dla osób niedosłyszących.

Zaledwie w ciągu ostatnich kilku miesięcy światło dzienne ujrzała dokumentacja wielu patentów uzyskanych przez Apple. Każdy z nich, jeżeli oczywiście producent zdecyduje się na ich realizację, może w przyszłości okazać się kolejnym nowym czujnikiem lub sposobem na monitorowanie zdrowia osoby korzystającej z zegarka Apple Watch. Dzisiaj portal appleinsider dotarł do kolejnego ciekawego pomysłu firmy.

Zobacz również:

W dokumentacji nowego patentu, który został przyznany Apple możemy znaleźć informacje o tym, jak przyszłe smartwatche byłyby w stanie zmierzyć ciśnienie krwi użytkownika. W jaki sposób miałby tego dokonać? Urządzenie może w przyszłości być wyposażone w specjalny pasek, który będzie w stanie się rozciągnąć i wypełnić powietrzem, jak odbywa się to w przypadku wykorzystania klasycznego ciśnieniomierza. Oczywiście Apple Watch otrzyma wtedy odpowiednio przygotowaną do tego zadania aplikację.

W chwili obecnej jest on w stanie zmierzyć jedynie puls użytkownika. Co prawda istnieją aplikacje firm trzecich, które umożliwiają pomiar ciśnienia przez smartwatch, jednak wymagają one dodatkowego mankietu, który będziemy mogli owinąć wokół ramienia. Na szkicach dołączonych do wniosku patentowego widzimy opaskę przypominającą nieco skórzane paski tegorocznych zegarków.

Warto także odnotować, że Apple w ubiegłych latach prowadziło już badania, których rezultatem miało być umożliwienie pomiaru ciśnienia bez konieczności użycia zewnętrznego mankietu. Wygląda na to, że najnowszy patent rozwiązuje ten problem w nieco inny sposób.

Zobacz także: Gdzie kupić Apple Watch Series 7? Sprawdzamy oferty popularnych sklepów [21.10.2021]