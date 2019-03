Apple aktualizuje komputery iMac o procesory Intel Core 8 i 9 generacji

Komputer iMac typu all-in-one firmy Apple znacząco zwiększają swoją wydajność. W środku znajdziemy szybsze procesory i lepszą grafikę.

Źródło: Apple

Po poniedziałkowej premierze nowych modeli iPad'a dzień później we wtorek 19 marca 2019 roku Apple zaktualizowało ofertę komputerów iMac o nowe procesory i karty graficzne.

Od czasu aktualizacji komputerów iMac minęły prawie dwa lata. W 2018 roku nie było żadnych zmian, mimo że nowe procesory Coffee Lake były dostępne. Ceny podstawowych konfiguracji nie zostały zmienione. Apple przyjmuje już zamówienia na nowe komputery iMac, a wysyłka rozpocznie się w następnym tygodniu.

21,5 calowy iMac

Źródło: macworld

Apple posiada trzy standardowe konfiguracje 21,5 calowego komputera iMac, a zmianie uległy dwie z nich (droższe). Podstawowy iMac kosztujący 5499 zł nie został odświeżony, nadal posiada dwurdzeniowy procesorem Intel Core i5 2,3 GHz siódmej generacji (taki sam, jak w podstawowym modelu MacBook'a Pro), 8 GB pamięci operacyjnej (2133 MHz) i niestety tradycyjny dysk twardym o pojemności 1 TB.

Druga konfiguracja kosztująca od 6499 zł posiada nowy czterordzeniowy procesor Intel Core i3 ósmej generacji o taktowaniu 3,6 GHz. Ilość pamięci operacyjnej RAM to 8GB, ale prędkość taktowania wzrosła do 2666 MHz, dysk twardy to nadal klasyczny HDD o pojemności 1TB, a ekran ma rozdzielczość rozdzielczości 4K (Retina). Za grafikę odpowiada dedykowana karta graficzna Radeon Pro 555X z 2 GB pamięci GDDR5.

Najdroższą bazową konfigurację możemy kupić za 7499 zł. Dostaniemy wtedy sześciordzeniowy procesor Intel Core i5 ósmej generacji o taktowaniu 3,0 GHz. Ilość pamięci operacyjnej RAM to 8GB (2666 MHz), dysk twardy to Fusion Drive o pojemności 1 TB, a ekran to Retina o rozdzielczości 4K. Za grafikę odpowiada dedykowana karta graficzna Radeon Pro 560X z 4 GB pamięci GDDR5.

Nową opcją dla 21,5-calowego komputera iMac jest możliwość wyboru karty graficznej. Apple oferuje jako opcję Radeon'a Pro Vega 20 z 4 GB pamięci GBM2, która według firmy jest o 80 procent szybsza niż poprzednie karty graficzne.

Źródło: Apple

Podczas gdy standardowa konfiguracja pamięci pozostaje niezmieniona i wynosi 8 GB, Apple używa teraz szybszej pamięci RAM taktowanej zegarem 2666 MHz, (podstawowy model i poprzenie modele Retina posiadały pamięć o taktowaniu 2400 MHz). Ponadto 21,5-calowy komputer iMac może teraz obsługiwać 32 GB pamięci, w stosunku do poprzedniego limitu 16 GB. Pamięć RAM nadal nie może być rozbudowana przez użytkownika, więc jeśli chcesz więcej niż standardowe 8 GB, musisz albo zakupić model z jej wiekszą ilością pamięć RAM , albo zlecić późniejszą rozbudowę w serwisie.

21,5-calowy komputer iMac jest wyposażony w cztery porty USB 3, dwa porty Thunderbolt 3/USB-C, gigabitowe złącze Ethernet, gniazdo kart SDXC i gniazdo słuchawkowe.

Możliwości rozbudowy

Podstawowy model z ekranem Full HD i dwurdzeniowym procesorem możemy rozbudować do 16 GB pamięci operacyjnej RAM za 960 zł. Wymiana dysku na 1 TB Fusion Drive kosztuje 480 zł, a na dysk SSD o pojemności 256 GB 960 zł.

Podstawowy model z wyświetlaczem Retina 4K zaczynający od 6499 zł za wersję z Intel Core i3 możemy rozbudować do sześciordzeniowego procesora Intel Core i7 ósmej generacji o taktowaniu 3,2 GHz za 1440 zł, pamięć RAM możemy zwiększyć ze standardowych 8 GB do 16 GB za 960 zł lub 32 GB za 2880 zł. Wymiana dysku na 1 TB Fusion Drive kosztuje 480 zł, na 256 GB dysk SSD 960 zł, na 512 GB dysk SSD 1920 zł, a na 1 TB dysk SSD 3840 zł.

Najdroższy model z wyświetlaczem Retina 4K kosztujący od 7499 zł za wersję z Intel Core i3 możemy rozbudować do sześciordzeniowego procesora Intel Core i7 ósmej generacji o taktowaniu 3,2 GHz za 960 zł, pamięć RAM możemy zwiększyć ze standardowych 8 GB do 16 GB za 960 zł lub 32 GB za 2880 zł. Wymiana dysku na 256 dysk SSD kosztuje 480 zł, na 512 GB dysk SSD 1440 zł, a na 1 TB dysk SSD 3360 zł. Możemy również zamówić konfigurację z wydajniejszą kartą graficzną Radeon Pro Vega 20 z 4 GB pamięci HBM2 za 1680 zł.

27 calowy iMac

Źródło: Apple

Podobnie, jak w przypadku 21,5 calowych modelu Apple oferuje również trzy standardowe modele 27 calowego komputera iMac. Wszystkie z nich zostały zaktualizowane o procesory Intel ósmej generacji. Wszystkie standardowe konfiguracje mają jeszcze dwa dodatkowe rdzenie.

W przypadku 27-calowego komputera iMac firma Apple udostępniła procesor Intel Core dziewiątej generacji z 8-rdzeniowym procesorem, jako opcja dodatkowa, a także możliwość zakupu grafiki Radeon Pro Vega 48.

Wszystkie standardowe konfiguracje 27-calowego komputera Mac obejmują 8 GB pamięci RAM 2666MHz (dostępnej dla użytkownika), dysk Fusion Drive o pojemności 1 TB oraz wyświetlacz Retina 5K P3. Na tylnym panelu znajdują się cztery porty USB 3, dwa porty Thunderbolt 3/USB-C, gniazdo słuchawkowe, gniazdo kart SDXC oraz gigabitowe złącze Ethernet.

Bazowa konfiguracja 27 calowego komputera iMac kosztuje 8999 zł i oferuje sześciordzeniowy procesor Intel Core i5 o taktowaniu 3,0 GHz ósmej generacji, 8 GB pamięci operacyjnej RAM o taktowaniu 2666 MHz (z możliwością rozbudowy do 32 GB) i dysk Fusion Drive o pojemności 1 TB. Karta graficzna to Radeon Pro 570X z 4 GB pamięci GDDR5.

Druga konfiguracja kosztująca od 9999 zł posiada sześciordzeniowy procesor Intel Core i5 ósmej generacji o taktowaniu 3,1 GHz. Ilość pamięci operacyjnej RAM to 8GB o taktowaniu 2666 MHz (z możliwością rozbudowy do 64 GB), dysk twardy to Fusion Drive o pojemności 1TB. Za grafikę odpowiada dedykowana karta graficzna Radeon Pro 575X z 4 GB pamięci GDDR5.

Najdroższą bazową konfigurację możemy kupić za 11499 zł. Dostaniemy wtedy sześciordzeniowy procesor Intel Core i5 dziewiątej generacji o taktowaniu 3,7 GHz. Ilość pamięci operacyjnej RAM to 8GB o taktowaniu 2666 MHz z możliwością rozbudowy do 64 GB), dysk twardy Fusion Drive o pojemności 2 TB. Za grafikę odpowiada dedykowana karta graficzna Radeon Pro 580X z 8 GB pamięci GDDR5.

Każdy model posiada 27 calowy wyświetlacz Retina 5K o rozdzielczości 5120 na 2880 pikseli.

Możliwości rozbudowy

Podstawowy model z 27 calowym ekranem możemy rozbudować do 16 GB pamięci operacyjnej RAM za 960 zł lub do 32 GB za 2880 zł. Wymiana dysku na 2 TB Fusion Drive kosztuje 960 zł, a na dysk SSD o pojemności 256 GB 480 zł. Dodatkowo można zamówić dysk SSD o pojemności 512 GB za 1440 zł lub o pojemności 1 TB za 3360 zł.

Drugi model zaczynający się od 9999 zł możemy rozbudować do ośmiordzeniowego procesora Intel Core i9 o taktowaniu 3,6 GHz za 2400 zł. Pamięć operacyjną RAM możemy rozbudować ze standardowych 8 GB do 16 GB za 960 zł, 32 GB za 2880 zł lub do 64 GB za 4800 zł. 1 TB dysk Fusion Drive możemy zamienić na 2 TB Fusion Drive za 960 zł lub 3 TB Fusion Drive za 1440 zł. Wymiana dysku na 256 GB nośnik SSD kosztuje 480 zł, na 512 GB SSD 1440 zł a na 1 TB SSD 3360 zł. W tej konfiguracji nie możemy zamówić lepszej karty graficznej, niż standardowy Radeon Pro 575X z 4 GB pamięci GDDR5.

Najdroższy model kosztujący od 11499 zł możemy wyposażyć w ośmiordzeniowy procesor Intel Core i9 o taktowaniu 3,6 GHz za 1920 zł. Pamięć operacyjną RAM rozbudujemy ze standardowych 8 GB do 16 GB za 960 zł, 32 GB za 2880 zł lub do 64 GB za 4800 zł. Kartę graficzną Radeon Pro 580X z 8 GB pamięci GDDR5 możemy zamienić na Radeon Pro Vega 48 z 8 GB pamięci HBM2. Fusion Drive możemy zamienić na 3 TB Fusion Drive 480 zł. Wymiana dysku na 512 GB nośnik SSD kosztuje 480 zł, na 1 TB SSD 2400 zł a na 2 TB SSD 5280 zł.

Najdroższa konfiguracja kosztuje 25659 zł.

Design

Jeśli byłeś jedną z osób, która uważała że zmieni się wygląd komputerów iMac będziesz rozczarowany. Komputery nadaj korzystają z obudowy zaprezentowanej po raz pierwszy w 2012 roku. Mimo upływu 7 lat nadal wygląda ona świetnie. Urządzenia są smukłe i eleganckie oraz nie zajmują dużo miejsca na biurku. Apple nie zdecydowało się również na zastosowanie kolorystyki gwiezdnej szarości. Może to mieć na celu łatwe odróżnienie iMac'a od iMac'a Pro, który dostępny jest tylko w ciemnej kolorystyce oraz dostarczany jest z ciemnymi akcesoriami (klawiaturą i myszką), które są dostępne w sprzedaży (w wyższej cenie, niż białe odpowiedniki).