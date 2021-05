Apple aktualizuje lokalizatory AirTag. Co nowego?

Wraz z iOS 14.6 użytkownicy lokalizatorów Apple AirTag otrzymają nowe możliwości zarządzania swoimi akcesoriami. Co się zmieni?

Aktualizacja do iOS 14.6/iPadOS 14.6, która jest właśnie testowana przez deweloperów rozszerzy nieco możliwości lokalizatorów Apple AirTag (sprawdź jak skonfigurować). W kolejnej aktualizacji mobilnych systemów operacyjnych od Apple pojawi się istotna nowość, która zainteresuje właścicieli AirTagów.

Nowe opcje dla użytkowników Apple AirTag

Po zaktualizowaniu iPhone'a lub iPad'a do iOS 14.6/iPadOS 14.6 możliwe będzie dodania wiadomości e-mail do znacznika AirTag w trybie utraconym. Obecnie po zgubieniu AirTaga możemy dodać do niego jedynie nasz numer telefonu oraz prośbę o kontakt. (Sprawdź, jak odnaleźć właściciela Apple AirTag).

Portal 9to5Mac doniósł, że w trzeciej wersji deweloperskiej iOS 14.6 pojawiły się nowe opcje umożliwiające użytkownikom lokalizatorów AirTag na wprowadzenie adresu e-mail w momencie, gdy lokalizator został wprowadzony w tryb utracony.

Apple AirTag

Po zesłaniu zgubionego lokalizatora przez osobę trzecią z wykorzystaniem iPhone'a lub smartfona z Androidem wyposażonego w NFC możliwe będzie wyświetlenie nie tylko numeru telefonu, ale również adresu e-mail.

Niestety Apple nie pozwala wybrania dwóch opcji. Po wprowadzeniu lokalizatora w tryb utracony możemy dodać do niego numer telefonu lub adres e-mail. Prawdopodobnie większość konsumentów korzystać będzie z pierwszej (domyślnej) opcji z dodaniem numeru telefonu.

Oprogramowanie iOS 14.6 oraz iPadOS 14.6 z nowymi funkcjami dla Apple AirTag pojawi się na rynku jeszcze w tym miesiącu.

Źródło: imore.com