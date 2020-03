Apple angażuje się w edukacje - nowe rozwiązania dla szkół już dostępne

Gigant z Cupertino udostępnia narzędzia dla uczniów i nauczycieli.

Apple od lat angażuje się w działalność edukacyjną, ale ze względu na ceny urządzeń w Polsce nie jest to najpopularniejsza platforma sprzętowa w sektorze edukacyjnym. Gigant z Cupertino prowadzi własny sklep dla edukacji, a swego czasu oferowano nawet specjalne modele komputerów sprzedawanych w niższych cenach.

Źródło: apple.com

Teraz wraz z premierą nowych wersji systemów operacyjnych Apple wydało kilka funkcji, które mają uprościć nieco funkcjonowanie szkół, oraz przedsiębiorstw.

Wśród nowości znalazło się Shared iPad for Business, tryb oceny dla komputerów Mac, tymczasowe sesje na iPad'ach dla szkół oraz wsparcie proxy dla APN.

Shared iPad for Business pozwala na współdzielenie tabletów iPad pomiędzy kilkoma osobami z zachowaniem spersonalizowanych ustawień. W tym celu wykorzystywane są specjalne identyfikatory Apple ID, które pobierają profile mobilne użytkowników na dane urządzenie. Dane przechwytywane są w pamięci podręcznej więc użytkownicy, którzy ostatnio korzystali z danego sprzętu mogą szybko zalogować się na swoje konto.

Tryb oceny dla komputerów Mac to rozwiązanie przeznaczone dla szkół, które pozwala zablokować komputer z jedną, aktualnie uruchomioną aplikacją np. edytorem tekstu. Opcja ta ma pozwolić nauczycielom na zdalne przeprowadzanie testów i egzaminów. Niestety nie jest to doskonałe rozwiązanie, ponieważ uczeń może posiadać inne urządzenie elektroniczne, które pozwoli mu na wyszukanie niezbędnych informacji. Tryb oceny przyda się w stacjonarnych pracowniach komputerowych.

Shared iPad Temporary Session to rozwiązanie dla sektora edykcji, które działa podobnie, jak Shared iPad for Business. Nauczyciele oraz uczniowie uzyskują dostęp do tymczasowych sesji na tabletach iPad bez konieczności logowania za pomocą Apple ID. Po zakończeniu pracy profil użytkownika jest automatycznie usuwany.

Sprawdź, ile kosztuje iPad 2019.

Źródło: 9to5mac.com