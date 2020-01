Apple całkowicie przeprojektowało Mapy, kiedy rozwiązanie dotrze do Europy?

Pierwsi użytkownicy mieszkający w USA otrzymali zupełnie nowe Mapy od Apple.

Mapy od Apple to bardzo trudny temat. W 2012 roku firma Apple zaprezentowała własną aplikacje do nawigacji na urządzenia z systemami iOS, macOS oraz watchOS. Niestety pomimo wielu ulepszeń, które pojawiły się w aplikacji na przestrzeni ostatnich lat rozwiązanie to nadal nie jest w stanie skutecznie konkurować z Mapami od Google.

Źródło: apple.com

W przypadku Polski dochodzi jeszcze jeden problem - błędne wskazania nawigacji. Nad Wisłą Mapy od Apple wielokrotnie proszą użytkowników o skręcanie na zakazach lub zawracanie w niedozwolonych miejscach.

Apple jest świadome problemu i już w 2018 roku ogłosiło, że programiści otrzymali za zadanie stworzenie zupełnie nowej wersji aplikacji klienckiej. Przy okazji dostawcy danych kartograficznych mieli zapewnić Apple znacznie dokładniejsze mapy.

Po latach użytkownicy Map od Apple na ternie Stanów Zjednoczonych mogą już skorzystać z nowej wersji aplikacji.

Pierwszą zauważalną różnicą jest znacznie większa ilość szczegółów widocznych na widoku niesatelitarnym. Parki, budynki oraz najważniejsze punkty orientacyjne od teraz są znacznie bardziej widoczne, a cała mapa pomimo tego, że stała się dużo bardziej dokładna to nadal jest odpowiednio czytelna. Jedyne na co narzekają użytkownicy to niższa czytelność nazw mniejszych ulic w miastach.

Apple obiecuje, że całkowicie nowe Mapy są również znacznie szybsze i bardziej responsywne. Dodatkowo zmodyfikowano algorytm odpowiedzialny za wyznaczanie tras.

Oprócz zmian w zakresie danych kartograficznych i wydajności Apple udoskonaliło także własnego odpowiednika dla Google Street View - opcje Look Around. Niestety w chwil obecnej rozwiązanie to działa jedynie w kilku miastach takich, jak Las Vegas i San Francisco. Apple co prawda obiecuje, że z czasem pojawi się więcej miast, ale nie powinniśmy liczyć, że wkrótce za pomocą Look Around obejrzymy Warszawę lub Kraków.

Poza głównymi zmianami wprowadzono szereg pobocznych usprawnień takich, jak szacowanie realnego czasu dojazdu, Flyover oraz nowe opcje prywatności.

W Europie nowe mapy pojawią się na przestrzeni najbliższych miesięcy.

Źródło: techspot.com