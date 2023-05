Apple chce skopiować sztandarową funkcję Pixela. Kolejny przykład "innowacji" iPhone'a

Apple po raz kolejny kopiuje funkcję z innego telefonu. Czy i tym razem nazwie ją swoją własną "innowacją"?

W 2018 roku Google zrobiło coś, co wielu osobom bardzo się spodobało. Wraz z wprowadzeniem Pixela 2, w sprzedaży pojawił się także Pixel Stand - stojak na telefon, który mógł także ładować urządzenie bezprzewodowo. Jednak na tym się nie skończyło, gdyż podczas dokowania w standzie, Google pozwolił na wykorzystanie telefonu jak inteligentnego wyświetlacza, podobnego do swojego Google Nest Hub. Dzięki temu, podczas dokowania w standzie, telefon zamieniał się w multimedialne centrum domu.

Od tego czasu funkcja ta cały czas ma się dobrze w smartfonach od Google, a wraz z nowym Pixela Standem w 2021 oraz tabletem Pixel Tablet sprzed kilku tygodni, nabierała ona tylko więcej możliwości i kolorów. Ewidentnie pomysł był bardzo dobry, gdyż teraz Apple ma zamiar go skopiować.

Zobacz również:

Firma z jabłuszkiem w logo znana jest ze swoich innowacji - i tych prawdziwych, i tych ściągniętych z innych źródeł i nazwanych nowościami. Wystarczy tylko wspomnieć o rewolucyjnym notchu, który już kilka lat wcześniej pojawił się w niszowych telefonach z Androidem. Wygląda na to, że ten sam los może spotkać tryb inteligentnego wyświetlacza, który wraz z iOS 17 ma trafić do najnowszych iPhone'ów podczas WWDC 2023.

Według raportu przedstawionego przez Marka Gurmana dla Bloomberga, tryb inteligentnego wyświetlacza ma być jedną ze sztandarowych funkcji w iOS 17, która trafi zarówno do telefonów Apple, jak i tabletów firmy - tu znowu łatwo zobaczyć inspirację najnowszym tabletem od Google. Co ciekawe, funkcja ta miałaby działać jedynie w pozycji horyzontalnej, podczas gdy Pixele pozwalają na dowolną pozycję dokowanego telefonu. Gurman nie wspomina niestety o dodatkowym docku w stylu Pixel Standa - jeśli więc okaże się, że będzie to funkcjonalność dostępna bez specjalnego dodatkowego urządzenia, będzie to zdecydowana przewaga nad rozwiązaniem od Google.

Gurman wspomina także o kilku innych nowościach w iOS 17, jednak nie zapowiada się to na wielką aktualizację z toną nowości. Aby dowiedzieć się więcej o najnowszym systemie Apple - wraz z jego datą premiery - zapraszamy do tego artykułu.