Apple chce walczyć z dziecięcą pornografią!

Amerykański gigant ma wedle doniesień ogłosić wprowadzenie nowej funkcji identyfikacji obiektów i elementów, znajdujących się na zdjęciach w naszej galerii. Jaki jest powód takiego działania? Apple ma zamiar włączyć się do walki z dziecięcą pornografią oraz znęcaniem się nad dziećmi. Za wykrywanie właśnie takich treści odpowiedzialny będzie nowy algorytm.

Cała operacja ma mieć miejsce wewnątrz naszego telefonu, bez konieczności przesyłania zdjęć do zewnętrznej bazy danych. Nasz iPhone pobierze bazę gotowych szablonów związanych z nielegalnymi treściami, a następnie porówna z nimi zdjęcia użytkownika. Jeżeli znajdzie jakieś elementy wspólne, system zgłosi to do dalszej weryfikacji.

Co prawda Apple już wcześniej zgłosiło, że wykorzystuje hashing przy okazji dodawania zdjęć do iCloud, jednak tym razem system ma działać w pamięci wewnętrznej telefonu. Apple ma wkrótce ogłosić nowy program, więc domyślamy się, że wtedy usłyszymy więcej szczegółów na ten temat.

Podobny system wykorzystywany jest także w Zdjęciach Apple, które są w stanie wykrywać konkretne sceny i obiekty.

I’ve had independent confirmation from multiple people that Apple is releasing a client-side tool for CSAM scanning tomorrow. This is a really bad idea.