Apple chce wykorzystać iPhone'y do wykrywania autyzmu dziecięcego

Apple podobno bada sposoby na wykorzystanie kamer wewnątrz iPhone'a do wykrywania autyzmu dziecięcego, Miałoby to na celu wykorzystanie danych z kamery do obserwacji zachowania dziecka, które mogłyby być wykorzystane do wczesnej diagnozy.

Według raportu The Wall Street Journal, Apple pracuje nad sposobami wykorzystania aparatów iPhone'a do śledzenia twarzy dziecka i obserwowania różnych zachowań jego twarzy, które mogłyby okazać się potencjalnymi czynnikami do wykrywania autyzmu dziecięcego.

Jak możemy wyczytać z raportu:

Apple posiada partnerstwo badawcze z Duke University, którego do tej porty oficjalnie nie ujawniło. Zgodnie z dokumentami i osobami zaznajomionymi z tą pracą, celem tego partnerstwa jest stworzenie algorytmu, który pomoże wykryć autyzm dziecięcy. Badania skupiają się na wykorzystaniu aparatu iPhone'a do obserwacji dzieci i ich zachować, takich jak na czym i jak długo skupiają uwagę lub jak często kołyszą się do przodu i do tyłu.

Biogen, amerykańska firma biotechnologiczna, ogłosiła, że współpracuje z Apple w celu zbadania sposobów na wykorzystanie iPhone'a i Apple Watcha do zauważenia spadku poznawczego użytkowników tych urządzeń lub potencjalnych oznak depresji.

Raport zauważa również, że w ramach skupiania się Apple na prywatności, firma będzie ostatecznie dążyć do uruchomienia wszelkich algorytmów lokalnie na urządzeniu użytkownika, bez konieczności wysyłania żadnych danych do chmury. Badania wciąż są w początkowej fazie, ale kierownictwo Apple jest entuzjastycznie nastawione do jego potencjału.