Apple chciało się wyróżnić, skończyło się na ponownym kopiowaniu Samsunga

Po pierwszych trudnościach z Always on Display, Apple uznało, że czas wziąć krok do tyłu. Wzięło więc po raz kolejny przykład z Samsunga.

Wraz z wejściem na rynek iPhone'a 14 Pro, Apple wprowadziło do swojego świata długo wyczekiwaną funkcję, która od dawna była dostępna w świecie smartfonów z Androidem - Always on Display (czyli ekran zawsze aktywny). To bardzo przydatna i wygodna funkcja, która pozwala na wyświetlanie podstawowych informacji na ekranie telefonu nawet wtedy, gdy reszta wyświetlacza jest wyłączona. Dzięki temu pod ręką zawsze mamy m.in. godzinę czy informacje o powiadomieniach.

Jednakże Apple, jak to ma w zwyczaju, postanowiło trochę zmienić możliwości tego ekranu aby zrobić z niego coś innego niż oferuje konkurencja. Ze względu na to w nowy czip A16 został wbudowany moduł odpowiadający za zarządzanie pobieraniem energii przez wygaszony ekran, a sam AoD zyskał nowe funkcje. Dzięki temu nie był to, tak jak w Androidzie, po prostu czarny ekran z przygaszonymi, białymi informacjami, ale często po prostu nasz ekran blokady w ciemniejszych kolorach, na którym wyświetlały się zdecydowanie bardziej estetyczne informacje.

Niestety Apple przeliczyło się ze swoim zastosowaniem AoD. Od pierwszych dni po premierze zaczęły zewsząd napływać informacje o bardzo szybkim zużyciu baterii przez taką implementację tej funkcji. Okazało się, że smartfony z Androidem nie bez powodu stosują bardzo minimalistyczny ekran zawsze aktywny - w przeciwnym wypadku, nawet ze specjalnym czipem od Apple, wykorzystuje on bardzo dużo energii na działanie, drastycznie skracając czas pracy na baterii każdego smartfona.

Ze względu na to w najnowszej wersji systemu iOS - 16.2 - Apple wprowadziło nowe możliwości dla swojego Always on Display. Od teraz możliwe będzie zrezygnowanie z wyświetlania tapety i nowych powiadomień i pozostawienie jedynie podstawowych wiadomości i zegara - jak ma to miejsce w przypadku telefonów Samsunga i wielu innych telefonów z Androidem.

Dzięki temu użytkownicy najnowszych iPhone'ów będą mogli wybrać, czy wolą korzystać z ładniejszego AoD, który jednak mocno odbije się na baterii ich smartfona, czy raczej wolą bardziej energooszczędną i minimalistyczną implementację tej funkcji. Apple ewidentnie przeliczyło się ze swoją innowacyjnością na tym polu.