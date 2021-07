Apple chwali procesor Apple M1 na chwilę przed premierą M1X/M2

Na niedługo przed premierą chipów Apple Silicon drugiej generacji, gigant z Cupertino zamierza podkręcić sprzedaż komputerów z układami Apple M1.

Apple w zeszłym roku zaprezentowało swój pierwszy komercyjny procesor oparty na architekturze ARM. Układ Apple M1 na przestrzeni ostatnich miesięcy trafił do większości komputerów firmy Apple. Obecnie trwają już zaawansowane prace nad modelem drugiej generacji, ale firma Apple zamierza przed jego premierą podkręcić jeszcze sprzedaż modeli wyposażonych w układ Apple M1.

Apple M1 dla biznesu Źródło: Apple.com

Gigant z Cupertino wystartował właśnie z nową stroną Apple at Work, która przedstawia 11 powodów, dla których Mac świetnie sprawdza się w biznesie.

Na nowo otwartej stronie internetowej znajdziemy plik PDF wyjaśniający główne zalety układu Apple M1, które mają przycinać się do sprawniejszej pracy biurowej.

Według Apple komputery z układami Apple M1 mają do 2x wyższą wydajność w Excelu, ładują strony internetowe o 50% szybciej i oferują dwukrotnie lepszą żywotność baterii podczas korzystania z Zooma.

Producent podkreśla również świetne czasy pracy na baterii MacBooka Air, światowej klasy zabezpieczenia oraz rewelacyjną integrację ze smartfonami iPhone.

Apple przekazuje, że nowe komputery można skonfigurować i wdrożyć do pracy w firmie z dowolnego miejsca na ziemi. Firma zachwala również Asystenta migracji, który pozwala użytkownikom końcowym przenieść swoje pliki.

Według badań zgromadzonych przez firmę Apple wdrożenie komputerów Mac przyczyni się do ograniczenia kosztów IT w firmie, ponieważ sprzęt z logo nadgryzionego jabłka na obudowie nie wymaga stałego dostępu do pomocy technicznej.

Czy powyższe zalety przedstawione przez Apple zachęcą firmy do zakupu komputerów z procesorami Apple M1? Niestety w największych korporacjach nadal królować będą biznesowe konstrukcje z Windowsem pokroju Lenovo ThinkPad, HP EliteBook czy Dell Latitude.

Źródło: MacRumors.com