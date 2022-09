Apple daje, ale Apple też.. daje więcej? Funkcja, której miałeś nie dostać, jednak będzie niedługo dostępna

Jedną z najciekawszych nowych funkcji dla komputerów Mac oraz najmocniejszych iPadów, jaką wprowadza iOS 16, jest Stage Manager. Apple zapowiedziało, że będzie on dostępny tylko dla nielicznych urządzeń jednak wygląda na to, że po presji użytkowników firma zmieniła zdanie!

Spis treści

iPadOS, wraz z najnowszym MacOS Ventura, mają przynieść sporo zmian do ekosystemu Apple. W najnowszym iPadOS 16 jest wiele ciekawych udogodnień, które coraz bardziej upodabniają tablety firmy z Cupertino do funkcjonalności zwykłych komputerów. Zdecydowanie najciekawszą zmianą będzie Stage Manager, czyli nowy sposób na mutitasking na tabletach Apple. Miała być to funkcja zarezerwowana wyłącznie dla najnowszych iPadów, jednak okazuje się, że Apple zmieniło zdanie i pójdzie klientom na rękę!

Stage Manager miał być tylko dla najnowszych iPadów

Stage Manager to świetnie zapowiadająca się funkcja. Co prawda ze względu na problemy z jego implementacją, Apple musiało przesunąć premierę iPadOS 16 na drugą połowę października, jednak sama funkcja zapowiada się świetnie. Dzięki niej w końcu iPady będą mogły korzystać z prawdziwych okienek, możliwe też będzie korzystanie z zewnętrznego ekranu w taki sam sposób, jaki obecnie znamy z komputerów stacjonarnych.

Niestety nie wszystkie iPady, nawet te z możliwością aktualizacji do iPadOS 16, dostaną tę funkcję. Podczas WWDC, gdzie zaprezentowano Stage Manager, Apple zapowiedziało, że tylko tablety działające pod kontrolą procesora M1 będą mogły korzystać z nowego sposobu mutitaskingu. Miało to być podyktowane dużymi wymaganiami sprzętowymi tej opcji. Oznaczało to, że jedynie najnowsze iPady Pro oraz iPad Air 5. generacji będą mogły uruchomić ten tryb.

Funkcja jednak znajdzie się też w starszych iPadach Pro

Wielu osobom nie spodobała się ta decyzja. Oznaczała ona, że nawet najnowsze iPady 9. generacji nie dostałyby nowych funkcji, podobnie jak bardzo sprawne iPady Pro z 2020 i 2018 roku. Po jakimś czasie i prośbach wielu klientów Apple zdecydowała się zmienić swoje podejście. Zamiast zupełnie zamknąć drogę do Stage Manager dla starszych iPadów, firma ma zamiar stworzyć okrojoną wersję tej funkcjonalności, która trafi do starszych modeli!

Na tę chwilę wiemy, że Stage Manager w okrojonej wersji trafi na pewno na iPady Pro z 2018 oraz 2020 roku - napędzane procesorami A12X oraz A12Z. Co prawda nie mamy informacji o innych modelach - na przykład najnowszych iPadach 9. generacji czy iPadzie Air 4. generacji, które korzystają z procesorów A13. Jednak nawet takie powiększenie gamy urządzeń z dostępem do nowej funkcji jest bardzo dobrą zmianą.

Okrojony Stage Manager ma wspierać tylko jeden ekran multitaskingu i maksymalnie do czterech otwartych okien. Jest to spora zmiana na gorsze w stosunku do pełnej wersji na urządzeniach z M1, jednak nadal to świetna wiadomość dla osób korzystających z urządzeń od Apple z Pro w nazwie. Mamy nadzieję, że z czasem Stage Manager trafi też na pozostałe modele iPadów kompatybilnych z iPadOS 16.