Apple definitywnie rezygnuje z Flash!

Kolejna wersja Safari pożegna technologię rodem z lata 90 tych.

Pod koniec roku zakończy się oficjalne wsparcie dla programu Adobe Flash. Nieco wcześniej Apple usunie technologię Flash ze swojej przeglądarki Safari.

Źródło: macworld.com

W chwili obecnej Apple Safari jest jedyną w dalszym ciągu aktualizowaną przeglądarką sieciową, która posiada aktywne wsparcie dla technologi Flash od Adobe. Niestety wraz z kolejną dużą aktualizacją tego programu Apple usunie z niego wsparcie dla Flash'a.

Wcale nie dziwi nas, że Apple rezygnuje ze wsparcia dla technologii Flash. Bardziej zadziwiający jest fakt, że stanie się to dopiero w 2020 roku. Gigant z Cupertino wielokrotnie krytykował już Adobe za to, że Flash posiada liczne błędy w zabezpieczeniach. Rozwiązanie to nigdy nie trafiło na urządzenia pracujące pod kontrolą systemów iOS, iPadOS oraz WatchOS. W chwili obecnej Flash w Safari na komputerach z systemem macOS dostępny jest w formie rozszerzenia do pobrania ze sklepu App Store.

Po zaktualizowaniu przeglądarki do nowszej wersji nawet rozszerzenie nie spowoduje, że technologia Flash pozostanie aktywna.

Aktualizacja Safari do najnowszej wersji wraz z końcem wsparcia spowoduje, że interaktywna technologia sieciowa umrze na dobre po dwudziestu czterech latach od swojego debiutu rynkowego.

Technologie Flash używana była głównie do prostych gier oraz animacji wyświetlanych bezpośrednio w przeglądarce. Przez dłuższy czas Flash wykorzystywany był w przeglądarkowych wersjach YouTube oraz Hulu.

Obecnie oprócz wielu luk w systemie platforma wykorzystywana jest również do phisingu. Użytkownicy odwiedzający niektóre witryny otrzymywali fałszywe informacje o konieczności aktualizacji Flash. Po jej instalacji na komputerze pojawia się złośliwe oprogramowanie, które wykrada dane osobowe użytkowników.

Standard Flash został zastąpiony przez znacznie nowocześniejsze HTML5. W styczniu 2017 roku Adobe ogłosiło, że technologia Flash przestanie być wspierana wraz z końcem 2020 roku. Od tego czasu większość największych firm technologicznych zaprzestała korzystania z Flash'a w swoich produktach.

Już wkrótce witryny korzystające z technologii Flash znajdziemy jedynie w Web Archive.

Źródło: techspot.com