Apple dominuje na rynku smartfonów pod koniec 2019 roku, a jak inni producenci?

Apple było zdecydowanym liderem sprzedaży smartfonów w ostatnim kwartale 2019 roku. Drugie miejsce zajął Samsung, a na trzecie spadło Huawei.

W poprzednich dniach producenci smartfonów chwalili się swoimi wynikami finansowymi, a zaraz po nich dostarczyli informacje o ilości swoich modeli, dostarczonych na rynek w ostatnim kwartale 2019 roku. Strategy Analytics zebrało te dane i dzięki temu wiemy, że we wspomnianym okresie najwięcej telefonów na rynek dostarczyło Apple - 70,1 milionów. Jest to wynik o 7% większy w stosunku do czwartego kwartału 2018 roku, kiedy to Apple zajęło trzecie miejsce z wynikiem 65,9 mln. Drugi Samsung dostarczył w tym samym czasie 68,8 mln (spadek z 69,3 mln), a Huawei nie ma powodów do zadowolenia - w ostatnim kwartale 2018 roku miało wynik 60,5 mln, teraz jest to 56 milionów. To skutki braku usług Google, spowodowanych zakazem handlu z USA.

A jak jest dalej? Czwarte miejsce to Xiaomi, które odnotowało największy spadek ze wszystkich. Rok temu mogło pochwalić się 33 milionami urządzeń, teraz jest to 26 milionów. Zmniejszyła się również ilość smartfonów marki Oppo - z 31,1 milionów na 30,5 miliona. Ale spadek sprzedaży dotknął wszystkich - poza Apple. Pozostali producenci wprowadzili na rynek łącznie 115,5 miliona smartfonów, podczas gdy rok temu było to 123,2 mln. Jednak jeśli chodzi o udział w rynku smartfonów, tu kolejność prezentuje się nieco inaczej. Samsung jest liderem, mając 20,9% udziały, wyprzedzając Huawei - 17% oraz Apple - 14%. Xiaomi nieznacznie prowadzi nad Oppo. Firmy te mają wyniki 8,8 i 8,1%.