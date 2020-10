Apple iPhone 12 w pięciu wersjach kolorystycznych?

Według krótkiego wpisu, który pojawił się na Twitterze najnowszy iPhone 12, w zależności od konkretnej wersji (a ma być ich cztery) będzie dostępny nawet w pięciu wersjach kolorystycznych. Warto również przypomnieć, że przecieki sugerują różne warianty pojemności nośnika danych, która startuje od, delikatnie niezrozumiałych 64 GB.

Jakie kolory będzie posiadać iPhone 12?

Według wpisu, który opublikował Roland Quandt znany na Twitterze pod nickiem @rquandt na najbliższej prezentacji produktów Apple zobaczymy następujące wersje smartfonów:

iPhone 12 Mini

Nośniki danych: 64 GB, 128 GB, 256 GB

Kolory: zielony, niebieski, złoty, szary, srebrny

iPhone 12

Nośniki danych: 64 GB, 128 GB, 256 GB

Kolory: jak wyżej, tj. zielony, niebieski, złoty, szary, srebrny

iPhone 12 Pro

Pojemność pamięci: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Kolory obudów: szary, złoty, srebrny

iPhone 12 Pro Max

Pojemność nośnika danych: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Kolory: jak w przypadku 12 Pro, a więc szary, złoty, zielony

Jak twierdzi Roland są to informacje od jednego ze sprzedawców. O tym, czy rzeczywiście tak będzie przekonamy się na nadchodzącej prezentacji. Dla przypomnienia, Apple event ma odbyć się 13 października 2020 roku o godzinie 19:00 czasu lokalnego w Polsce. Tytuł wydarzenia, czyli “Hi, Speed” może oznaczać to, że najnowsze smartfony otrzymają modem 5G, który będzie nowością w przypadku iPhone’ów. Nazwa może również nawiązywać do wysokiej wydajności procesora Apple A14.

Co wiemy o iPhone 12?

Tak naprawdę wszystkie informacje, które pojawiały się dotychczas w sieci są spekulacjami, plotkami. Dowiadujemy się z nich przede wszystkim, że zobaczymy cztery warianty najnowszego smartfona Apple. Najmniejszy ma być wyposażony w 5,4-calowy ekran. Z kolei po środku znajdą się modele iPhone 12 i 12 Pro z wyświetlaczami o przekątnej 6,1-cali. Największy ma być 12 Pro Max, który jest już wręcz tabletem z matrycą o przekątnej 6,7-cali. Design smartfona ma nawiązywać do klasycznych, ale bardzo ładnych modeli takich jak iPhone 5, czy SE pierwszej generacji. Przecieki mówią również o tym, że iPhone 12 ma posiadać duży moduł aparatu. Będzie to miało związek z umieszczeniem LIDARu na obudowie obiektywów. Mowa o modelach Pro oraz Pro Max.

Wszystkie informacje na temat najnowszego smartfona Apple zebrał Daniel w dużym zestawieniu opublikowanym na łamach PCWorld.