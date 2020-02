Apple iPhone 9 (iPhone SE 2) zobaczymy w połowie marca

Następca iPhone SE zostanie oficjalnie pokazany w połowie marca. Nie wiemy jednak, jak właściwie będzie się nazywać.

Apple zaprezentowało iPhone SE w 2016 roku i model ten okazał się rynkowym sukcesem. W ubiegłym roku pojawiły pierwsze plotki na temat jego następcy, a dzisiaj doskonale nam znany specjalista od przecieków, Evan Blass, poinformował na Twitterze, że producent zaprezentuje go w połowie marca. Oczywiście nie jest to potwierdzone na 100%, ale przecieki od tego właśnie człowieka bardzo często sprawdzają się potem w rzeczywistości. Wciąż jednak nie wiadomo, czy nowy smartfon będzie nazywać się po prostu iPhone SE 2, czy też iPhone 9, jak nazywany jest w przeciekach.

Podobno na początku lutego Apple zaczęło produkcję próbnej partii tego modelu. Pojawił się wówczas widoczny tu render, prezentujący wygląd urządzenia. Z tego, co wiemy do tej pory, smartfon ma być podobny do iPhone 8 i mieć fizyczny przycisk Home, a także mechanizm Face ID. Można przypuszczać, że na pokładzie znajdzie się procesor A13 Bionic, który ma trafić również do nowej rodziny iPhone 11. iPhone SE 2 ma mieć 3GB RAM i 128GB pamięci, a także pojedynczy obiektyw aparatu tylnego. Plotki podają, że dostępne będą trzy wersje kolorystyczne (szara, czerwona i srebrna), a cena ma wynieść 399 dolarów (ok. 1550 zł).

Jeśli potwierdzi się przeciek o premierze, za niedługo wszystko będzie już wiadomo.

Render: OnLeaks