Apple informuje, jak czyścić iPhone'a z użyciem środków dezynfekujących

Gignat z Cupertino potwierdza, sprzęt można czyścić z wykorzystaniem środków dezynfekujących.

Apple zaktualizowało dziś swój dokument pomocniczy dotyczący czyszczenia produktów Apple o nowe informacje, które potwierdzają, że do czyszczenia sprzętu można wykorzystywać chusteczek z alkoholem izopropylowym o stężeniu do 70 procent lub chusteczek dezynfekujących Clorox do czyszczenia urządzeń z zarazków.

Dotychczas firma informowała, że nie należy stosować tego typu środków czystości do czyszczenia urządzeń. Apple twierdziło, że stosowanie tego typu produktów może uszkodzić powłokę oleofobową na wyświetlaczach iPhone'a i iPad'a. Apple nadal przestrzega nad stosowaniem środków czystości takich jak: aerozole, środki z amoniakiem, środki do czyszczenia okien, produkty z nadtlenkiem azoty, wybielacze czy sprzężone powietrze.

Okazuje się jednak, że niektóre środki dezynfekujące nie zaszkodzą sprzętowi elektronicznemu z logo Apple na obudowie.

Apple zamieściło specjalną ramkę w instrukcji czyszczenia urządzeń na swojej stronie wsparcia w języku angielskim. Producent informuje w niej, że:

Używając 70-procentowych chusteczek z alkoholem izopropylowym lub chusteczek dezynfekujących Clorox, można delikatnie przetrzeć twarde, nieporowate powierzchnie produktu Apple, takie jak wyświetlacz, klawiatura lub inne powierzchnie zewnętrzne. Nie należy używać wybielaczy. Unikaj wilgoci w jakimkolwiek otworze i nie zanurzaj produktu Apple w żadnych środkach czyszczących. Nie używaj go na powierzchniach tekstylnych lub skórzanych.

Apple standardowo zaleca unikać rozpylania środków czyszczących bezpośrednio na urządzenie. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia modeli, które nie są wodoodporne. Chodzi tu miedzy innymi o starsze modele iPhone'a oraz iPad'y.

Wytyczne zostały uaktualnione w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa, która stopniowo dociera do kolejnych krajów. Jednym z elementów prewencyjnych jest regularne czyszczenie urządzeń elektronicznych takich, jak komputery, telefony czy tablety, które towarzyszą nam niemalże cały czas.

Źródło: macrumors.com