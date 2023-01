Apple jednak obniży ceny? Przynajmniej jedno urządzenie ma niedługo być zdecydowanie tańsze

2022 rok dla fanów Apple był rokiem sporych podwyżek. Wygląda na to, że firma może mieć odpowiedź na tę serię zwiększania cena przynajmniej w jednym segmencie.

Apple od dawna nie jest znane jako producent zajmujący się budżetowymi rozwiązaniami. Było to szczególnie ewidentne ostatnio, kiedy mimo dużej popularności swojej tańszej serii iPhone'ów SE na światło dzienne wyszły informacje o możliwej rezygnacji z kolejnego modelu tej linii. Wygląda jednak na to, że firma nie zrezygnowała kompletnie z (przynajmniej w miarę) przystępnych produktów.

Według informacji ujawnionych przez analityka Jeffa Pu, rok 2024 ma dla Apple stanąć pod znakiem - oczywiście poza serią iPhone 16 - dwóch najważniejszych produktów. Mają to być, po pierwsze, kolejny Apple Watch z najwyższej półki, który ma korzystać (jako pierwszy smartwatch) z ekrany micro-LED o przekątnej aż 2,1 cala. Przypomnijmy, że Apple Watch Ultra, który w dniu premiery był jednym z największych inteligentnych zegarków na rynku, może się pochwalić ekranem o wielkości zaledwie 1,92 cala, więc jego następca będzie prawdziwym monstrum.

To jednak nie wszystkie informacje, gdyż to druga część przecieku wydaje się zdecydowanie ciekawsza. Przedstawiony raport wskazuje, że w 2024 roku Apple ma także zamiar wydawać na rynek pierwszą wersję AirPodsów Lite. Jest to nazwa robocza zaproponowana przez Pu, jednak chodzi oczywiście o budżetową - a przynajmniej tańszą - wersję słuchawek bezprzewodowych od Apple.

Przypomnijmy, że aktualnie najtańszą opcją dla fanów marki jest zakup AirPodsów 2. generacji, które cały czas są w sprzedaży, mimo premiery mającej miejsce jeszcze w 2019 roku. Jak na ponad trzyletni produkt, nie jest to wersja zbyt budżetowa - jej oficjalna cena to nadal 799 zł.

Oczywiście na tę chwilę nie wiemy, ile mogą kosztować takie słuchawki, jednak znając politykę cenową oraz designerską Apple, może się okazać, że będą to lekko ulepszone AirPodsy drugiej generacji, które zaoferują lepsze podzespoły w podobnej cenie co poprzednik. Jeśli jednak producent zdecyduje się postawić na obniżenie tej ceny w połączeniu z ulepszeniem podzespołów w porównaniu do wersji z 2019 roku, ciężko nie wróżyć sprzedażowego hitu.