Apple jednak to zrobi. iPhone 15 Pro może być pierwszym krokiem w bardzo niepokojącą stronę

Po decyzji Unii Europejskiej Apple będzie musiało już niedługo wprowadzić USB-C do swoich iPhone'ów. Jednak jeden z przecieków dotyczących innego elementu nowego iPhone'a 15 Pro może sugerować, że firma nie chce się poddać aż tak łatwo.

Jedną z najlepszych wiadomości dla użytkowników iPhone'ów w 2023 roku bez wątpienia będzie to, że firma została zmuszona przez Unię Europejską do zaadoptowania USB-C w nowych iPhone'ach 15. Jednak wraz z tymi wiadomościami pojawiły się także plotki, że Apple chce w odpowiedzi jak najszybciej oddalić się od jakiekolwiek posiadania kabli czy fizycznych przycisków w telefonie.

Najnowsze przecieki zaprezentowane przez Ming-Chi Kuo sugerują, że przynajmniej jedna z tych zapowiedzi może się sprawdzić jeszcze w tym roku. Według niego, patrząc na łańcuch dostaw firmy, możemy spodziewać się implementacji haptycznych przycisków wybudzania oraz głośności już w iPhonie 15 Pro oraz iPhonie 15 Ultra.

Co oznaczają haptyczne przyciski? Jest to technologia dobrze znana osobom, które korzystały z m.in. iPhone'a 8 lub 7. Chodzi o klawisz, który fizycznie się nie porusza, a na nasze dotknięcie odpowiada lekką wibracją generowaną przez silnik haptyczny Apple. Z jednej strony sprawia to, że nadal dostajemy fizyczną odpowiedź na wciśnięcie przycisku, z drugiej - eliminuje wszystkie ruchome elementy konstrukcji i pozwala na znaczne zwiększenie wodoodporności telefonu.

Kuo sugeruje także, że takie rozwiązanie wymagało będzie od Apple zastosowania w nowych telefonach nie jednego ale aż trzech silników haptycznych, co może przyczynić się też do zwiększenia ceny. Jednak każdy, kto korzysta z gładzików firmy może potwierdzić, że sygnały zwrotne generowane przez silniki haptyczne Apple są świetnej jakości i jedyne w swoim rodzaju.

Dlaczego jednak może to nie być zbyt dobra informacja? Otóż plan wyeliminowania fizycznych przycisków wiele osób zapowiadało jako pierwszą część projektu, które zwieńczeniem miałoby być usunięcie portów w nadchodzącym iPhonie - może nawet już w modeli iPhone 16. Oznaczałoby to, że użytkownicy będą skazani na ładowanie bezprzewodowe, które jest nie tylko wolniejsze niż transfer przewodowy, ale także zdecydowanie bardziej stratne - generuje ono dużo ciepła i powoduje dużą utratę energii. W takim wypadku pogoń Apple za specyficznie rozumianą innowacją może mieć bardzo negatywny wpływ i na konsumentów, i na środowisko.