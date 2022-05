Apple kończy sprzedaż iPoda po 21 latach

Koniec pewnej epoki. Po 21 latach na rynku, ostatni iPod został dziś wycofany z oficjalnej sprzedaży.

21 lat temu Apple zrewolucjonizowało rynek odtwarzaczy mp3. Dzięki pierwszej generacji iPoda i jego bardzo udanym następcom, nazwa "empetrójka" często była kojarzona tylko i wyłącznie z odtwarzaczami Apple, co potwierdzała również długoletnia dominacja firmy na tym rynku.

Jednakże czas odtwarzaczy mp3 dobiegł końca, do czego przyczyniła się sama firma z logiem nadgryzionego jabłka. W 2007 roku zaprezentowała pierwszy nowoczesny smartfon - iPhone. Od tego czasu sprzedaż odtwarzaczy mp3 stabilnie spadała.

Przez cały ten czas Apple posiadało w swojej ofercie iPody, oferowało też na przestrzeni lat wiele innych modeli. Najnowszym z nich jest iPod Touch 7 generacji, który pojawił się na rynku w 2019 roku. Jednakże, jak wiemy od dziś, jest to już ostatni iPod. W sentymentalnym poście na swojej stronie, Apple ogłosiło zakończenie produkcji swojego ostatniego odtwarzacza mp3.

Apple zaznacza, że nie rezygnuje ze swojego przywiązania do muzyki, jednocześnie zachęcając do innych produktów ze swojego katalogu. Jednakże to właśnie iPod Touch był ostatnim przenośnym urządzeniem w katalogu Apple z gniazdem słuchawkowym - niezbędnym wyposażeniem każdego entuzjasty dobrego dźwięku. Jeśli jednak nadal chcemy kupić iPoda, ostatnie sztuki nadal są dostępne w sklepie Apple i będą tam aż do wyprzedania zapasów.