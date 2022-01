Apple kończy wsparcie dla swojego systemu! Użytkownicy nie będą zadowoleni!

Wygląda na to, że Apple kończy wsparcie dla systemu operacyjnego iOS 14. Od teraz użytkownicy iPhone mogą być zmuszeni do niechcianej aktualizacji.

W ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje o tym, że Apple przestało wypuszczać kolejne aktualizacje bezpieczeństwa dla systemu iOS 14. Takie działanie miało w delikatny sposób wymusić aktualizację oprogramowania do wersji iOS 15 na osobach, które do tej pory tego nie dokonały. Przypomnijmy, że Apple wypuściło tą wersję systemu we wrześniu ubiegłego roku, obok premiery nowego iPhone 13.

Wygląda więc na to, że producent łamie dane wcześniej słowo. Apple oświadczało, że mimo debiutu nowego systemu, wciąż będzie wspierać jego poprzednie wersje, a użytkownik będzie mógł zdecydować, z której będzie korzystał. Z drugiej strony jednak, na stronach wsparcia mogliśmy przeczytać, że aktualizacje bezpieczeństwa dla iOS 14 wypuszczane będą jedynie przez pewien nieznany okres czasu. I wszystko wskazuje na to, że właśnie dobiegł on końca.

Zobacz również:

W ubiegłym tygodniu natomiast Apple po cichu wycofało ostatnią aktualizację iOS 14.8.1, która została wypuszczona w październiku ubiegłego roku. Od teraz osoby, których urządzenia wciąż pracują pod kontrolą iOS 14 są postawione pod ścianą. Mogą albo korzystać ze starej wersji wiedząc, że kolejnych aktualizacji bezpieczeństwa zapewne nigdy nie otrzymają, albo finalnie zdecydować się na przejście na iOS 15. Tylko taki zabieg pozwoli na korzystanie z najnowszych aktualizacji oprogramowania Apple.

Przypomnijmy, że system iOS 15 dostępny jest na wszystkich urządzeniach, które do tej pory pracowały, lub wciąż pracują pod kontrolą wersji iOS 14. Wygląda jednak na to, że nie jest to zbyt popularna aktualizacja. Mimo, iż od pojawienia się we wrześniu minęło już kilka miesięcy, to do tej pory zaledwie 72 procent użytkowników zdecydowało się na instalację iOS 15. Koniec aktualizacji dla iOS 14 może jednak zmusić także najbardziej opornych użytkowników do przejścia na najnowszą wersję oprogramowania. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na wykresy Apple.

