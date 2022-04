Apple łata błędy - macOS 12.3.1 naprawa MacBooki

Nowa aktualizacja macOS naprawia irytujące problemy powstałe po uaktualnieniu do macOS 12.3.

Apple wydało poprawkę dla systemu operacyjnego macOS - 12.3.1 Monterey. Nowe uaktualnienie oprogramowania skupia się na eliminacji błędów i problemów, z którymi borykają się posiadacze komputerów z macOS 12.3.

MacOS Monterey 12.3.1 Źródło: macworld.com

Nowa wersja systemu operacyjnego dla komputerów Mac rozwiązuje problemy z funkcjonowaniem modułu Bluetooth oraz rozłączaniem się zewnętrznych wyświetlaczy podłączonych do komputerów Mac.

Zobacz również:

Oprogramowanie macOS 12.3.1 Monterey dostępne jest jako aktualizacja dla wszystkich kompatybilnych modeli z poziomu Preferencji systemowych.

Użytkownicy komputerów Mac po aktualizacji do macOS 12.3 Monterey narzekali na problemy z łącznością z akcesoriami, monitorami oraz zewnętrznymi kartami graficzny eGPU.

Część posiadaczy uważa, że problemy związane są ze zmianą zarządzania energią Bluetooth. Wybrani użytkownicy raportowali również niezgodność komputerów Mac z uniwersalnymi przejściówkami korzystającymi z USB Typu C.

W dzienniku zmian aktualizacji do macOS 12.3.1 Monterey firma Apple opisała, że rozwiązano problemy z łącznością monitorów zewnętrznych oraz rozłączaniem się akcesoriów podłączonych poprzez Bluetooth.

Przy okazji załatano dwie luki w zabezpieczeniach. Mowa o AppleAVD, która pozwalała na dostęp do uprawnień jądra. Druga z nich to błąd w sterowniku dla karty graficznej Intel. Apple uważa, że obie luki zostały wykorzystane w praktyce, więc macOS 12.3.1 to aktualizacja zalecana do najszybszej instalacji dla wszystkich użytkowników komputerów Mac.