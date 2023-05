Apple lata temu zgotowało użytkownikom koszmar. Teraz w końcu ma się to zmienić

Od premiery Apple Watcha w 2015 roku jedna rzecz pozostała ta sama - nieczytelny wygląd głównego menu. W końcu firma postanowiła to zmienić.

Apple znane jest ze swojego przywiązania zarówno do dobrych, jak i nienajlepszych pomysłów. Osobom odpowiedzialnym za decyzje w firmie ewidentnie ciężko jest nieraz przyznać, że popełnili błąd i naprawić go w szybkim tempie. Tak stało się z pierwszą generacją rysika Apple Pencil, podobnie było a Magic Mouse, której port ładowania po wielu latach nadal znajduje się na dolnej powierzchni. Ten sam los spotkał także główne menu Apple Watcha.

Od wielu lat użytkownicy Apple Watcha skazani są na ten sam wygląd menu głównego - tzw. plaster miodu, czyli siatka aplikacji, którą możemy przesuwać, podczas gdy nie mają one żadnych podpisów, możliwości aranżacji w foldery czy też łatwego sposobu na posortowanie ich. Jest to ergonomiczny koszmar, który został bardzo szybko zauważony przez Apple. Firma po kilku latach - w 2017 roku - dodała dodatkowe menu w postaci listy aplikacji.

Jednak nawet lista aplikacji nie rozwiązała wszystkich problemów - ona z kolei nie pozwala na przestawianie aplikacji i np. umieszczenie tych najważniejszych na samej górze. Co prawda jest ona o wiele wygodniejsza w użyciu, o czym świadczy fakt, że większość użytkowników smartwatchy od Apple korzysta właśnie z niej, jednak nadal mogłoby być zdecydowanie lepiej i wygodniej.

Wygląda na to, że firma z Cupertino jest w końcu gotowa przyznać się do porażki i w końcu pójść w inną stronę - zresztą znaną i sprawdzoną. Według najnowszych przecieków, Apple planuje wprowadzenie fundamentalnych zmian w nawigacji Apple Watcha przy okazji premiery WatchOS 10 podczas WWDC 2023.

Nowa nawigacja na smartwatchach firmy ma w sumie być sprawdzonym sposobem interakcji, który znamy z iPhone'a i innych większych urządzeń Apple. Główna strona zostanie wyposażona w standardową, prostokątną siatkę, na której dowolnie rozmieścimy ikony aplikacji. Co więcej, do naszej dyspozycji będą także foldery oraz widgety, dzięki czemu dostosowanie ekranu smartwatcha do naszych potrzeb będzie zdecydowanie łatwiejsze niż teraz.

Jest to decydowanie wyśmienita informacja dla zapalonych użytkowników smartwatchy od firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo. Ta zmiana zwiększy ergonomię użytkowania smartwatchy oraz po prostu ułatwi robienie każdej z ważnych czynności dzięki większym możliwościom personalizacji i lepszej czytelności. Pierwsze spojrzenie na zmiany powinniśmy dostać już 5 czerwca podczas WWDC 2023.