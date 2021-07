Apple ma niespodziankę - iPad mini 6 dla fanów małych tabletów!

Apple jednak nie zapomniało i małych tabletach. Tim Cook szykuje dla nas małą niespodziankę.

Po ponad dwóch latach przerwy firma Apple planuje wprowadzenie na rynek kolejnej generacji iPada mini. Nadchodzący model będzie największą aktualizacją w historii iPada mini. Po raz pierwszy od 9 lat iPad mini otrzyma większy ekran i przeprojektowaną obudowę. Na jakie zmiany możemy liczyć?

iPad mini 5 (2019) Źródło: macworld.com

Według Marka Gurmana z Bloomberga nadchodzący model pojawi się jesienią tego roku. Kompaktowy tablet od Apple zaoferuje smuklejsze ramki, większy wyświetlacz oraz wydajniejsze podzespoły wewnętrzne.

Zobacz również:

Gurman przekazał, że nowy iPad mini otrzyma ekran o przekątnej 8,4 cala. Oznacza to, że przekątna zostanie zwiększona o 0,5 cala.

Ostatnim razem Apple zmodyfikowało iPada mini na początku 2019 roku. Po czterech latach od premiery iPada mini 4 (2015) Apple zmieniło procesor oraz dodało obsługę Apple Pencil.

Nadchodząca generacja ma być rewolucyjna dla tabletów z rodziny iPad mini.

Nadchodzący model z otrzyma design podobny do iPada Air. Oznacza to, że możemy zapomnieć o przycisku Home i dużych ramkach. Tablet dostanie większy ekran z zaokrąglonymi rogami oraz czytnik linii papilarnych Touch ID zintegrowany z przyciskiem zasilającym.

Wcześniej takie same informacje przekazał John Prosser. Informował on również, że iPad mini otrzyma port USB Typu C zamiast Lightning i procesor Apple A14 znany z iPhone'a 12 i iPada Air czwartej generacji.

Tablet może zadebiutować we wrześniu 2021 roku.

Źródło: macrumors.com