Apple ma problem - Unia Europejska unifikuje gniazda ładowania w smartfonach

Standardem w sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej urządzeniach będzie port USB Typu C.

Komisja Europejska od wielu lat próbuje wprowadzić ujednolicony system ładowania urządzeń przenośnych. Jej przedstawiciele chcieliby, aby użytkownicy mogli w swobodny sposób naładować wszystkie urządzenia elektroniczne takie, jak telefon, tablet, komputer przenośny za pomocą jednego rodzaju złącza. Komisja zachęcała już dostawców technologii oraz producentów sprzętu elektronicznego do przyjęcia jednolitego standardu ładowania.

Źródło: techadvisor.co.uk

Większość producentów od 2015 roku stopniowo przechodzi z portów microUSB na nowsze, wygodniejsze i bardziej uniwersalne USB Typu C. Oczywiście ze schematu wyłamuje się Apple, które od 2012 roku stosuje w tabletach iPad oraz telefonach iPhone port Lightning. Złącze to podobnie, jak nowsze USB Typu C jest dwustronne, ale nie obsługuje technologii takich, jak USB 3.0 oraz Lightning.

Najnowsze informacje z Brukseli donoszą, że Komisja Europejska zamierza utworzenie odpowiednich rozporządzeń, które wymuszą na producentach stosowanie jednolitego systemu ładowania.

Niektórzy posłowie Parlamentu Europejskiego zwrócili się do Komisji Europejskiej o podjęcie działań regulacyjnych, aby zmusić każdego sprzedawcę smartfonów do stosowania jednego standardu ładowania.

Po debacie komisarz Marcos Sefcovic wydał oświadczenie, w którym poinformował, że Komisja Europejska planuje rozważyć wprowadzenie stosownych rozporządzeń w celu rozwiązania problemu.

Komisja planuje również przeprowadzić głosowanie w tej sprawie na jednym z późniejszych posiedzeń. Jeżeli proces legislacyjny zostanie uruchomiony największy problem będzie miała firma Apple stosująca złącze Lightning we wszystkich aktualnie sprzedawanych modelach iPhone'a oraz podstawowych wersjach iPad'a. W konsekwencji firma zmuszona będzie do przejścia na USB Typu C lub zapłacenie wysokich kar.

Przypominamy, że w chwili obecnej na rynku znajdziemy trzy standardy ładowania urządzeń mobilnych - microUSB, USB Typu C oraz Apple Lightning. Dziesięć lat temu istniało aż 30 standardów.

Apple nie zareagowało na najnowsze doniesienia. W przeszłości włodarze marki odpierali zarzuty twierdząc, że transformacja na USB Typu C wygeneruje dodatkowe koszty i tony odpadów.

Źródło: gizmochina.com