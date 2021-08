Apple ma problem z rozmiarem iPada mini. Pomagają użytkownicy

Apple straciło wprawę w projektowaniu kompaktowych tabletów. Z pomocą przychodzą użytkownicy poprzednich generacji iPada mini.

W sieci znajdziemy sporo informacji na temat iPada mini szóstej generacji. Nadchodzący tablet ma być największą aktualizacja w historii. Apple ma zaoferować nowy wygląd zaczerpnięty z zeszłorocznego iPada Air, pozbyć się przycisku Home oraz ogromnych ramek okalających ekran. Zamiast nich otrzymamy większy wyświetlacz oraz odświeżony design.

iPad mini 5 Źródło: Daniel Masaoka / macworld.com

iPad mini 6 według najnowszych przecieków ma wyglądać jak powiększona wersja iPhone'a 12.

Apple projektując nowy model kompaktowego tabletu ma chyba problem z podjęciem decyzji dotyczącej przekątnej ekranu. Firma zapytała się bowiem użytkowników tabletów iPad mini o optymalną wielkość ekranu dla kompaktowego urządzenia tego typu.

Zobacz również:

iPad mini jest ostatnim tabletem z rodziny, który nie został zmodyfikowany wizualnie od czasu debiutu. Aktualna - piąta generacja - wygląda niemalże identycznie jak iPada mini z 2012 roku. Główną zmianą są nowe wersje kolorystyczne oraz obecność czytnika linii papilarnych Touch ID w przycisku Home.

Nowy model powinien stać się mniejszym bratem dla zeszłorocznego iPada Air. Oznacza to, że na Face ID i ProMotion nie powinniśmy liczyć, ale w zamian otrzymamy mniejsze ramki oraz czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilającym. Sterowanie odbywać się będzie z wykorzystaniem gestów, które są doskonale znane z nowszych modeli iPhone'a i iPada.

Apple w najnowszej ankiecie wysłanej do użytkowników iPada mini pyta wprost o wielkość rozmiaru. Ankietowani mogą wybrać jedną z kilku odpowiedzi - "za mały", "trochę za mały", "w sam raz", "trochę za duży" lub "za duży".

Co ciekawe pytanie o wielkość zostało rozesłane do posiadaczy iPada mini czwartej generacji sprzedawanego w latach 2015-2019. Widocznie to właśnie w nich firma Apple widzi potencjalnych klientów na iPada mini 6. Aktualnie sprzedawany iPad mini 5 jest znacznie nowszy, a tabletów nie wymieniamy tak często, jak telefonów komórkowych.

Czy Apple uwzględni odpowiedzi zebrane w ankiecie? Tego nie wiemy i prawdopodobnie się nie dowiemy. Ostatnio ankieta została udostępniona w sieci na kilka miesięcy przed premierą iPhone'a 12. Dotyczyła ładowarek, które zniknęły z zestawu sprzedażowego.

Źródło inspiracji: phonearena.com