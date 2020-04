Apple ma urodziny! Gigant zmienia świat od 44 lat

Apple świętuje swoje urodziny. To nie żart - firma została założona w Prima aprilis.

Dokładnie dziś 1 kwietnia 2020 roku firma Apple obchodzi swoje 44 urodziny. 1 kwietnia 1976 roku Steve Jobs, Steve Wozniak i Ronald Wayne podpisali umowę założycielską Apple Computer Company. To właśnie wtedy w jednym z garaży w Los Altos powstała jedna z czterech największych firm technologicznych na rynku.

Wizjoner, informatyk oraz późniejszy biznesmen branży technologicznej założyli swoją pierwszą firmę. Początkowy plan był bardzo ambitny, a jednocześnie nierealny. Jobs, Wozniak i Wayne chcieli konkurować z największymi wówczas firmami IT z HP i IBM na czele. Aby znajdować się na samym początku książki telefonicznej nowo powstała firma garażowa została nazwana Apple.

W pierwotnym składzie firma przetrwała zaledwie kilka dni. Ronald Wayne postanowił odejść od Apple jeszcze przed premierą pierwszego komputera. Jego odprawa wynosiła skromne 800 dolarów. Jobs i Wozniak dalej kontynuowali pracę nad swoim urządzeniem i finalnie doprowadzili do rewolucji w branży komputerów osobistych. Komputer Apple I zawstydził produkty największych graczy, a Apple z roku na rok stawało się coraz potężniejsze.

Steve Wozniak postanowił odejść jako drugi. Stało się to w 1985 roku. Wtedy firmą zaczął zarządzać Steve Jobs, który po pewnym czasie został zwolniony i stworzył markę Next. Jobs wrócił do Apple w 1997 roku, kiedy to firma borykała się z ogromnymi problemami finansowymi.

Za czasów Steve'a Jobsa firma Apple wyprodukowała wiele wspaniałych urządzeń takich, jak iMac, MacBook, iPhone, iPad czy usługi App Store oraz iTunes.

Steve Jobs odszedł z Apple w 2011 roku w związku z chorobą. Zmarł kilka dni przed prezentacją iPhone'a 4s.

Od 2011 roku Apple zarządzane jest prze Tim'a Cook'a, który stara się utrzymać dziedzictwo Jobsa przy życiu. Przez ostatnie 9 lat Apple zaprezentowało szereg nowych urządzeń takich, jak Apple Watch, HomePod czy słuchawki AirPods. Od 2019 roku firma znacząco koncentruje się na usługach i budowie własnego ekosystemu.

