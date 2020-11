Apple mówi Ceramic Shield - ja mówię kup szkło na iPhone 12

Apple chwali się najtrwalszym na upadki szkłem Ceramic Shield w nowych modelach iPhone'a 12. Czy tak naprawdę wiesz, co to oznacza?

Nowe smartfony Apple oferują nie tylko nową obudowę nawiązującą stylistycznie do starych modeli iPhone'a z lat 2010-2013. Do ich produkcji wykorzystano także nową powłokę Ceramic Shield, którą znajdziemy na panelu przednim. Producent chwali się, że posiada ono "4x większa odporność na upadki" w porównaniu z modelami z rodziny iPhone 11.

iPhone 12 ze szkłem Ceramic Shield

Okazuje się, że jest to prawda i tegoroczne modele iPhone'a 12 "tłuką" się dużo rzadziej od poprzedników. Oznacza to, że przypadkowy upadek nie powinien spowodować kosztownego uszkodzenia ekranu. Niestety, ale nie ma nic za darmo. Apple zwiększyło wytrzymałość iPhone'a na upadki. Oznacza to, że w praktyce szkło z warstwą Ceramic Shield jest miększe, niż w przypadku poprzedników, a to z kolei powoduje, że znacznie łatwiej je porysować.

Im twardsze szkło tym odporniejsza jego powierzchnia na zarysowania oraz większa podatność na stłuczenia podczas upadku. Miękkie szkło odznacza się świetną wytrzymałością na upadki, ale oferuje znacznie gorsze zabezpieczenie przed zarysowaniami. Dotyczy to nie tylko głębokich rys. Po tygodniu od wprowadzenia do sprzedaży iPhone'a 12 wiem już, że Ceramic Shield to dobre posuniecie, ale tylko i wyłącznie w przypadku, gdy iPhone 12 otrzyma solidne szkło hartowane na ekran, które zabezpieczy je przed zarysowaniami.

W sieci znajdziecie wiele filmików i zdjęć, które pokazują, że ekran iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro potrafi porysować się po zaledwie jednym dniu użytkowania. Dla przykładu poniżej jeden z filmików.

iPhone: Found scratches on the screen when recording on a video

Apple postanowiło w tym roku zadbać o odporność ekranów na stłuczenie. Niestety fizycznie niemożliwe jest stworzenia miękkiego szkła o wysokiej odporności na zarysowania. Z tego właśnie względu nowe modele iPhone'a 12 maja ekrany wytrzymalsze na uszkodzenia, ale w porównaniu z iPhone 11, nowe modele znacznie łatwiej zarysować. Dla własnego dobra zainwestuje w dobre szkło hartowane na ekran od razu po zakupie jakiegokolwiek modelu z rodziny iPhone 12.

Podsumowując - Ceramic Shield uratuje Twój smartfon przed stłuczeniem, ale w zamian na codzień irytować Cię będzie mnóstwem mikrorysek.

