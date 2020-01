Apple może sprzedać 195 milionów iPhone w 2020 roku

Najnowsze analizy rynku zakładają sprzedaż aż 6 milionów iPhone SE2 w pierwszym kwartale roku. A potem ma być jeszcze lepiej.

Analityk firmy Cowen, Krish Sankar, przewiduje, że Apple wyprodukuje 6 milionów modeli iPhone SE 2 do 31 marca 2020 roku. Może to oznaczać, że model ten - zwany również iPhone 9 - zostanie oficjalnie zaprezentowany w lutym, a do sprzedaży trafi miesiąc później. Sankar przewiduje, że cena urządzenia wyniesie 475 dolarów, czyli ok. 1850 złotych. Ma stanowić 12% całej produkcji Apple w dwóch pierwszych kwartałach 2020 roku, a resztę stanowić będą iPhone 11 oraz iPhone 11 Pro i Pro Max. Sankar przewiduje, że 43 miliony zostaną sprzedane do trzeciego kwartału roku.

A w całym bieżącym roku fiskalnym na świecie ma sprzedać się 195 milionów różnych modeli iPhone. Przypominamy, że rok fiskalny rozpoczął się 1 października 2019 i zakończy 29 września 2020. Nowe modele iPhone, które zostaną zaprezentowane prawdopodobnie we wrześniu, nie zostały ujęte z analizie. A czy Sankar ma rację? Poczekamy, zobaczymy.